深澳電廠旁500米的國小，會不會淪為「許厝第二」？

本報2018年4月12日台北訊，賴品瑀報導

深澳電廠環差案通過後引發各界反彈，近日新北市政府甫以「瑞芳水產動植物繁殖保育區」爭議與環保署副署長詹順貴隔空交火，12日立委劉建國、高潞以用、蔡適應及多位醫師，又拋出深澳電廠將僅離瑞濱國小500公尺，這百來位學童首當其衝燃煤空污，恐淪為「許厝國小第二」，要求環保署正視空污威脅，重新檢討環差結論。

雲林許厝國小距六輕僅900公尺引發遷校與否的爭論，而瑞濱國小更距離深澳電廠只有500公尺，讓立委與醫師擔憂學童將面臨更嚴重的危害。

劉建國指出，深澳燃煤電廠預定地周遭有建基新村、瑞濱國小與阿美家園社區，將是首當其衝，瑞濱國小距離電廠只有500多公尺、阿美家園也只有1.6公里。瑞濱國小約三分之一學生是原住民、四分之一為新台灣之子，原本在經濟及社會適應上就是弱勢，他們好不容易在2007年從電廠除役後解脫，如今卻又要重回跟燃煤電廠相鄰的生活，並不這符合公平正義。

高潞以用表示，搬到瑞芳生活的阿美族，當時是為了到舊燃煤電廠與建基煤礦工作而離開花東，​興建電廠這類型大型開發往往犧牲少數成就多數，這些族人過去為此承受採礦風險、空氣污染，許多人罹患空污相關疾病。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，深澳三面環山、有著狹長U字型岬角的深澳灣、深澳畚箕穴的地形，再加上逆溫層無形大鍋蓋，等於一個「空污大悶鍋」。一旦處於靜弱風，含多種重金屬的燃煤毒氣，勢必無法飄越鄰近山區，空污原地沉降，或積累山谷，「空污大悶鍋」罩下，燃煤空污籠罩山腰底下的各個聚落，居民無處可逃，只能呼吸高濃度的致命致病空氣。

葉光芃預估，深澳電廠一旦運轉，​上午海風將把柴油貨輪和深澳電廠空污吹到瑞濱國小等周遭淺山，晚上陸風夾帶的燃煤空污仍難以擴散至海上，無法揮散的霧霾將吹到電廠附近的漁港聚落與基隆八斗子，鄰近地區皆深受其害。

葉光芃強調，醫學研究早證實​燃煤毒害胎兒腦部發育​。2004年四川銅梁縣燃煤電廠關閉，正提供研究環境分子流行病學最好的實驗案例：美國哥倫比亞大學研究比較關廠前後出生的嬰孩健康，發現​燃煤電廠空污損害胚胎期基因，影響幼兒大腦發育​。他​呼籲蔡政府勿將對骯髒煤電的 「個人喜好」、「凌駕在人民健康之上」。另外，他引用刊登於​加拿大公衛期刊的加拿大艾德蒙頓市案例，指出石化工業、燃煤電廠附近居民罹患氣喘的機率高出​10.4​倍。

瑞濱國小距離深澳電廠僅500公尺，立委與醫師憂學童面臨空污危害｜賴品瑀攝

「目前台灣兒童的死因第一名已經不是意外，而是癌症了！」彰化縣醫療界聯盟理事長、彰化基督教醫院小兒科醫生錢建文提醒，兒童是各種環境污染的易受感族群，國際上燃煤對兒童的危害更已非常確定，包括損害胚胎期基因、影響幼兒大腦發育​等危害。台灣兒童健康在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中已是後段班，如今又要因為深澳電廠更惡化了。

錢建文指出，即便深澳電廠要用超超臨界機組，​仍會排放多環芳香碳氫化合物、重金屬、二氧化硫、戴奧辛等，影響發育中的孩童健康，造成早產、兒童氣喘、癌症、智力損害。

錢建文批評，深澳燃煤電廠對兒童健康的傷害，明顯違反了「​兒童權利公約施行法​」、「聯合國兒童權利公約​」等規範，政府應該懸崖勒馬，兒童權利委員會更應該主動介入調查，並列入國家兒童人權報告之中。

當地居民衣若蘭表示，曾經參與台電的地方說明會、環差初審與環評大會，親眼目睹「不公不義」──說明會時居民明明一面倒的反對，但後來卻在沒有溝通的狀況下，台電聲稱已經取得居民支持。漁民和當地多以打零工為業的原住民又怎麼有辦法參加環評會議？他們無法到場表達意見，只能沈默接受空污。

立委蔡適應表示，據他所知，台電也沒有與基隆居民溝通。在沒有緩衝區、地方溝通不夠以及興建必要性不足的原因，他主張不興建深澳電廠。蔡適應要求台電重新考量深澳電廠的必要性，尋求透過現有電廠更新、轉型可能就可以達到蓋深澳電廠的成效。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航