是什麼讓你能量爆發？解析能量飲料的成分

文：陳文嫺

上班族加班工作、學生熬夜寫報告、司機大哥趕路開夜車，許多人精神不濟時皆會選擇喝能量飲料來補充能量、消除疲勞。根據台灣區飲料工業同業公會的資料顯示，能量飲於2016年銷售約4,000萬公升，換算成一般能量飲330毫升，約莫等於一年賣出了一億罐以上的能量飲。在廣告中，精神委靡的人一喝能量飲料便會力大無窮、下筆有如神助，但能量飲料真有這麼神？裡面到底有哪些成分？讓《食力》說給你聽。

能量飲在台灣起源於過去十大建設、經濟起飛時期，大量勞工朋友為補充體力而飲用口服液，但當時口服液產品多為日本進口，價格較高、口味也較不符合台灣人。葡萄王生技股份有限公司便看準市場先機，於1969年推出「康貝特口服液」，成功席捲能量飲料市場，市占曾高達七成。

但隨著時代進步、台灣進入工商社會，為了打破能量飲只有勞力工作者需要飲用的既定印象，葡萄王近年積極轉型，將「康貝特」及「黃金康貝特」產品主力鎖定在35歲以上的上班族及時常需要補充體力的職業。也陸續推出口感較清新、適合25歲至35歲族群飲用的產品「康貝特200p」，還有以18~30歲的年輕朋友為主打、包裝較酷炫的「PowerBOMB（爆能）」產品。

而健康意識在近年來逐漸受到重視，因此能量飲也陸續推出低糖、無糖或是含有其他營養成分的素材。葡萄王生技股份有限公司即舉旗下的黃金康貝特產品為例，此產品為全國第一支獲得抗疲勞功效認證的能量飲料，原料包含7種胺基酸、8種維生素、礦物質及「葡萄蘋果多酚複合萃取物VINITROXTM」，經動物實驗證明有助於提高肝醣濃度並增加運動耐力、有助於延緩運動後疲勞發生。

若你有注意過能量飲的成分標示，便會發現大多數的能量飲中皆有牛磺酸的成分，牛磺酸又稱胺基乙磺酸，是身體所需的營養成分之一。牛磺酸在維持腦部運作及發展中扮演重要的角色，除了可以加速神經元的增生及延長，也有抑制神經的作用，以減少焦慮及抗痙攣，此外也具有抗氧化的特點，保護腦部免受到氧化物的傷害。

人體中所含的牛磺酸約占體重的0.1%，舉例來說，若是50公斤的人、體內便會有約50公克的牛磺酸。當進行長時間的活動，體內的牛磺酸便會不斷被消耗，身體就會感覺到疲倦、頭暈、精神不振、記憶力下降等症狀，只要補充適量的牛磺酸也就能獲得改善，特別是若有足夠的維生素B6，身體就會開始製造牛磺酸，因此維生素B6和牛磺酸經常被添加於能量飲料中。

而能量飲能夠提神主要來自於其咖啡因的成分，咖啡因是一種神經興奮劑，可以刺激中樞神經系統消除睡意、但不能消除疲勞。《食力》營養師張越評提醒，根據衛福部建議咖啡因攝取量每日不應超過300毫克，若是攝取過量，依據體質不同可能會產生心律不整、失眠及焦慮等症狀。

張越評也表示能量飲多為碳酸水的形式，除了增加飲用時的涼爽口感，碳酸水的二氧化碳也有助於胃排空速度，使能量飲較快進入小腸。而市售能量飲含糖量約25～28g間與一般包裝飲品熱量相仿，建議一天攝取不超過一瓶（約200～350毫升）為準則。

另外，許多人會將能量飲混搭其他飲品一同飲用，這樣會不會有問題？中國醫藥大學附設醫院精神醫學部主治醫師鄭婉汝表示，若是與一般軟性飲料搭配，可能會在無意中攝取過多糖分，而坊間流行將能量飲與酒精混喝，則要注意可能會低估自己的飲酒量，而衍生其他的社會問題，例如：酒駕或是有酒精成癮的風險。

那有沒有方式能替代能量飲呢？鄭婉汝表示，人體會感到疲憊，就是身體在提醒你該休息了，不管是喝咖啡或是能量飲，帶給你的精神都是一時的，等咖啡因消退後，疲憊仍然不會散去，最好的方法就是休息加上均衡飲食才是維繫健康的長久之道。

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參考資料：市售能量飲料咖啡因、甜味劑和色素檢驗報告

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航