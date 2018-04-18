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一度當不了飛行員，西南航空女機長卻救了全飛機的人
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「她有種韌性，去做一些超乎女性被允許或預期要做的事情的標準。」女機師舒茲的校友表示，「她努力突破極限，並成為她努力想達成的目標。」
（中央社）美國「西南航空」（Southwest Airlines）一架載有149人的班機今（18）日在空中因左側引擎爆炸受損，導致一名乘客死亡、一人差點被吸出機窗外，班機最後成功降落。而整起事件中，曾為F-18戰機（黃蜂式戰鬥攻擊機）飛官的女機長的處置，也獲得肯定。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，成功將損傷降至最低的英雄是女機長舒茲（Tammie Jo Shults）。她是一位前美國海軍飛行員，是第一批飛F-18戰機的女飛官之一。飛往達拉斯的西南航空1380班機因左邊引擎在3萬2000呎的空中爆炸後，舒茲臨危不亂，成功改降至費城。
雖然舒茲是美國海軍第一批女飛官之一，但因海軍不讓女性執行作戰任務，她後來轉任教官並於1993年退伍，加入西南航空。舒茲育有兩名子女，現與同為機師的丈夫住在德州。
儘管飛機當下出現危機，舒茲仍鎮靜地告訴航管人員：「飛機失去了部分機上部件。」當被問到飛機是否著火時，舒茲回答：「沒有，飛機沒著火，但失去了部分機上部件。他們說機上有個洞且有人掉出機外。」她並表示機上有乘客受傷，要求醫療人員在飛機降落後與他們會合。
乘客表示，飛機降落後，機長舒茲還花時間親自與所有機上的人談話。
一名機上乘客後來表示，舒茲親自跟每位乘客談話，「她是真正的美國英雄，十分感謝她在危難時刻展現的知識、引導與勇氣。祝福她與全體機組員」。
不過，在這起事件上發揮冷靜與機制的舒茲，其實原來差點當不成飛行員。
據美國《Heavy.com》網站報導，舒茲是新墨西哥州人（美國西南方的一州），她於1983年畢業於中美拿撒勒大學（MidAmerica Nazarene University），取得生態學與農業企業學位。
舒茲高中時就想成為飛行員，但卻被拒絕，因為當時他們不接受女孩，所以她去了中美拿撒勒大學，不過她對於飛行的熱情並未消散。大學畢業後，舒茲再次申請進入美國空軍，但空軍不讓她考試當飛行員，而海軍向她伸出歡迎之手，她於是成為美國歷史上第一批女性戰鬥機飛行員，也是第一位駕駛F-18的女性。她在加入西南航空之前，還是一名軍中教練。
1948年，美國開放讓女性加入空軍，不過早期女空軍多半從事醫療與文書處理的工作。1976年，空軍開始接受飛行員培訓計劃，但她們僅限於「非戰鬥」的飛行，空軍的女性飛行員不能執行戰鬥任務，直到1993年空軍才解除禁令，允許女性參與所有的飛行任務。
她永遠不會讓任何人告訴她，「妳不行」
《The Kansas City Star》報導，根據舒茲的高中同學福斯特（Cindy Foster），舒茲進入海軍，但也曾因性別而遭遇許多阻礙。「她一直都熱愛飛行，只有在空軍否定她成為飛行員的機會之後，她才選擇了海軍。」
「她知道她必須比其他人更努力工作」，福斯特說。「而她為自己 — 和所有竭力爭取機會的女性做到了。我非常以她為傲，她今天挽救了很多生命。」
「她說她不會讓任何人告訴她，她不能。」福斯特說。
中美拿撒勒大學校友會總監賈博（Kevin Garber）說，去（2017）年春天，舒茲在校園裡向30人發表了演說。賈博回憶，當時舒茲力倡工作環境的多元性，也鼓勵女性在男性主導的領域中取得突破。
「她有種韌性，去做一些超乎女性被允許或預期要做的事情的標準。」「她努力突破極限，並成為她努力想達成的目標。」賈博表示。
《澳洲廣播公司》（ABC）報導，舒茲是一位基督徒，她說每一次做在駕駛座上，都給了她一次機會去見證上帝的同在。而當班機1380遇難時，舒茲冷靜地告訴空中交通管制方，她的飛機一部分解體了，並且她需要在跑道上使用救護車。
報導指出，舒茲在海軍接受的訓練，使她在32,000英尺（近一萬公尺）的高空中，當其中一個引擎爆炸時，快速做出決定：以高速降落在費城機場。
「上帝派了祂的天使來保護我們。」一名乘客表示。其他的乘客也讚賞舒茲冷靜處理這起緊急意外。
「她有鋼鐵般堅定的意志。這位女性，我讚賞她！」另一名乘客這樣形容舒茲。
緊急降落前，舒茲與航空交通管制處的對話錄音檔：
在上面的錄音中，即使在緊急情況下，仍可以聽到舒茲保持冷靜和專業。 根據《美國國家廣播公司》報導，當時部分引擎打破窗戶飛入機艙，造成飛機猛烈地減壓。而當窗戶崩塌時，一名女性乘客身體部分被吸出窗外。
而這起事件也造成機上一名乘客死亡，死者為富國銀行（Wells Fargo）女副總裁里爾丹（Jennifer Riordan）、另外七名乘客受傷。美國國家運輸安全委員會表示，這是2009年以來美國航空事故中首次發生乘客死亡事故，已派遣調查小組前往費城，了解故引擎障原因。
新聞來源：
- 美空中驚魂 前戰機飛官女機長處置得宜（中央社）
- Tammie Jo Shults, Southwest Pilot: 5 Fast Facts You Need to Know（Heavy）
- Southwest Airlines: Meet Tammie Jo Shults, the heroic ex-fighter pilot who safely landed stricken plane（ABC News）
- Heroic Southwest pilot studied in Olathe, among 1st female fighter pilots in military（The Kansas City Star）
核稿編輯：楊士範