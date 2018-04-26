一句話奪回掌控權，別讓職場惡霸毒害你的自尊

文：琳恩・柯瑞（Lynne Curry）

茱麗到職第一天，她的主管要她坐下，並告訴她史蒂芙會帶她認識公司業務。茱麗等了好幾個小時後，才終於找到史蒂芙。

史蒂芙馬上就向茱麗表明，她不是自己會僱用的人選。茱麗感到很受傷，問她「為什麼？」史蒂芙則用冷若冰霜的聲音回答：「理由很明顯：妳只在小小的家族企業裡工作過，這個職位需要有經驗的人，但妳不是。妳甚至連穿著都不得體。」

茱麗硬把自己的自尊吞下肚、把傷口晾在一旁，並告訴史蒂芙她會好好學習，只要史蒂芙願意教她。史蒂芙輕蔑地癟起嘴，然後轉身回到她的電腦螢幕前。茱麗不知道該說些什麼，只好離開辦公室。茱麗想假裝自己並沒有被史蒂芙的話傷到，但她確實受傷了。

史蒂芙的「新職員培訓」內容，包括一張條列所有主管與員工姓名與分機、可以停車的地點以及廁所位置的單子。當茱麗問史蒂芙要如何從伺服器上找到文件，史蒂芙卻要她自己摸索，辯稱這是了解伺服器的最好辦法，而且她不該要別人幫她做她的工作。

不過，史蒂芙倒是花了很多時間當茱麗的個人時尚顧問。她每天不是批評茱麗的化妝品，就是抨擊她的穿著。

她們之間的對話通常像這樣：「妳真該去百貨公司買雙新鞋。」

「這雙鞋有什麼不對嗎？」茱麗問道。

「如果妳非要問的話……」史蒂芙用酸溜溜的聲音說，「嗯，拜託妳看看周遭的人都穿什麼鞋吧。」

茱麗低頭看向她的鞋子，發現上面有幾道磨損的痕跡，於是她回答：「我明天會穿另一雙鞋。」

「我懷疑另一雙鞋會好到哪裡去！」史蒂芙嘲弄道，然後邁開她腳上價值三百美金（約臺幣一萬元）的高跟鞋，向走廊走去。

許多公司組織裡，都藏著像史蒂芙一樣愛批評人的惡霸。只要他們一擁有些許權力，就會打壓別人，這讓他們感到自信。就像蚊子吸人血維生，你對他們的話產生的反應，包括因威嚇而生的羞辱感、恐懼或屈服，就是他們賴以維生的燃料。如果你紅了臉、退縮、低頭、離開，或說「這很傷人」，便等於給這些寄生蟲免費的大餐。這些惡霸想要從最深沉之處控制你，他們想打擊你對自己的觀感。

惡霸最想讓你自己攻擊自己

別讓惡霸言語中的毒液滲進你的腦袋。儘管在上述例子你可以清楚看見史蒂芙的為人，但在職場生活中，卻不容易發現惡霸正在玩「假裝一下」的把戲，你會相信自己確實就是對方編造出的那個形象，甚至相信對方說出那些貶低你的言論，都是為了告訴你痛苦的真相。因為惡霸的話語能奪取你的注意力、深入你的內心，進而改變你對自己的觀感，使你不能掌握心中的方向舵。

如果你想知道這個過程有多快速，可以試試以下這個實驗。

大聲回答這個問題：「雪是什麼顏色？」

然後，再回答這個問題：「牛喝什麼？」

如果你在雪的那題回答「白色」，可能會接著說牛喝的是「牛奶」而不是水。為何會如此？這是因為「白色」這個字先奪取了你的注意力、進入你的內心。喜歡用言語打擊你的惡霸，會侵略你的情緒、心智防線，讓你感覺自己一文不值。

當惡霸「不小心」讓你偷聽到他的壞話，例如「那個會計部的笨肥牛」或「你有看到他結巴、口水還從嘴角噴出來嗎？」這些惡霸為你描繪的形象，也同樣會讓你落入圈套。

讓我們來體驗一下影像的力量。想像一下，有一個朋友邀請你去吃甜點，並問你喜歡什麼口味的冰淇淋。你告訴他你最愛巧克力布朗尼蛋糕口味與烤椰香杏仁巧克力棒口味。你的朋友各挖了一球放入你的碗裡。

「不過，我正在減肥。」你說。你的朋友回答：「最棒的是，這冰淇淋低脂、低糖，裡面的水果也是有機的，但吃起來卻非常濃郁。」你的朋友邊說邊遞給你湯匙：「試試看這上面融化的黑巧克力，它幾乎是無脂的。」你有辦法想像自己品嘗這個甜點嗎？如果可以的話，你便知道由他人言語創造出的影像是多麼有力量。

當你吸收了惡霸的刻薄言論，便給了他們機會毒害你的自尊、削弱你的精神。當你吃下惡霸的垃圾話，那些垃圾便成了你體內的一部分，使你不再信任自己，不再相信你的能力以及受到合理對待的權利。

你甚至可能與惡霸聯手撕扯自己。不久後，你就會開始在內心接手惡霸「打擊你」、「擊敗你」的工作。你會開始對自己說：「他覺得我很笨，也許他是對的。」或「我到底出了什麼問題？老闆說得對，我從來沒把事情做好。」此時，你便已經把人生的遙控器交到惡霸手裡，讓他用這個遙控器來毀滅你的自尊。

成為自己的守門員

現在你已經知道，當惡霸入侵你的心智，腦袋中會發生哪些事，那麼你便可以決定是否要讓惡霸洗腦，或是要成為一名守門員，告訴對方：「你進不來的！我對自己的看法，由我自己決定。」

