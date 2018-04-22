都市鄉村的悲歌：新店十四張重劃區

文、圖：張俊傑

位在新北市新店區的十四張，約位於新店溪右岸的中山、和平、中央里一帶，是新店區最早開發的地區。說到這裡的開發史，可以追溯回清代乾隆年間，當時這裡靠新店溪之便發展成為渡口，形成街市，古稱「店仔街」。之後陸續有陳家、劉家、林家、連家等四大姓在此開墾、聚居[1]。二戰結束，隨著許多國民政府軍眷、以及北遷求職者移入新店，加速了這個地區的開發，此時十四張周圍地區如七張、十二張等地均從農田轉為高樓林立之景象，而十四張被列為農業保留區禁止開發，儼然形成新店最後一塊綠地。也因此，這裡除了形成難得的都市鄉村景觀，亦留下了許多達200年以上歷史的建築，如福德正神廟「斯馨祠」、劉氏宗祠、利記公厝等。

捷運開發，敲醒了喪鐘

2004年時任台北縣長的周錫瑋，決定建設環狀線，並在十四張北側建設「十四張站」，此地終究走上了開發一途。直到2010年時任新北市長的朱立倫主打「三環三線」政策，「農地保留區」的開發限制被取消、2011年環狀線開始建設並強行開發十四張，位於捷運工地區內的古厝群、土地公廟或是農田等，不是被迫往別處遷移，就是面臨拆除的命運[2]。

此外，十四張南側區域也難逃開發的命運。配合捷運環狀線的建造，新北市政府亦在「變更新店都市計畫案」中計畫將工地旁的十四張南側區域劃定為「中央新村北側區段徵收」，預定在此處建造住宅區、學校、鄰里公園兼兒童遊樂場等設施[3]。現今，除了中間一小部分保留的「農業區」以及「和平社區」之外，十四張大部分地區已被政府強行開發。由於農業保留區的開發解禁，許多企業與建商早以紛紛「卡位」，欲將剩餘的農田劃為己有、建造大樓，傳統十四張聚落的未來走向可說是岌岌可危。

與和平社區相隔不遠的中央新村。

政府、居民，屬於誰的「地方感」？

在九萬多坪的捷運工地內，包含舊有的「店仔街」聚落一帶，許多200年以上歷史的古厝均遭到拆除，而其中如劉氏宗祠、利記公厝及斯馨祠等，經過當地居民的爭取，政府也承諾會在捷運完工之後建造一座歷史公園，將原有的古蹟移至此重建。這樣的手法雖然保留了古蹟的面貌，卻衍生出了下列問題：

其一，就算古蹟能夠利用工程技術拆除後重組，但也無法完整重現當時建造古蹟的精美工法，部分雕飾或圖像可能在拆遷過程中被毀損而無法挽救。其二，古蹟的存在代表了當地歷史的縮影，也賦予了這個空間歷史意義。當古蹟被遷至另一個地方，就失去了對於當地存在的意義，就居民來說，古蹟、農田、三合院等構築出共享的「地方感」，當舊有的生活與建築地景完全改變，就算能夠在他處得到類似過去習慣的感官經驗，卻完全失去了對於原生地域的意義與根深蒂固的情感，居民需要重新適應與定義這個空間、地景。除此之外，政府新建造的歷史公園，由於缺乏了在地性，因此構築出的地景終將無法完全代表過去的生活景象，這樣「再現」的地景，也難免是以特定的角度（如：政府、文史工作者）刻意呈現當地的歷史脈絡。

整件事情令人不禁想起「溪洲部落」的例子。當部落人民被迫拆遷至新建造的「原民文化園區」，除了要重新適應這個不屬於他們的環境、重新構築自己的「地方感」，同時這個原民文化園區也不一定能夠客觀地再現過去的生活環境。

原本處處皆是農田景觀的店仔街聚落，現已變為捷運工地。

都市邊緣地帶：和平社區現地觀察

「和平社區」是十四張僅存的聚落，為了在開發殆盡之前掌握一些對於現況的瞭解，我決定走訪和平社區一趟。

騎乘腳踏車，從中央路一旁新闢的道路蜿蜒進去，即可抵達這個「被孤立的都市地景」。一走進巷弄中，就如同到了南機場公寓的狹縫之中，各種感官迎面而來：曬衣物濕氣、烹煮飯菜味、電視嘈雜聲、孩子嬉戲聲，還有說不上來的特殊氣味，各種交雜在一起。這裡幾乎沒有獲得陽光的權利，數十戶的居民就這樣宥居在狹小悶濕的巷弄中。

走出社區外圍便可發現，捷運工程就這樣硬生生地把社區與外界劃出了明顯的分隔，儼然形成一個被孤立的世界。遙望不遠處，豪宅林立的中央新村，與此地更形成強烈對比。

往旁邊小路一走，恍如又進入了時空隧道，蜿蜒的林間小路與磚瓦建築，一旁還有農田景觀，讓人誤以為踏入了山野小徑，再往前走即可見被鐵籬圍住的捷運工地。想必這方寸之地必是十四張僅有的農業保留地吧。

農業保留區中的田間小路。

回不去的都市鄉村

過去曾經是廣大農田的十四張地區，如今卻已被大面積的工地所占據，而僅存的「和平社區」，內部卻呈現老舊、髒亂不堪的景像，外圍亦被怪手、鐵籬所包圍，儼然就是「飛地」（enclave），與周圍的地景形成極大反差。社區裡的居民就像是被政府勢力圍住了一樣，似乎也反映出了十四張居民的生活困境。

住在新店超過十年的我，回想小時候經過此地時總能聞到濃濃的青草味、聽見響亮的蟬鳴，更難得的是，雖然位在車水馬龍的遠東工業區旁邊，卻能吸收到新鮮的空氣。我還記得，當我有印象的時候，居民抗議的布條早已掛在田邊，當時的我還不知道居民的訴求究竟是什麼。如今，我終於明白了。看到往昔的農田變成捷運工地，除了看到地景的轉變，更看到了人民終究不敵公權力，與政府妥協的結果。

這是否又是一種「人定勝天」的想像呢？當自然環境遇上人為開發，政府終究選擇了開發。然而，我們這些在都市長大的孩子們，真的不需要綠地嗎？看著新店最後一塊綠地逐漸被怪手所吞噬，十四張的故事正反映出了社會權力差異的暴力，不論是政府之於人民，或是人類之於自然。

註解

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本文經GeogDaily地理眼授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航