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同事說TBA你只知道NBA？職場必備的50個「商用縮寫」
我們想讓你知道的是
你曾覺得主管或是同事好像在說外星語嗎？其實那就是「商用語言」！而其中在email或是內部團隊溝通平台中最常見到的就是「商用縮寫」(business acronyms)。在公司不要再讓自己出糗了，今天VoiceTube幫你整理了職場上最厲害的商用縮寫cheat sheet！
文：Hsu Coco
主管交代EOB報告KPI你卻猜了老半天，同事說TBA但你只知道NBA。FYU商用縮寫你會幾個呢？IAM、OOO、PTO、WOM、YTD、ETA⋯⋯RSVP都會的人按「大心」不及格的人按「哈」。
你曾覺得主管或是同事好像在說外星語嗎？其實那就是「商用語言」！而其中在email或是內部團隊溝通平台中最常見到的就是「商用縮寫」(business acronyms)。在公司不要再讓自己出糗了，今天VoiceTube幫你整理了職場上最厲害的商用縮寫cheat sheet！
通用短句縮寫
- ASAP：as soon as possible 盡快
- BID：break it down 細分明細
- BTW：by the way 順帶一提
- COB：close of business 下班時
- EOB：end of business 下班時
- EOD：end of day 今天以內
- DOE：depending on experience 視工作經驗而定
- ETA：estimated time of arrival 預計到達時間
- FAQ：frequently asked questions 常問的問題
- FTE：full-time employee 全職員工
- FWIW：for what it’s worth 無論如何、不管有沒有用
For what it’s worth, I think you can’t trust that man.
無論如何，我覺得你都不該相信那男人。
- FYI：for your information 供你參考（郵件常用）
- FYR：for your reference 供你參考
- FYU：for your use 供你使用
- IAM：in a meeting 會議中
- IMO：in my opinion 個人淺見、在我看來
- LET：leaving early today 今天提早走
- LMK：let me know 讓我知道、通知我
- MoM：month over month 月度比較
- MTD：month to date 月初到現在
- NDA：Non-disclosure agreement 保密合約
- NRN：no reply necessary 不需回覆
- NSFW：not safe for work 不適合工作場域
一般來說是指「因為有點色情，所以不適合在工作場域看」，這個詞可以在很多內容網站的Facebook顯示圖片上看到！你可以想像，假如說影片或圖片有點腥羶色的話，在辦公室點開來看，可能會讓你得到同事甚至主管一些關切的眼光⋯⋯
- OOO：out of office 不在辦公室
- OT：over time 加班
- OTP：on the phone 通話中
- PA：performance appraisal 績效考核
- POC：point of contact 首要聯繫人
- PTE：part-time employee 兼職雇員
- PTO：paid time off 帶薪休假
- RFD：request for discussion 請求討論
＊ 補充RFI：request for information 請求資訊
收到RFI的email時，你是不是也會很頭痛呢？這是大部份的業務會面臨的挑戰，今天小編幫大家找到一段傳授如何應對RFI的影片，和大家分享：
- RSVP：Répondez s’il vous plait （法文）請回覆
- TBA：to be announced 待公佈
- TBD：to be determined 待決定
- TCC：teleconference call 電話會議
- TED：Tell me, explain to me, describe to me
- TL;DR：Too long didn’t read 太長，沒讀
＊補充：TLTR: Too long to read
這是社群網路發達後開始興起的縮寫。網路世代底下，不要以為主管都是LKK了！今天小編的重點放在「商用英文縮寫」，就不細講「網路流行縮寫」了，不過幫大家找了一部網路常用縮寫的影片（真的滿有趣的）：
- TOS：terms of service 服務條款
- TYT：take your time 別著急、慢慢來
- WFH：work from home 在家辦公
相信WFH大家一定不陌生，因為最近Fifth Harmony（美國五佳人）的名曲Work from Home真的是太紅了（又是一首洗腦歌呀）！上班鬱卒的你，可以點開來聽聽，思考要不要「在家辦公」。
- WIIFM：what’s in it for me 這對我有什麼好處？
- WOM：word of mouth 口碑傳播
行銷人一定知道的「口碑傳播」，但你真的知道要怎麼達到「好口碑」的目標嗎？底下這部影片太用心，完成不藏私地傳授「好口碑」要怎麼來：
- YTD：year to date 年底、今年之內
職稱和部門
接下來就是一連串的C_O系列了！原來公司的主管這麼多，大家職稱可要記清楚囉。
- CDO：chief data officer 首席數據長
- CEO：chief executive officer 首席執行長
大家最熟悉的應該就是CEO了，尤其可以常常看到各大CEO的演講。例如Uber執行長Travis Kalanick在TED演講關於Uber的理念和目標就相當精采喔！
- CFO：chief financial officer 首席財務長
- CIO：chief information officer 首席資訊長
- CMO：chief marketing officer 首席行銷長
- COO：chief operating officer 首席營運長
說到COO就讓人想到臉書營運長Sheryl Sandberg！最近他在加州柏克萊大學的畢業典禮上，和畢業生分享喪夫之痛帶給他的體悟，藉此勉勵畢業生：
- CPA：certified public accountant 註冊會計師
- CSO：chief security officer 首席安全長
- CSR：corporate social responsibility 企業社會責任
- CTO：chief technology officer 首席技術長
- CFP：certified financial planner 註冊金融理財師
- GC：general counsel 首席法律顧問
- HR：human resources 人力資源
- PM：project manager 專案經理
- PR：public relations 公共關係
- R&D：research and development 研發
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航