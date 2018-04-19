【國際大風吹EP5】我的家卻是你們的戰場：敍利亞內戰為何這麼多「外國人」？

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7號，敘利亞政府軍疑似動用國際禁止的毒氣，對付叛軍據點，造成數十人死亡，引發全球譴責。儘管政府和俄羅斯都說這是叛軍自導自演，但，美、英、法三國隨後在14號聯手發起一波懲罰性軍事行動，空襲敘利亞境內三個目標，號稱重創了化學武器的研發中心和儲存設施，讓敘利亞的化武能力倒退好幾年。

有發現嗎？明明叫內戰，卻出現一堆外國勢力。他們到底站在哪一邊？投入這場戰爭又有什麼目的？下面就針對敘利亞戰場上的幾大外國勢力，一一說明。

俄羅斯

從蘇聯時期，俄羅斯就跟敘利亞積極往來，也是阿薩德政權最重要的盟邦之一。這回表面上俄國是受敘利亞之邀，幫忙消滅恐怖組織伊斯蘭國。當然俄國會擔心，IS的存在，會對車臣這樣的國內伊斯蘭武裝勢力有激勵作用。不過同時，敘利亞有非常重要的戰略意義。這裡的一空一海兩座俄軍基地，讓俄羅斯軍力跨出黑海，直達地中海東側。另外，俄國身為全球第二大軍火出口國，也把敘利亞戰場當成展示中心，從蘇愷35戰機到艦射巡弋飛彈，都在這裡派上用場。消滅IS、維護戰略利益和銷售軍火，是俄國參戰的重要動機。

伊朗

伊朗也是敘利亞的超級盟友。除了提供大量貸款、石油和軍事援助，也動員伊朗扶持的黎巴嫩真主黨武裝力量和外國民兵，直接跟政府軍並肩作戰。為什麼要花這麼大力氣，保住阿薩德呢？

一般分析，伊朗要的，是持續擴大什葉派影響力，而敘利亞剛好是非常重要的中繼站。大家可能聽過，伊斯蘭分成遜尼和什葉兩大教派，其中遜尼派就佔了八成，但伊朗正好是什葉派大本營。幾十年來，伊朗大量投資在黎巴嫩、伊拉克和敘利亞等國的什葉派勢力，希望可以翻轉整個中東以遜尼派為主的局面。萬一阿薩德垮台，等於重創數十年來的佈局，威脅到伊朗自己的國安。所以從這場內戰一開始，伊朗就決定相挺到底。

沙烏地阿拉伯

如果伊朗是什葉派大本營，那沙烏地阿拉伯，毫無疑問，就是遜尼派老大哥了。從內戰爆發，沙烏地阿拉伯就揚言，不論是和平移轉或武力推翻，除非阿薩德下台，否則這場戰爭不可能和平解決。因此，沙國對好幾個反政府民兵組織提供資金援助。另外，由於憂心伊斯蘭國的激勵效應，沙國空軍也直接參與對IS的空襲行動。

土耳其

土耳其也是對阿薩德政權不滿的外國勢力之一，因此從戰爭開打以來，一樣對各路反政府民兵提供資金援助。身為北約成員國的土耳其，還收容了三百多萬逃出敘利亞的難民，而且參與對IS的空襲行動。

不過，今年一月份，土耳其突然決定揮軍進入敘利亞西北部，攻擊由庫德族民兵掌控的區域。這場直接軍事行動，也點出土耳其跟其他勢力的不同。分散在敘利亞、土耳其、伊拉克的庫德族，是全世界最大無國家民族，一直希望建國。土耳其擔心敘利亞北部庫德族會因為這場戰爭，爭取到自治空間，進而催化土耳其國內的庫德族獨立運動。雖然這樣做對一直援助敘北庫德族的北約盟友美國，很不客氣，但顯然壓制庫德族勢力，還是土耳其的第一優先。

美國

最後當然要談談美國了。從一開始，前總統歐巴馬就喊出，除非阿薩德下台，否則就不用談停火。不過，不論是歐巴馬還是川普，都把重點擺在消滅伊斯蘭國。美國在2014年帶頭成立國際反IS聯盟，三年來發動上萬次空襲行動，同時後勤支援敘利亞反政府民兵，一步步打擊IS。如今，IS的勢力範圍只剩全盛期的一成。不過，隨著反IS戰爭進入收尾期，美國的下一步是走還是留？除了上星期用飛彈警告阿薩德之外，華府似乎還沒有明確方向。

非常概略的分析下來，可以看到，這場戰爭除了敘利亞國內的挺反政府之爭，還包含了伊斯蘭世界的遜尼和什葉派的地緣政治角力、土耳其和庫德族的恩怨、美俄之間的傳統對抗，同時在一個戰場上演。也難怪這場戰爭打了七年卻越來越複雜，因為敘利亞戰爭，早已不是敘利亞人自己的事了。

企劃／主持：李漢威

拍攝／後製：大雲文創

核稿編輯：楊士範

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