2018/04/23, 職場

同事說TBA你只知道NBA？職場必備的50個「商用縮寫」

Photo Credit: Depositephotos
我們想讓你知道的是

你曾覺得主管或是同事好像在說外星語嗎？其實那就是「商用語言」！而其中在email或是內部團隊溝通平台中最常見到的就是「商用縮寫」(business acronyms)。在公司不要再讓自己出糗了，今天VoiceTube幫你整理了職場上最厲害的商用縮寫cheat sheet！

唸給你聽
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文：Hsu Coco

主管交代EOB報告KPI你卻猜了老半天，同事說TBA但你只知道NBA。FYU商用縮寫你會幾個呢？IAM、OOO、PTO、WOM、YTD、ETA⋯⋯RSVP都會的人按「大心」不及格的人按「哈」。

你曾覺得主管或是同事好像在說外星語嗎？其實那就是「商用語言」！而其中在email或是內部團隊溝通平台中最常見到的就是「商用縮寫」(business acronyms)。在公司不要再讓自己出糗了，今天VoiceTube幫你整理了職場上最厲害的商用縮寫cheat sheet！

通用短句縮寫
  • ASAP：as soon as possible 盡快
  • BID：break it down 細分明細
  • BTW：by the way 順帶一提
  • COB：close of business 下班時
  • EOB：end of business 下班時
  • EOD：end of day 今天以內
  • DOE：depending on experience 視工作經驗而定
  • ETA：estimated time of arrival 預計到達時間
  • FAQ：frequently asked questions 常問的問題
  • FTE：full-time employee 全職員工
  • FWIW：for what it’s worth 無論如何、不管有沒有用

For what it’s worth, I think you can’t trust that man.
無論如何，我覺得你都不該相信那男人。

  • FYI：for your information 供你參考（郵件常用）
  • FYR：for your reference 供你參考
  • FYU：for your use 供你使用
  • IAM：in a meeting 會議中
  • IMO：in my opinion 個人淺見、在我看來
  • LET：leaving early today 今天提早走
  • LMK：let me know 讓我知道、通知我
  • MoM：month over month 月度比較
  • MTD：month to date 月初到現在
  • NDA：Non-disclosure agreement 保密合約
  • NRN：no reply necessary 不需回覆
  • NSFW：not safe for work 不適合工作場域

一般來說是指「因為有點色情，所以不適合在工作場域看」，這個詞可以在很多內容網站的Facebook顯示圖片上看到！你可以想像，假如說影片或圖片有點腥羶色的話，在辦公室點開來看，可能會讓你得到同事甚至主管一些關切的眼光⋯⋯

  • OOO：out of office 不在辦公室
  • OT：over time 加班
  • OTP：on the phone 通話中
  • PA：performance appraisal 績效考核
  • POC：point of contact 首要聯繫人
  • PTE：part-time employee 兼職雇員
  • PTO：paid time off 帶薪休假
  • RFD：request for discussion 請求討論

＊ 補充RFI：request for information 請求資訊

收到RFI的email時，你是不是也會很頭痛呢？這是大部份的業務會面臨的挑戰，今天小編幫大家找到一段傳授如何應對RFI的影片，和大家分享：

  • RSVP：Répondez s’il vous plait （法文）請回覆
  • TBA：to be announced 待公佈
  • TBD：to be determined 待決定
  • TCC：teleconference call 電話會議
  • TED：Tell me, explain to me, describe to me
  • TL;DR：Too long didn’t read 太長，沒讀

＊補充：TLTR: Too long to read

這是社群網路發達後開始興起的縮寫。網路世代底下，不要以為主管都是LKK了！今天小編的重點放在「商用英文縮寫」，就不細講「網路流行縮寫」了，不過幫大家找了一部網路常用縮寫的影片（真的滿有趣的）：

  • TOS：terms of service 服務條款
  • TYT：take your time 別著急、慢慢來
  • WFH：work from home 在家辦公

相信WFH大家一定不陌生，因為最近Fifth Harmony（美國五佳人）的名曲Work from Home真的是太紅了（又是一首洗腦歌呀）！上班鬱卒的你，可以點開來聽聽，思考要不要「在家辦公」。

  • WIIFM：what’s in it for me 這對我有什麼好處？
  • WOM：word of mouth 口碑傳播

行銷人一定知道的「口碑傳播」，但你真的知道要怎麼達到「好口碑」的目標嗎？底下這部影片太用心，完成不藏私地傳授「好口碑」要怎麼來：

  • YTD：year to date 年底、今年之內
職稱和部門

接下來就是一連串的C_O系列了！原來公司的主管這麼多，大家職稱可要記清楚囉。

  • CDO：chief data officer 首席數據長
  • CEO：chief executive officer 首席執行長

大家最熟悉的應該就是CEO了，尤其可以常常看到各大CEO的演講。例如Uber執行長Travis Kalanick在TED演講關於Uber的理念和目標就相當精采喔！

  • CFO：chief financial officer 首席財務長
  • CIO：chief information officer 首席資訊長
  • CMO：chief marketing officer 首席行銷長
  • COO：chief operating officer 首席營運長

說到COO就讓人想到臉書營運長Sheryl Sandberg！最近他在加州柏克萊大學的畢業典禮上，和畢業生分享喪夫之痛帶給他的體悟，藉此勉勵畢業生：

  • CPA：certified public accountant 註冊會計師
  • CSO：chief security officer 首席安全長
  • CSR：corporate social responsibility 企業社會責任
  • CTO：chief technology officer 首席技術長
  • CFP：certified financial planner 註冊金融理財師
  • GC：general counsel 首席法律顧問
  • HR：human resources 人力資源
  • PM：project manager 專案經理
  • PR：public relations 公共關係
  • R&D：research and development 研發

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航

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