當你接受了惡霸給你的定義，便等於拋下了自己的經歷。就像你不會讓別人踩你的腳或把你推倒，你也不該讓惡霸踐踏你的精神，或讓他進入你的腦中擊倒你。別把腦中的任何空間租給惡霸！你才是地主。

你的第一步，便是下定決心不再因為別人而傷害自己。無理取鬧就只是無理取鬧而已，惡霸的話是沒有道理的。

看看表格6，有哪些字詞可以形容你。十個？十五個？二十一個全部？即便只有五個適合，你都擁有很棒的特質了。你是否因為惡霸的洗腦而忘了這些特質呢？

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現在，請寫出五個更正面的詞來形容自己。看看你列出的清單，你是否也想和有這些正向特質的朋友交往？當然想。當你創造、肯定自己的正向特質，會以你自己為榮；下次當惡霸的話企圖在你腦中搭順風車時，就能告訴他：「沒位子囉。」

接著，為你的心智纖維再多加些厚度。用點時間想想兩個你曾解決，或至少安然度過的挑戰。從這些經驗中，你看到自己的哪些優勢與韌性？如果你又開始挑自己的毛病，就想想這些經歷。

在Chapter11，你會看到更多方法能改變這些根深柢固的習性。目前，你只要記得你有學習新自言自語法的能力，並能成為自己的啦啦隊長。請拒絕參與惡霸的失能遊戲。當你學會新技能、新策略，便有了可以信賴的內在舵手。

利用NLP，擊潰自我懷疑

我們多數人都有一兩個阿基里斯腱（編按：源於希臘神話阿基里斯的腳踝），而惡霸就像有雷達一樣，總能瞄準你的弱點。然而，他們無法把你治療好的傷口再次扯開。你是否也有一些脆弱的地方，例如過得很糟的時候就會自怨自艾？

你可以用神經語言程序學（neurolinguistic programming）的方法來擊潰自我懷疑，這個方法稱為「改變心理錄音機」。選一句會讓你軟弱的話——即「錄音帶」，例如「我永遠都無法勇敢」或「別人都比我聰明」。

如果你想拆解這樣的錄音帶，可以用七種不同方式重播，直到這句話（幾乎）不再對你有影響。想像腦海中有一臺錄音機，請找出標示著「錄音一號」的錄音帶。無論你挑選了哪句話或哪個錄音帶，都先在心裡大聲播放這句話，然後再小小聲地播放一次，接著再慢慢播放一次，而後又像快轉般非常快速地播放一次。

現在，搭配背景的旋轉木馬音樂，再播放一次。然後配上華格納的音樂，例如有出現鈸與鼓聲的《女武神的騎行》（Ride of the Valkyries），然後再把這句話播放一次。在播放最後一次時，請想像是由邦尼兔之類的卡通人物錄音（口音特別重或口齒不清）。這時，你是否發現無法嚴肅看待這個錄音帶了？

現在，把「錄音一號」取出，然後放入全新的錄音帶。請創造一個肯定的句子，並大聲說出來讓自己聽到，例如「我會展現勇氣」或是「我重視道德且有決心」。接著，不斷重複播放你用清晰聲音錄下的這句話。

你有什麼感覺？透過心理錄音機的方法，你可以把那些損害心智與精神的負面語句斬草除根。

簡短一句話，奪回掌控權

現在，你已經準備好讓惡霸知道，他們的惡言惡語只會輕輕滑過你，就像水滴流下塑膠表面那樣。短句子的回應是很有效的。如果惡霸問你：「你從哪裡想到這種廢話的？」或對你說：「你太敏感了」或「你這麼做很笨」，你可以回答他：「我不玩你的遊戲」、「遊戲結束」、「沒道理」或「誘餌還不賴」。當你為自己發聲，便奪回了你的權力，破除惡霸企圖施加在你身上的魔咒。

惡霸也許會反駁：「你這是什麼意思？」或是「什麼遊戲？」若是如此，表示你有了控制權，因為現在變成惡霸對你的話有反應。恭喜，你不需再咬下惡霸的誘餌，也不需再回應那些傷人的負面批判，你只需要搖搖頭。你不再把惡霸的話放在心上，只當成是目睹了一次失敗的霸凌。

相關書摘 ▶面對「焦土戰士型」惡霸，運用這四招避免自己被踐踏

書籍介紹

本文摘錄自《反擊！終結職場霸凌》，好的文化出版

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作者：琳恩・柯瑞（Lynne Curry）

譯者：鄒詠婷

職場惡霸的狩獵時段是不分季節的，而且這種人和你想的不一樣：

當你希望創造「雙贏」時，惡霸只想著「你死我活」

當你盡可能「迴避衝突」時，惡霸視你的退讓為「軟弱」

當你以為「一定是我做了什麼才引起這一切」時，惡霸的洗腦戰術便已經成功

﹝尖酸刻薄批評家﹞

他：你真該去百貨公司買雙新鞋。

你：這雙鞋有什麼不對嗎？

他：高跟鞋應該會讓你的屁股看起來好一點。

你：我明天會穿另一雙。

他：哼～我懷疑另一雙會好到哪裡去？

你：……（OS：我的眼光太差了，也許大家都在笑我）

你是初入職場的小綿羊，總想著禮貌至上、以和為貴，卻成為惡霸眼中好欺負的傢伙。

批評型惡霸最擅長的就是洗腦你，並和你聯手毀滅自己的自尊。

本書特色

完全站在受害者立場，教你如何支撐起自己的脆弱

公開資深教練才拿得出手的實用策略，有效停止霸凌

深入分析自己的衝突處理模式，找出最適合的策略

特別收錄衝突處理問卷調查，看看你是否具有潛在的霸凌因子

Photo Credit: 好的文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航