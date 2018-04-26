南美洲民粹典範：阿根廷裴隆主義的「創世神話」

文：水島治郎

胡安・裴隆（Juan Domingo Peron，總統在職期間為1946-1955、1973-1974）是中產階級出身的職業軍人。據說他到義大利旅行時對法西斯主義產生共鳴，並透過造訪阿根廷貧困農村了解民眾的現狀，培養面對「民族復興」（National Renewal）的問題意識。此外他在陸軍學校中，也擔任軍事史與戰略論的教師。不過在他參與1943年的政變之前，在社會上仍是默默無名的人物。

1943年成立的軍事政權，在壓迫批判性的左派勢力與工會的同時，也重視突破第二次世界大戰下的困境，積極介入工商業，採行由政府支援推動工業化的方針。這個政權任命裴隆擔任國家勞動局長。他在這個重視介入經濟的政權當中，也最大限度活用其地位，積極推動勞動相關政策。

話雖如此，裴隆對於勞工問題並不具備詳細知識。他在勞動局與費格羅拉（José Figuerola）這名優秀的統計官員相識，奠定他日後重視勞工的態度。費格羅拉對於勞工家計的現況具備豐富的知識與分析能力，裴隆深受吸引，據說兩人認識的當天，從傍晚六點長談至半夜兩點。裴隆深刻感受到勞工的生活不易，並將這點反映到日後的政策上。他在1943年11月將國家勞動局改制為國家勞動福利部，成功擴大其權限。

裴隆特別重視工會，在勞雇關係中積極支持工會的立場。他與工會站在同一陣線，要求雇主遵守薪水支付與勞動時間等勞動法規，並積極實現工會的訴求。裴隆以政府的支援為後盾，在1944年以布宜諾斯艾利斯地區為中心，簽訂了近1,000件勞雇協議，非技術勞工的薪資在隔年上漲了12％。他也著手實現設置男女分開的更衣室的要求。

阿根廷的既有工會在首度獲得政府支援的情況下擴大其活動範圍，以食品加工業為首的新工會陸續成立。原本集中在布宜諾斯艾利斯的工會，因為裴隆的支持而拓展到全國。但另一方面，如果是共產黨系統與看似反政府的工會，裴隆也毫不留情地鎮壓。

裴隆之所以能夠實現這些重視勞工的政策，有很大一部分的原因是他取得了軍政府總統法雷爾（Edelmiro Julián Farrell）的信賴。裴隆也藉總統之手，推行確立男女同酬，以及設定休息日、週日休假、有薪休假等社會立法。

裴隆積極干預的結果，就是他與工會的主要部分建立了緊密關係，並且取得勞動階級的強大信賴。許多原本批判軍政府的工會，也逐漸轉為支持裴隆的勞動政策，或許應該說他們抓住這次機會，積極地著手實現各項要求。政治學者松下洋指出，原本主張政治中立、與政黨保持距離的工會，這時也開始出現以「軍政府並非政黨」為由，將對裴隆的支持正當化的行動，相當耐人尋味。無論如何，原本在社會面與政治面都被孤立的勞動階級，在裴隆的運作下被世人看見，使「勞工首度對勞動現場的規則設定擁有發言權。」

阿根廷史研究者約爾・霍洛維茲（Joel Horowitz）表示，「於是，在1945年的某個階段，裴隆與許多勞工之間形成了穩固且日後也長期持續的牽絆。」裴隆活用與勞工之間的關係，取得其他領袖所沒有的強大政治資源。他尤其積極介入鐵路工會，為其建造醫院，提供優厚的待遇，並在面對工會成員的演說中提到「國家勞動福利部的成功⋯⋯正是鐵路勞動者的功勞。」對此，鐵路工會出身的工運領袖則稱裴隆是「阿根廷的第一勞工」，對他讚揚有加。

裴隆主義的「創世神話」

不過裴隆積極的勞動政策與政治形態，也在軍政府內部引起反彈。1945年10月9日，裴隆被解去所有職務，並遭監禁。

勞工對此迅速作出反應。10月16日，工會決定實施為期兩天的大罷工。接著在隔天10月17日，布宜諾斯艾利斯外圍的勞工陸續湧入市中心，在總統官邸前的廣場高聲要求裴隆復職。其人數多達數十萬人。害怕混亂的政權於是將裴隆釋放，當天深夜裴隆出現在人們面前，回應他們的歡呼。他在演說當中除了對民眾表達謝意，也宣誓未來將繼續為民眾奮鬥。

霍洛維茲形容10月17日發生的是勞工「首度改造阿根廷歷史」的事件，換句話說，這個事件成為裴隆主義的「創世神話」。經常有人指出，勞工支持者在阿根廷裴隆主義基本盤中所占的比例，較其他拉丁美洲諸國的民粹主義高，這點從裴隆主義的「創世神話」中即可看見原因。

