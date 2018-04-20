走了歐盟、來了中國，非洲44國FTA能否擺脫殖民陰影？

文：邱崇宇（波蘭羅茲大學經濟學博士候選人）

對於非洲，不得不提及在過去與殖民時代的歐洲各國有著相對深遠關係。受到殖民主義的影響，非洲各國即便已獨立自主，但在經貿關係上仍舊處於高度依賴歐美國家的狀態，加上軍事專政的刻板印象、海盜猖獗、恐怖主義溫床及貧窮等影響，在基本生理訴求無法滿足的狀態下，「黑色大陸」之名不脛而走。

不過，非洲44國於2018年3月21日簽署非洲大陸自由貿易區（African Continental Free Trade area，AfCFTA）相關協定，即便仍有11國尚未同意，包括兩大經濟體：奈及利亞與南非，也因國內工會及產業的反對而臨陣縮手；不過這場由非洲聯盟主導的歷史性自由貿易區協定，是非洲地區首度落實的整體貿易及經濟政策。

然而，談及非洲的貿易協定，就必須從與歐盟互動的「非加太國家」（Africa, Caribbean, and Pacific Group of States，ACP）談起。

歐洲經濟不振，促使「非加太」找新夥伴

非加太國家（非洲、加勒比海、太平洋島國）大致分爲七大區域，其中以非洲內部的區域組織最爲複雜，不僅人口結構、基礎建設、醫療設備等情況不佳，政治獨裁、軍閥、恐怖組織、貧窮，更形成當地主要的政治、安全與社會問題。

加上加勒比海與太平洋各島國，對於歐盟援助的立場表現更是有所差異，因此各區域組織，成為雙邊經貿協商與策略調整上，一項重要且具目的性的制度與機構。

非加太與歐洲聯盟的雙邊關係，趨勢雖走向正常化，但其中在制度與協定的發展談判上仍曠日費時，尤其以雙邊經濟夥伴協定（Economic Partners Agreements, EPAs）也尚未得到所有成員國的認同。

為達成雙贏，除了歐盟與ACP在2000年所簽的《科都努夥伴協議》（Cotonou Agreement），針對雙邊發展合作、政治合作及經濟貿易合作等三項協定目標外，實際上歐盟對於EPAs及援助貿易（Aid for Trade）的推廣，則是為雙邊貿易上更深一層的維繫。然而在開放第三方貿易合作的條件下，也反映歐盟對非加太國家的一種期望，冀望未來雙邊能形成實際的市場與市場之自由貿易關係。

近年來歐盟因為成員國的擴張及經濟頹靡，而降低對過去殖民地國家的援助比例，卻促成非洲開始重視對外經貿關係與市場的擴張及建構，尤其中國與非洲關係的建立與發展，實質上也逐步超越歐盟與非洲之間的關係發展。

非盟「2063議程」，不再成為「坐在黃金堆上的乞丐」

對於非洲而言，此次AfCFTA的誕生係與非洲聯盟的標竿計畫「2063議程」（Agenda 2063）有關，是完成非洲未來願景其中重要的一步，在過去長久以來深受殖民經濟手段掌握的黑色大陸，也將在未來的規劃中走出屬於自己的天空，而非僅僅只是被戲稱為「坐在黃金堆上的乞丐。」

過去非洲地區，在印象中是一個政治紊亂，安全威脅頻傳，且未能創造穩定與善治的社會、軍事及政治體系，相對也較難刺激非洲各國內部貿易發展與吸引外資投入。

因此基於現況發展及需求，非洲國家須透過「合作」以追求利益最大化的目標，增進與歐洲聯盟或他國之間的技術合作，藉由相關貿易協定，促進雙邊與多邊貿易所產生的經濟利益。

在過去，非加太國家於2012年12月13日舉行第七屆非加太國家領導人暨政府會議，主要探討非加太國家未來在不斷變遷的國際體系中將面對之挑戰與機會。

該次會議的結果不僅有利於各國的政治間對話，亦有助於改善且協調組織間的合作關係，未來非加太國家將不再侷限於與歐盟間的互賴，可多元選擇對第三國進行互動，此為融入國際體系的第一步。例如促進與中國及美國的貿易合作等，其次是提升援助資金之使用效率及效果，渡過現階段達成經濟夥伴關係的過渡時期，其三則是針對糧食危機的可能性原因，加以改善農業相關政策的運作。

因此在區域間整體性的共識驅使下，進一步於2016年第八次非加太高峰會時申明「凝聚合作意願」及「穩定發展與善治（good governance）的推動」，作為非加太國家在整合其區域貿易，並試圖融入世界貿易體系的關鍵，同時亦為提升社會穩定的重要政策。然而上述的共識與規劃，其更重要核心議題在於「降貧」（poverty reduction）。

