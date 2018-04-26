面對「焦土戰士型」惡霸，運用這四招避免自己被踐踏

文：琳恩・柯瑞（Lynne Curry）

瑁拉做了正確的選擇：她解僱了艾略特。艾略特在求職申請時說謊、假造報帳單，而後還讓瑁拉的小公司陷入混亂，因為他暗中與同事交涉，企圖挑撥離間。瑁拉心很軟，她不喜歡解僱員工，因此她還祝福了艾略特。

幾個月後，她發現艾略特剽竊了她花費幾十年建立的書面材料。一開始，她寄給艾略特數封郵件，提醒他這些材料並不屬於他。而後，客戶告訴她艾略特繼續以自己的名義發放她的材料，並堅稱這些材料是由他開發，但被瑁拉偷走。此時她開始尋求法律協助，律師泰德告訴她兩種選擇：接受現狀或提告。

「這兩個選項我都不喜歡」瑁拉說，「但我絕不能讓他得逞，這對我來說太危險了。」她請律師寫一封信，要求艾略特停止使用她的材料，並定下歸還材料的期限。期限一過，泰德便提出了告訴。

不出所料，艾略特僱請了史都華——業界最凶狠、最像焦土戰士的訴訟律師。史都華矮小、健壯，有著突出的下巴與不協調的朝天鼻，最愛的就是法庭攻防戰。他立刻發函要求瑁拉提供過去十五年間個人所得稅與營業稅的紀錄。

「目的是什麼？」瑁拉詢問泰德。

「為了嚇妳。」

「我應該放棄嗎？」

「不，他以為他可以踐踏妳，他想找出妳見不得人的紀錄，當作逼妳和解的手段。」

「我為何要和解？我才是被冤枉的人。」

「沒錯。」

焦土戰士型的惡霸，玩的是「硬幣正面朝上我贏，背面朝上還是我贏」的遊戲。他們相信強權便是公理，缺乏良知，所以意圖從受害者身上奪取他們想要的一切，而當他們這麼做時，就會故意摧毀受害者的名聲。

如果你被焦土戰士纏上，請別期盼他們公平、慈悲以待。他們只會不斷威嚇你，當你最終屈服時，他們便能踐踏你，他們會這麼告訴自己：「被我踐踏的人，活該受傷。」

幾個月過去，瑁拉覺得自己簡直是處在法律風暴的正中心。每當她收到法院信函，總覺得腦袋裡出現龍捲風生成前的隆隆聲。

在瑁拉第一次見到史都華時，她畏縮了，因為史都華全身散發著怒氣與自信。

嚇壞的瑁拉問泰德：「他到底在打什麼算盤？他一定知道他的客戶才是從我這偷東西的人。」

「他並不在乎。」

「他怎麼可以不在乎？」

「他只是想贏而已，正義並不重要。事實上，對他來說這種勝利更好，因為如果他打贏了，便是從劣勢中取得勝利。」

瑁拉曾多次詢問泰德是否應該撤銷告訴：「這會花費很多時間與精力，讓我不能專注在我的事業。」但瑁拉沒有說出全部實情。事實上，她從小就被哥哥霸凌，她是在這樣的家庭中長大的，而反抗，甚至只是為自己挺身而出，使她幾近一蹶不振。她從小就無法從哥哥身上得到安全感，哥哥似乎更希望她消失。她學會躲避他，因為她知道父母否認這種情況發生，而她並無力保護自己。

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如何避免自己被踐踏？

如果你面對的是焦土戰士，請避免給對方刺激你的藉口。

招式一：行事低調

短期而言，你也許會想按照焦土戰士的期盼給予支持，藉此保持低調。只要在道德上沒有疑慮，你可以幫助他們達成他們的目標，這樣他們便不會向你發怒。

招式二：自我保護

如果焦土戰士攻擊你，不要太過氣憤，你要趕緊離開現場並把對方的所作所為記錄下來，這樣才能保護自己。請在工作場域之外儲存這些紀錄，有一天，這些紀錄也許能使焦土戰士失敗。

招式三：尋求同盟協助

如果你因為年齡、性別、種族、宗教等而受到保護，那麼在焦土戰士越線騷擾你時，你可以求助法律顧問，或尋求政府監督機構的協助。

一般來說，對付焦土戰士需要外力的介入。如果你是在比較大的機構或有董事會的公司工作，可以從高階主管中找尋能幫你的同盟與導師。請告訴他們發生了什麼事，並讓他們知道焦土戰士會為公司帶來什麼損失。在 Chapter23，你會學到向高階主管報告的方法。

招式四：大不了離開

同一時間，你必須保護自己與事業。你可以開始找尋新工作，找一間提供良好環境、公平待遇並能讓你發揮所長的公司。

一己之力有限，請找外援

瑁拉與我見了面，邀請我一同與她的律師開會，討論她的處境。她已經數次前往法院作證，並呈上無數業務紀錄來證明她確實創造、擁有艾略特所剽竊的那些材料。

瑁拉已筋疲力盡，隨時都想撤銷提告。不過，儘管史都華盛氣凌人，她的律師仍然認為公理與法律都站在瑁拉那一邊。他也告訴她，史都華已經惡劣地提出反訴，所以要是她撤銷告訴，可能必須賠償艾略特。

