何苦嚴禁孩子吃糖、看電視？要記住「限制是偽造的愛」

文：李雪

限制是偽造的愛

父母可以不理解孩子行為背後的原因，但要避免用自以為是的「正確道理」去限制孩子。若真心為孩子好，愛比教育重要一萬倍。

有的父母不能放任孩子吃糖、看電視，擔心吃糖壞牙齒，甚至導致肥胖、糖尿病；電視的參與性不強，看多了不但容易近視，還降低孩子的智商。

我想說，父母真的不必這麼操心憂慮。孩子吃糖，吃到血液含糖量平衡了，幹嘛還要繼續吃？吃到心臟負擔加重，肯定會不舒服啊！看電視看得眼睛累了，自然會去做別的，這不需要任何人教育，因為沒人願意跟自己的身體過不去。如果人類這個物種進化到今天，還要靠限制才不至於把自己搞壞，那麼這個物種早該滅亡了。

我的一位朋友極度焦慮自己的孩子會近視，嚴格限制孩子看電視的時間。他還研究醫學資料，發現近視跟吃糖也有很大關係，於是每天都要跟孩子強調糖果對視力的危害。結果稍不留意，孩子就會偷糖吃，逮到機會就要看電視。他花費了很多精力看管孩子，在每天「吃糖等於近視，看電視等於近視」的負面催眠下，他的孩子果然高度近視。

後來，我勸說他徹底放棄對孩子的限制，孩子果然瘋狂地看電視，而且是饑不擇食地什麼節目都看。他強忍著不發作，陪孩子看到淩晨。這樣一星期之後，孩子開始有選擇了，只看一些製作精良的節目，連爸爸都覺得確實挺好看，父子倆還能一起探討節目內容。一個月後，孩子主動跟爸爸說：「電視其實挺沒意思的，就××節目還不錯，我們每天看兩集吧。」糖果也是如此，因為供應充足，孩子對吃糖的興趣越來越小，最後只吃少量的高品質糖果。

我小的時候，父母不懂健康科學，只有簡單的一條：你愛吃啥就吃啥，想吃多少就吃多少。他們抱我到商店裡，我指什麼他們買什麼。那時候，很多小朋友都愛吃起士林巧克力，算是當時一種比較奢侈的零食了，可我只嘗了一口就不再吃了，跟爸媽說裡面有種奇怪的味道，而德芙巧克力沒有奇怪的味道，於是我說：「以後就吃這種。」後來才明白，奇怪的味道其實是代可可脂──含有大量飽和脂肪酸，號稱「健康殺手」。各種飽和脂肪酸含量高的零食，我一吃便知。

別的小朋友喜歡甜食，經常偷糖吃，我卻跟爸媽說：「甜的吃多了會累」，只吃一兩塊，大人再塞給我也不要，我寧願吃水果，因為「那裡面的甜味不會有負擔」。看電視也是一樣，毫無限制，所以我會挑真正覺得有意思的節目。

儘管人的病症跟不良生活習慣相關，但心理因素對病症也有影響，只是因為先天的基因條件、不良習慣和心理因素交互作用，很難量化分析。在我的諮詢案例中，有大量的案例證明，至少心理因素和病症之間存在高相關度聯繫。比如父母長期爭吵，或者一些被大人共同掩蓋的羞恥事實、伊底帕斯衝突等孩子不願意參與和不想看到的事，跟孩子的一些病症，比如視力衰弱等體現較強相關；長期處於驚恐狀態，跟孩子的牙齒或其他部分的病症有相關性。我深深感到，有時候大家認為毋庸置疑的說法，並不一定就是正確的，這個世界遠比我們想像的更微妙。

為什麼一些人會在無限制的情況下把自己的身體搞壞，比如酒精成癮、藥物依賴，甚至吸毒？有的孩子真的會整天捧著iPad，智力發育低於同齡人。每個頑固的壞習慣背後，都是匱乏愛的痛苦吶喊。如果內心的某個空洞長期得不到愛的填補，就只能往裡面塞酒精、藥物、電視、網遊、濫性等，但永遠也填不滿。

孩子的惡習若已經養成，切忌強行戒斷，否則一定會有更可怕的後果。我在治療中發現，守著電視其實是無助的孩子拯救自己的方式──現實中沒有愛，孩子只能靠幻想來安慰自己，而電視提供了幻想空間。因早戀而退學自殘的少女，當深入她的內心時，她內心的聲音居然是：如果不是因為那個男孩還在乎我，我早就自殺了。