由於非加太國家的《科都努夥伴協定》將在2020年效期結束，聚焦非洲地區，在後科都努（post-Cotonou）時期，非洲各國更須盡快產生一個共識，如非洲聯盟「2063議程」的指導願景所述：「（建立）一個由非洲人民推動在國際舞台上一個具備整合、繁榮及和平的活力非洲。」

以上願景，不僅符合非加太國家及《科都努夥伴協定》的主要目標與方針，非洲聯盟所設定的指導原則及執行目標，也對聯盟內成員國的運作有顯著影響，意味著非洲各國需在近十年之間負起必要的職責，不僅僅對內部市場和政治層面的發展，對外更需要維繫非加太國家、非洲及第三國之間的協作關係。

與第三國交流方面，長期以來非洲各國持續與中國進行積極的互動交流，在非洲投資與常駐的中國人亦有百萬人之多，自1949年迄今持續自「從經濟需求引導外交締結」到「從外交引導經濟發展」演進，更符合當前及未來的中非發展之目的。

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中國在非洲全面布局，將結合「一帶一路」

2012年7月中非合作論壇於中國北京召開第五屆部長級會議，除了重申戰略夥伴關係外，亦鼓勵雙邊經濟合作、貿易往來及糧食安全等行動，建立進出口產品檢驗檢疫監督合作機制，並決定逐步給予和中國建交之非洲低度開發國家97％產品零關稅待遇。

在發展援助方面，亦有中非發展基金做為對非援助的主要資金來源。此舉和歐盟給予非加太國家在「除武器外一切都行」的優惠待遇，以及歐洲發展基金（European Development Fund，EDF）的援助相當類似。

除此之外，由於中國推動一帶一路不遺餘力，在政府政策的強力主導下，除了與非洲民間進行商業及非商業交流（如醫療援助）外，各國使節交流也相當頻繁，也就是所謂「先有中非合作論壇，後有一帶一路，如今則將兩者結合。」

在古代絲路的進程中，非洲便是其中重要角色之一，而今重啟絲路概念與運作，在基礎建設相對匱乏的非洲各國，一帶一路強調戰略、智慧、平台與項目的對接，與非盟所提出「2063議程」在基礎建設、區域及國際的計畫，還有新夥伴與農業發展等願景項目方面可各蒙其利。

然而，最近一次的中非合作論壇（第六屆部長級會議）於2015年12月在南非約翰尼斯堡舉行，其中規劃「2016~2018約翰尼斯堡計畫」（Johannesburg Action Plan, 2016-2018）之內容，也再次重申在中非雙邊長期互動關係上的高度評價及重要性，並開宗明義地表示非洲聯盟在落實「2063議程」及第一個十年規劃方面有著高度契合度，也應該充份發揮合作優勢，不僅在經濟上維繫雙贏局面，在政治交流、安全守望及國際事務協作方面，也將以全面戰略合作夥伴做為共同目標。

走了歐盟、來了中國，非洲FTA能成功嗎？

國家之間的互動交流講求利益的共生，合作與否也需視各方條件協議達成之結果，不過也有可能形成「周瑜打黃蓋，一個願打、一個願挨」的互動關係，即使制度化並非一定有助於合作的產生，但就整體而言仍依據條約及相關機制的輔助朝向「正常化」發展，此一結果將在具備合作意願下達成利益共識，並將之持續。

因此，在取得各國間絕對利益的前提下，最終達成正常化與制度化的目標，不僅是非洲地區的發展，對於其它發展中國家、甚至已發展國家來說，其產業及經濟升級的追求，也都將依附在各取所需的共識平衡上。

非洲國家簽署此一自由貿易協定，僅僅是區域化的第一步，至少在多年來努力下得到此一豐碩成果，雖然樂見其成，但不免擔憂的是，即使有文字與會議的明確規劃，但在協調與實際執行方面又是另外一回事，則非洲的下一步又將會在何時才能體現？

其次，「離開了歐盟，又來了中國」，事實上，各相關協定時程的規劃只是意象，而非真正協商的本質，相信在雙邊關係上仍有更多需要折衝的地方，商業利益的爭取如此，政治協商的交流更是如此。

就整體而言，非洲若要擺脫殖民陰影，並致力形成一自行運作的區域市場，或許可趁此時歐盟自顧不暇，且他國產業勞動力需求仍在的情況下，引導更多他國外資以增加內部基礎建設的完整性，而且也需要藉由區域組織，如非洲聯盟、非加太國家等，協調政治間關係，以提升區域內政治穩定度，如此一來才有條件逐步建構一具備吸引力的貿易區。

更重要的是，非洲各國能妥善利用這塊大陸所擁有的資源，以建立屬於自身的國際地位及經濟價值，而非僅單靠與單一國家或組織的支助來展現其特質，或許就能真正替這塊黑色大陸，注入經濟活水。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航