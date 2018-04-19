選民喜歡的，就是「有品牌」的政客

文：胡嚴

以前有人說過：你要害一個人，就鼓勵他出來辦雜誌，尤其是政論雜誌。今日，如果你要進一步，想讓一個人朝向瘋狂，就叫他出來當政客，特別是自稱為「有品牌」的政客。

這又怎麼說呢？不是有哲學家說「政治是高明的騙術」，政客那需要甚麼「品牌」？除非政治騙子深信「君子可欺之以直」，善於以「正直」當花巧，人人信以為真，無往不利。因此「騙術」要出神入化，當然得先建立「品牌」，只有此家別無它號。要有品牌包裝，才可以直播，才會網紅，才會「熱賣中」，才會更上層樓，萬人按讚！

那麼要怎麼包裝呢，才會讓人信以為真呢？「君子可欺之以直」的「直」字是祕訣。要人相信你是正直的：直白、直爽、有話直說、直接了當、直腸子、直的會如「王八蛋」之言，脫口而出！如果有人說此「直人」不直，成千上萬富於「正義感」的人就會群起而攻之，好像是自家的爺爺受到懷疑。這是有品牌的開始。

接下來，就要「以德服人」，例如自己單個兒搭捷運，坐公車，微服出巡，觀察民瘼等等，幕僚要設計成像是「野生」的，絕非「人工」、刻意的，才會令人感動。小國民們若想檢測是不是刻意的「形象工程學」？只能審核有人會不會在內湖塞車路段，緊張時刻，經常「野生」出現？就可看出是不是心確有所屬，先天下之苦而苦？

用人工的「野生」感動人後，民氣自然可用；接下來，就是「製造事端」，藉勢藉端。例如兩岸一家親之說，號稱早就託人向國安會請示，別人只讀不回。一旦國人反彈，令此「正直人士」背上黑鍋，蒙不白之冤，為國民公敵，就悲從中來，難掩涕泗。世間哪有這樣道理，如此陷害忠良？天下正義人士都為他抱不平，民調扶搖直上。

所託的人到底是誰？卻說忘記了，一旦被輿論逼急，只好訕訕地說，是自家那位不懂事的婦道人家！

「製造事端」之後，退一步進兩步，名正而言順，就「依法行政」，找CP值較高的目標下手。立法院前違章擺攤數年，毫無長進，卻有象徵意義的「蔡記」，自然成為目標。可憐蔡老闆從此流落街頭，號稱若不是靠他的「18趴」會難以維生，也算是老國民黨誤打誤撞、無心栽柳的另類「德政」！

小國民們不解市內違章擺攤的那麼多，為什麼只找弱小的下手，光復南路和忠孝東路不是有個違章巨獸在那裏？說它違章決不為過，因它緊急撤離時不合安全標準，依法行政，早就該拆除。「正直者」卻推三阻四，因為此趙非彼蔡，強弱易勢。趙大老闆不同，出得起三億元換緩刑，威脅力不小，不敢冒然造次，只得陳倉暗渡，又要靠那位婦道人家！

Photo credit： zhenghu feng @ Wikipedia CC BY 2.0

這是我們所謂有品牌政客的名目，說清楚了，也不過如此。有人會問，此人若是欺世盜名，人家怎麼能平步青雲，一帆風順，勢如萬夫莫敵？那就要談到此人「綜藝化」的本事，說是他的天份也不為過。

他可以嬉皮笑臉，顧左右而言他，答非所問。沒有的說成有的，臉不白氣不喘；若被抓包，趕緊製造另一話題，轉移焦點，這就是他所謂的「鯊魚戰術」。不管如何，他可以摻砂子、放冷箭，你離開他就是棄職潛逃，或是無利可圖。他可以橫眉冷目對你說，你還沒準備好，下一刻就會執禮甚恭，非常熱烈和你懇談請教。他可以偎來偎去，從中國人偎到日本人，然後偎到老美，雖然不見得認同美國比較香。

好行小惠是他的本事，他可以裝聖誕老公公、帶高帽的魔術師、弄臣、老男巫，有需要的時候也可以翻個跟斗，然後齜牙咧嘴，博君一粲：選民，尤其是婦女和他們的小學童們，最愛會搞笑的政客的這一套，把令人厭煩的政治綜藝化，令人舒坦稱奇。同樣出身白色力量，時力的黃主席就是學不會，只懂得義正詞嚴、咄咄逼人，不然就是掩面暗泣，號淘大哭，只懂得這一、兩味，這種時代如何能夠像人家一樣，展現力量！

他的品牌已成，自以為得計，自信滿滿，什麼角色他都可權充，玩弄群眾於手掌心，賞味期無限，他相信人民的智慧也不過如此。從此逐漸喪失本性，不知道自己是誰，難道他是真命天子？這是有品牌的政客，朝向瘋狂的開始。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航