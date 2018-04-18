【插畫】熱愛包青天和殺人償命的鍵盤法官

犀利檢座

每當社會事件發生時，司法審議和判決的結果，總會受到許多網友的討論。其中也不乏民眾雖然不知道案情的來龍去脈，也不曾讀過實際的判決書，只看媒體報導的判決結果就進行批評，好像法官故意亂判，哀怨台灣怎麼沒有「包青天」出來主持公義。

其實「包青天」代表的概念，就是封建社會裡的「人治」行為，在法治的今日，我們應該把司法視為一項專業，先了解它的各樣眉角，再批評也不遲，即使做不了律師，也可以透過各樣的科普文章，瞭解更多法律的相關知識，更可以申請旁聽，實際直接的了解司法運作過程，就不會只一味的扣「恐龍法官」這頂帽子，或大談「法院是國民黨／民進黨開的」這種過度簡化問題的口號。

隨著全民陪審團制在台灣的推行，離開教室的我們也不能就此退選公民課，應該持續增進自己的公民素養，否則當自己站在法官桌邊，卻只能因為「被告看起來很可憐」就投票無罪，那可就不是法治而是民粹了。

►參審、陪審、觀審？人民參與司法，其他國家怎麼做？

本文經犀利檢座授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

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