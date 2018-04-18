一度當不了飛行員，西南航空女機長卻救了全飛機的人

（中央社）美國「西南航空」（Southwest Airlines）一架載有149人的班機今（18）日在空中因左側引擎爆炸受損，導致一名乘客死亡、一人差點被吸出機窗外，班機最後成功降落。而整起事件中，曾為F-18戰機 （ 黃蜂式戰鬥攻擊機）飛官的女機長的處置，也獲得肯定。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，成功將損傷降至最低的英雄是女機長舒茲（Tammie Jo Shults）。她是一位前美國海軍飛行員，是第一批飛F-18戰機的女飛官之一。飛往達拉斯的西南航空1380班機因左邊引擎在3萬2000呎的空中爆炸後，舒茲臨危不亂，成功改降至費城。

雖然舒茲是美國海軍第一批女飛官之一，但因海軍不讓女性執行作戰任務，她後來轉任教官並於1993年退伍，加入西南航空。舒茲育有兩名子女，現與同為機師的丈夫住在德州。

儘管飛機當下出現危機，舒茲仍鎮靜地告訴航管人員：「飛機失去了部分機上部件。」當被問到飛機是否著火時，舒茲回答：「沒有，飛機沒著火，但失去了部分機上部件。他們說機上有個洞且有人掉出機外。」她並表示機上有乘客受傷，要求醫療人員在飛機降落後與他們會合。

乘客表示，飛機降落後，機長舒茲還花時間親自與所有機上的人談話。

一名機上乘客後來表示，舒茲親自跟每位乘客談話，「她是真正的美國英雄，十分感謝她在危難時刻展現的知識、引導與勇氣。祝福她與全體機組員」。

Passengers praise flight crew of #Southwest1380 and identify pilot on social media as Tammie Jo Shults, who landed plane after engine blew. She’s a native from New Mexico, and was one of the Navy’s first female fighter pilots @6abc ?: Kristopher Johnson pic.twitter.com/NbgjfBv0tb — Christie Ileto (@Christie_Ileto) 2018年4月18日

不過，在這起事件上發揮冷靜與機制的舒茲，其實原來差點當不成飛行員。

據美國《Heavy.com》網站報導，舒茲是新墨西哥州人（美國西南方的一州），她於1983年畢業於中美拿撒勒大學（MidAmerica Nazarene University），取得生態學與農業企業學位。

舒茲高中時就想成為飛行員，但卻被拒絕，因為當時他們不接受女孩，所以她去了中美拿撒勒大學，不過她對於飛行的熱情並未消散。大學 畢業後，舒茲再次申請進入美國空軍，但空軍不讓她考試當飛行員 ，而海軍向她伸出歡迎之手，她於是成為美國歷史上第一批女性戰鬥機飛行員，也是第一位駕駛F-18 的女性。她在加入西南航空之前，還是一名軍中教練。

美國海軍的F-18戰鬥機。｜Photo credit: Reuters／達志影像

1948年，美國開放讓女性加入空軍，不過早期女空軍多半從事醫療與文書處理的工作。 1976年，空軍開始接受飛行員培訓計劃， 但她 們僅限於「非戰鬥」的飛行，空軍的女性飛行員不能執行戰鬥任務，直到1993年空軍才解除禁令， 允許女性參與所有的飛行任務。

她永遠不會讓任何人告訴她，「妳不行」

《The Kansas City Star》報導，根據舒茲的高中同學 福斯特（ Cindy Foster），舒茲進入海軍，但也曾因性別而遭遇許多阻礙。「 她一直都熱愛飛行，只有在空軍否定她成為飛行員的機會之後，她才選擇了海軍。」

「 她知道她必須比其他人更努力工作」，福斯特說。「而她為自己 — 和所有竭力爭取機會的女性做到了。我非常以她為傲， 她今天挽救了很多生命。」

「她說她不會讓任何人告訴她，她不能。」福斯特說。

中美拿撒勒大學 校友會總監賈博（Kevin Garber）說，去（2017）年春天，舒茲在校園裡向30人發表了演說。賈博回憶，當時舒茲力倡工作環境的多元性，也鼓勵女性在男性主導的領域中取得突破。

「她有種韌性，去做一些超乎女性被允許或預期要做的事情的標準。」「她努力突破極限，並成為她努力想達成的目標。」 賈博表示。

Tammie Jo Shults, pictured left, was the pilot of Southwest Flight 1380 when an engine failed mid-air. She is being hailed as a hero for safely landing the plane. Shults previously was a Navy fighter pilot who was one of the first women to fly F-18s: https://t.co/Dz6qCMtZZ8 pic.twitter.com/TxwyspJq5J — Tom Cleary (@tomwcleary) 2018年4月17日

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，舒茲是一位基督徒，她說每一次做在駕駛座上，都給了她一次機會去見證上帝的同在。而當班機1380遇難時，舒茲冷靜 地告訴空中交通管制方，她的飛機一部分解體了，並且她需要在跑道上使用救護車。

報導指出，舒茲在海軍接受的訓練，使她在32,000英尺（近一萬公尺）的高空中，當其中一個引擎爆炸時，快速做出決定：以高速降落在費城機場。

「上帝派了祂的天使來保護我們。」一名乘客表示。其他的乘客也讚賞舒茲冷靜處理這起緊急意外。

「她有鋼鐵般堅定的意志。這位女性，我讚賞她！」另一名乘客這樣形容舒茲。

緊急降落前，舒茲與航空交通管制處的對話錄音檔：

This Audio between the ATC and heroic female pilot Tammie Jo Shults, who safely landed the Southwest jet after one engine exploded earlier today, is incredible.



This woman is cool as a cucumber. https://t.co/WEviEqf0kt pic.twitter.com/vTuZbEvYwb — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) 2018年4月18日

在上面的錄音中，即使在緊急情況下，仍可以聽到舒茲保持冷靜和專業。 根據《美國國家廣播公司》報導 ，當時部分 引擎 打破窗戶飛入機艙，造成飛機猛烈地減壓。而當窗戶崩塌時，一名女性乘客身體部分被吸出窗外。

而這起事件也造成機上 一名乘客死亡，死者為 富國銀行（Wells Fargo）女副總裁里爾丹（Jennifer Riordan）、另外七名乘客受傷。美國國家運輸安全委員會表示，這是2009年以來美國航空事故中首次發生乘客死亡事故，已派遣調查小組前往費城，了解故引擎障原因。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範