同事說TBA你只知道NBA？職場必備的50個「商用縮寫」

文：Hsu Coco

主管交代EOB報告KPI你卻猜了老半天，同事說TBA但你只知道NBA。FYU商用縮寫你會幾個呢？IAM、OOO、PTO、WOM、YTD、ETA⋯⋯RSVP都會的人按「大心」不及格的人按「哈」。

你曾覺得主管或是同事好像在說外星語嗎？其實那就是「商用語言」！而其中在email或是內部團隊溝通平台中最常見到的就是「商用縮寫」(business acronyms)。在公司不要再讓自己出糗了，今天VoiceTube幫你整理了職場上最厲害的商用縮寫cheat sheet！

通用短句縮寫

ASAP：as soon as possible 盡快

BID：break it down 細分明細

BTW：by the way 順帶一提

COB：close of business 下班時

EOB：end of business 下班時

EOD：end of day 今天以內

DOE：depending on experience 視工作經驗而定

ETA：estimated time of arrival 預計到達時間

FAQ：frequently asked questions 常問的問題

FTE：full-time employee 全職員工

FWIW：for what it’s worth 無論如何、不管有沒有用

For what it’s worth, I think you can’t trust that man.

無論如何，我覺得你都不該相信那男人。

FYI：for your information 供你參考（郵件常用）

FYR：for your reference 供你參考

FYU：for your use 供你使用

IAM：in a meeting 會議中

IMO：in my opinion 個人淺見、在我看來

LET：leaving early today 今天提早走

LMK：let me know 讓我知道、通知我

MoM：month over month 月度比較

MTD：month to date 月初到現在

NDA：Non-disclosure agreement 保密合約

NRN：no reply necessary 不需回覆

NSFW：not safe for work 不適合工作場域

一般來說是指「因為有點色情，所以不適合在工作場域看」，這個詞可以在很多內容網站的Facebook顯示圖片上看到！你可以想像，假如說影片或圖片有點腥羶色的話，在辦公室點開來看，可能會讓你得到同事甚至主管一些關切的眼光⋯⋯

OOO：out of office 不在辦公室

OT：over time 加班

OTP：on the phone 通話中

PA：performance appraisal 績效考核

POC：point of contact 首要聯繫人

PTE：part-time employee 兼職雇員

PTO：paid time off 帶薪休假

RFD：request for discussion 請求討論

＊ 補充RFI：request for information 請求資訊

收到RFI的email時，你是不是也會很頭痛呢？這是大部份的業務會面臨的挑戰，今天小編幫大家找到一段傳授如何應對RFI的影片，和大家分享：

RSVP：Répondez s’il vous plait （法文）請回覆

TBA：to be announced 待公佈

TBD：to be determined 待決定

TCC：teleconference call 電話會議

TED：Tell me, explain to me, describe to me

TL;DR：Too long didn’t read 太長，沒讀

＊補充：TLTR: Too long to read

這是社群網路發達後開始興起的縮寫。網路世代底下，不要以為主管都是LKK了！今天小編的重點放在「商用英文縮寫」，就不細講「網路流行縮寫」了，不過幫大家找了一部網路常用縮寫的影片（真的滿有趣的）：

TOS：terms of service 服務條款

TYT：take your time 別著急、慢慢來

WFH：work from home 在家辦公

相信WFH大家一定不陌生，因為最近Fifth Harmony（美國五佳人）的名曲Work from Home真的是太紅了（又是一首洗腦歌呀）！上班鬱卒的你，可以點開來聽聽，思考要不要「在家辦公」。

WIIFM：what’s in it for me 這對我有什麼好處？

WOM：word of mouth 口碑傳播

行銷人一定知道的「口碑傳播」，但你真的知道要怎麼達到「好口碑」的目標嗎？底下這部影片太用心，完成不藏私地傳授「好口碑」要怎麼來：

YTD：year to date 年底、今年之內

職稱和部門

接下來就是一連串的C_O系列了！原來公司的主管這麼多，大家職稱可要記清楚囉。

CDO：chief data officer 首席數據長

CEO：chief executive officer 首席執行長

大家最熟悉的應該就是CEO了，尤其可以常常看到各大CEO的演講。例如Uber執行長Travis Kalanick在TED演講關於Uber的理念和目標就相當精采喔！

CFO：chief financial officer 首席財務長

CIO：chief information officer 首席資訊長

CMO：chief marketing officer 首席行銷長

COO：chief operating officer 首席營運長

說到COO就讓人想到臉書營運長Sheryl Sandberg！最近他在加州柏克萊大學的畢業典禮上，和畢業生分享喪夫之痛帶給他的體悟，藉此勉勵畢業生：

CPA：certified public accountant 註冊會計師

CSO：chief security officer 首席安全長

CSR：corporate social responsibility 企業社會責任

CTO：chief technology officer 首席技術長

CFP：certified financial planner 註冊金融理財師

GC：general counsel 首席法律顧問

HR：human resources 人力資源

PM：project manager 專案經理

PR：public relations 公共關係

R&D：research and development 研發

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航