軍事當局決定將政權移交文官，並在隔年1946年2月實施總統大選。工黨在1945年2月以工會為母體成立，裴隆也決定以工黨候選人的身分，出馬參選總統。他的對手是中產階級系統出身的有力候選人，因此可想而知選戰有多激烈。但同年12月，信賴裴隆的法雷爾總統，提出年底應發給所有工商勞動者相當於一個月薪水的獎金，且這筆獎金應由雇主負擔的法案，成功收買勞動階級的歡心。

裴隆最後獲得將近150萬票，以領先對手30萬票的成績當選總統。除了勞動階級之外，裴隆還獲得部分中產階級與保守派、天主教教會的廣泛支持，這是他當選的重要因素。裴隆的當選，在第二次世界大戰結束的解放感當中，為阿根廷社會帶來歡欣鼓舞的氣氛。

改革的功過

取得政權的裴隆，也以第二次世界大戰後的景氣為後盾，積極推動各種改革性的政策。

首先是已經堪稱拿手絕活的勞動福利政策。裴隆上任後政府鼓勵加薪，1947年每小時的實質薪資成長了25％。此外，他也接連展開有關保護勞權的社會立法，除了試圖充實的年金、醫療、休閒設施外，還透過工會提供這些福利，為提升工會地位帶來貢獻。最大工會CGT在1950年代初期擁有多達200萬名會員，幾乎相當於就業人口的半數。

接著裴隆也基於經濟計畫，推動國家主導的進口替代工業化。自他進入國家勞動局以來，便長期得到重用的費格羅拉擬定五年計畫，在計畫中大幅加重中央政府所扮演的角色，使政府除了工業、農業之外，還能廣泛介入其他產業。

裴隆稱過去倚重農產品出口、允許外國資本支配、無視民眾挨餓的經濟是「謀求私利的非人道經濟」，他與這樣的經濟訣別，訴求由國家帶頭「將財富平均分配給1,400萬阿根廷人民。」他將農產品出口收歸政府管理，以收益移轉的形式，將資金投入培養國內工業。除此之外，進口限制與提高關稅也同時並行。這段時期，阿根廷國內的工業就因為這些積極的政策而大幅發展。

裴隆在重視國內工業的同時，也著手排除外資，將事業收歸國有。他指責外資「只會將龐大的資本累積在位於遙遠外國的總公司」，並陸續使外資擁有的經濟基礎建設與基礎工業國有化。最具代表性的是英國資本支配的鐵路公司，包括旗下連結彭巴草原與布宜諾斯艾利斯港的幹線全部收歸國有。

除此之外還有原本隸屬美國資本的電話公司，以及電力、煤炭、石油、航空部門等全都收歸國有或公有。不過經濟學者今井圭指出，阿根廷向英國資本收購鐵路還牽涉到關於戰後英鎊交易的複雜背景，為了讓英方滿意，支付了相對高出行情許多的金額，絕非透過強權接收。

但推動以國內工業為優先的政策，也使各式各樣的問題逐漸浮出表面。排除外資導致來自國外的投資銳減，造成國內資本不足。壓迫原本透過外銷支撐經濟的農業與畜牧業，導致農牧業整體生產停滯，最後拖累整體經濟。1952年的農牧業生產額，滑落到1946年的55％。除此之外，國有化的公共部門儘管重視提供低廉的公共服務，卻輕視經營效率，導致國與州的財政赤字擴大。這些妨礙穩定經濟成長的問題，日後將威脅裴隆政權的存續。

無論如何，在裴隆手上開花結果的民粹主義就稱為「裴隆主義」，被視為拉丁美洲民粹主義的典型範例。

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書籍介紹

本文摘錄自《民粹時代：是邪惡的存在，還是改革的希望？》，先覺出版

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作者：水島治郎

譯者：林詠純

民粹是什麼？跟民意有什麼不一樣？

動不動就訴諸公投，算是一種民粹嗎？

為何丹麥、荷蘭等先進的社會福利國家會出現民粹政黨？

為何民粹在南美是解放人民的力量，在西歐卻變成壓迫的代名詞？

英國脫歐、川普當選，難道真是集體社會不理性所造成的結果嗎？

自從英國脫歐、川普當選，不僅全球都在關注這兩起「黑天鵝」，

就連台灣財經專家、經濟學家、時事評論家都想問：這個世界，到底怎麼了？

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民粹主義難道真的是民主之敵嗎？還是民粹主義者其實是更鐵桿的民主主義者？只是，這樣凡事訴諸群體，會不會反而讓少數聲音從此被淹沒，形成多數暴力？

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21世紀，是民粹主義的時代！

Photo Credit:先覺出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航