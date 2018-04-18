台灣大車隊為在地最大的計程車車隊，在台灣也已服務13個年頭，全台灣的計程車車台數超過1萬8千台，APP下載量已突破3百萬，台灣大車隊再次突破，再創計程車業的新經濟，發展全新55688 APP生活平台。



2018年台灣大車隊創造新的里程碑！大家口中常說的「55688」這5個數字，將成為生活上不可或缺服務平台，也將是一組全新的生活密碼，提供消費者全方位生活享受，並結合多元的服務內容，顛覆大家對55688APP的舊有印象，只要透過55688 APP，不管是搭車或是生活消費等服務，一指就能輕鬆解決。

行動支付再升級 55688APP一指支付

台灣大車隊為首家推廣行動支付的搭計程車業者，在數位支付上不斷更新蛻變，為最完整的數位支付平台，提供消費者多元的付款選擇，目前擁有超過10種的支付方式，讓消費者在搭車旅程上能更方便、輕鬆，達到一指叫車、一指支付的快速服務。除此之外，更要讓所有服務內容都能直接透過55688APP支付付款，創造行動支付的新時代。

全方位食衣住行多項服務

55688 APP新生活密碼，服務內容升級再進化，只要一支手機就能輕鬆享受食、衣、住、行、育、樂等服務，打開55688 APP會發現，從生活大管家專業到府的居家清潔、24小時超商洗衣送洗服務、全新商家優惠功能、及全球快遞物流等多項服務內容，台灣大車隊將這些服務透過數據的整理與分析及O2O虛實整合，將所有的服務內容統一整合在55688 APP，讓55688APP完全融入在消費者的生活中，成為全新的APP生活平台，帶給消費者不同的生活享受。

全新商家優惠功能與55688 VIP會員經濟上線

在今年，台灣大車隊不僅將原有的服務再升級，在生活消費上提供全新商家優惠功能，讓會員獨家享有不同的商家優惠，在合作店家也結合搭車服務，突破55688 APP只有叫車的服務功能，全新的商家優惠功能更讓生活更便利，會員能及時掌握優惠資訊，打造屬於自己的行動生活圈。除此之外，55688 APP全新會員經濟服務正式上線，推出VIP會員回饋計畫，VIP將享有「客服優先接聽」禮遇，會員透過55688 APP綁卡付款的所有消費都能參加集點，點數可兌換搭車金，未來還可兌換居家清潔、洗衣、旅遊等多項優惠好禮。