每個人成為自己現在的樣子都有很深的原因。我們可以不理解，但要對現狀有一些尊重，避免妄自尊大，用自以為是的「正確道理」去改變他人。若真心為孩子好，愛比教育重要一萬倍。

這篇文章在網上發表後引起了很大爭論。一些父母堅信，不餵飯孩子就會把自己餓壞，不限制吃東西孩子就會把自己撐壞。但是也有一些勇敢的父母，對孩子徹底放開限制，下面就是他們給我的回饋。放下受罪的較勁，辦法總比困難多。只要有愛，我們總是能創造性地走出困境。

「每天陪他在家刷馬桶（我不得不把馬桶刷得乾乾淨淨，因為他興奮起來會到裡面洗洗手、洗洗臉，或者直接來兩口），陪他到馬路上撿各種寶貝，看到什麼都要摸摸拍拍，我知道這樣不衛生，但孩子笑得無比幸福、自在！也許在我身邊，他真的感覺到愛和自由了，每天像小鴨子一樣緊跟著我。」

「寶寶六個月，一開始為了保護視力，只要他在可以看到電視的範圍內，我們就會關掉電視，他一看到電視就好奇地緊盯著。後來敞開了，沒那麼刻意了，寶寶居然開始有選擇地看自己喜歡的節目或廣告，其他時候則低頭玩玩具，或者乾脆要你抱走他。」

「我向來相信『信任』的力量。從小孩子吃飯，她不吃了，我就收碗，不問飽不飽，相信她知道；玩就敞開了玩，不必準時睡覺，累了自然倒頭就睡；她說熱，就給她脫衣服，信任她的判斷；現在學習也是一樣，她說掌握了，我就不再嘮叨了。她的成績很體面，更重要的是她學得輕鬆愉快！」

「今天帶孩子去超市，我放下以往對垃圾食品的敵意，跟她說：『今天隨便挑，媽媽不干涉。』她歡天喜地地挑了一路，最後也就拿了三樣東西，不算很垃圾。回家時，她的幸福灑了一路。放手信任孩子，如此快樂！」

「孩子兩歲左右，一天傍晚非要出門，扒著門不進來。我一怒之下把孩子推開，說：『那你就在外面玩吧，不用回來了』，隨手把門關上。孩子在外面大哭，我的心突然像被擠壓了一下，非常痛。這個畫面很熟悉，小時候我反抗的時候，父母就是這麼對待我的。我打開門，抱住孩子，向他道歉，從此不再跟他較勁。慶幸自己醒過來，果斷地剪斷鎖鍊。」

「女兒四歲的時候去海邊浴場游過泳，那年冬天的時候，她突然想起游泳的經歷了，嚷著要去。大人們都跟她講道理，罵她也沒用。我見她念叨了兩個星期，就找了個周日上午帶她去。她脫了鞋襪，親身感受到冬天海水的溫度，以後再也不念叨了。」

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書籍介紹

本文摘錄自《看見孩子的存在，讓愛流動：愛是如他所是，非如你所願》，遠流出版

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作者：李雪

榮格離世前說：「你連想改變別人的念頭都不要有。要學習像太陽一樣，只是發出光和熱。」任何事物，如果你覺得它美，那麼它一定暗合了某種美的規律。家庭教育也一樣，一個孩子呱呱墜地到健康幸福地長大成人，他在成長過程中受到的呵護一定暗合了自然發展的規律。

母嬰關係決定人生的起點。孩子透過內化與父母的情感關係來學習成長，童年的關係模式與長大後的事業、婚戀、養育等，有著絲絲入扣的對應。自己童年灰暗的父母，會把心理創傷傳遞給孩子，無論意識上多希望孩子不再受苦，但潛意識總在製造相同的陷阱。

親密是親子關係中最自然的狀態。在孩子的嬰兒期看見他的需求，不干擾孩子內在的成長節律，身心臨在的陪伴，能為孩子的一生奠定溫暖扎實的人格基礎。但它更重要的意義是陪伴我們自己，回顧生命的最初。

請給孩子空間，讓他自由感受、體驗各種事物，別用我們狹隘的頭腦來限制孩子無限的可能。如果把自己對世界的認知都教給孩子，孩子如何比你更優秀？愛孩子，便如他所是，而非如你所願。看見，是真正的愛。

Photo Credit: 遠流出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航