我知道瑁拉的過去經歷，也知道這場法律風暴讓她犧牲了什麼。我告訴她，無論她做出撤銷或繼續訴訟的決定，我都希望她能展現勝者的姿態，因為不管最後是贏是輸，她都已經為自己挺身而出了。

在我們的會議中，我問瑁拉有什麼信仰的對象，而後瑁拉、泰德與我都驚覺，我們都自稱是重生的基督徒。

在他們的同意下，我引述了三節《聖經》中的經文―羅馬書八章三十一節：「若神幫助我們，誰又能抵擋我們？誰又能危害我？祂便是我的堅石。」以弗所書六章十四節：「你們要腳踏實地，以真實為腰帶，以神的正義為護甲。」以及約翰福音八章三十二節：「真理必叫你們得到自由。」

我也告訴他們，過去我如何建議其他人對付焦土戰士型惡霸：光靠自己的火力可能不足以擊敗這些惡霸，所以最好先撤離戰場，直到他們能帶回更多額外火力。總而言之，這表示他們需要高階主管、執行長、人資部部長或董事會成員的協助。

我說這必須由瑁拉決定，而目前瑁拉顯然擁有一名認真可靠的律師、一個合理的訴訟動機，以及她對自己立場的堅定信心。我也強調無論如何都會支持她，並建議她思考童年的恐懼，想想轉換這股恐懼後會為她帶來的改變。

隔天，瑁拉告訴我與律師：「比賽開始。」

在法庭中，史都華無情地攻擊她。瑁拉已經練習過呼吸法、間歇專注法，以及如何擺出自信姿態（請見 Chapter5、6）。她後來跟我說，這些策略幫助她度過早上作證的時間，以及下午前三小時由史都華主導的交叉詰問。而她的律師與好朋友事前也與她演練回答的方法，這個過程也很有幫助。

下午的交叉詰問愈拖愈久，瑁拉覺得自己幾乎要癱軟了，她開始看見哥哥的幻影出現在史都華的背後。「他們好像合為一體，而我像是回到了過去。我的腦中一片空白，不斷小口小口地喝水，並試著呼吸，但都沒有效。我又出現那種熟悉的無助感。」

泰德告訴我，那天他在法庭上看到了奇蹟。當時他請求了休庭，但他也知道不會得到允許。

在交叉詰問的最後階段，史都華問了瑁拉一個關鍵問題，要是瑁拉沒答好，可能就會輸掉官司。瑁拉顯然嚇呆了，她開始結巴，然後給了一個不清不楚的答案。

當泰德以為要輸了的時候，法官傾身向前問道：「路頓小姐，你指的是________嗎？」

瑁拉轉頭看著法官，點點頭回答：「是的，這就是我想要說的。」

史都華跳了起來，立刻走到瑁拉面前，再次喊出他的問題，而瑁拉則這麼回應：「就是法官剛才說的。」

史都華氣壞了，他坐下，帶著怒火低聲說道：「對於這個證人，我沒有別的問題要問了。」

法官認為瑁拉的證詞是可信的，艾略特的證詞則「沒那麼可靠」，最終法官決定將此事件移付調解。結果是這樣的：艾略特付清瑁拉的所有訴訟費用，並同意不再使用瑁拉的材料。

就像瑁拉一樣，你或許會發現自己需要更多額外的火力，才有辦法打敗焦土戰士。在瑁拉的故事中，她有認真的律師、法官，以及她的信仰，這些都幫助了她。即便是一個焦土戰士型的律師，也明白在法庭中是法官說了算。無論結果為何，只要你為自己挺身而出，雖敗猶榮，你還是贏了比賽。當你採取了堅定立場或做出了決定（例如「我可以辭職」)，你便克服了一直以來的恐懼。這種時候，焦土戰士等於是幫了你一個忙。

相關書摘 ▶一句話奪回掌控權，別讓職場惡霸毒害你的自尊

書籍介紹

本文摘錄自《反擊！終結職場霸凌》，好的文化出版

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作者：琳恩・柯瑞（Lynne Curry）

譯者：鄒詠婷

職場惡霸的狩獵時段是不分季節的，而且這種人和你想的不一樣：

當你希望創造「雙贏」時，惡霸只想著「你死我活」

當你盡可能「迴避衝突」時，惡霸視你的退讓為「軟弱」

當你以為「一定是我做了什麼才引起這一切」時，惡霸的洗腦戰術便已經成功

﹝尖酸刻薄批評家﹞

他：你真該去百貨公司買雙新鞋。

你：這雙鞋有什麼不對嗎？

他：高跟鞋應該會讓你的屁股看起來好一點。

你：我明天會穿另一雙。

他：哼～我懷疑另一雙會好到哪裡去？

你：……（OS：我的眼光太差了，也許大家都在笑我）

你是初入職場的小綿羊，總想著禮貌至上、以和為貴，卻成為惡霸眼中好欺負的傢伙。

批評型惡霸最擅長的就是洗腦你，並和你聯手毀滅自己的自尊。

本書特色

完全站在受害者立場，教你如何支撐起自己的脆弱

公開資深教練才拿得出手的實用策略，有效停止霸凌

深入分析自己的衝突處理模式，找出最適合的策略

特別收錄衝突處理問卷調查，看看你是否具有潛在的霸凌因子

Photo Credit: 好的文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航