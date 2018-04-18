她曾是總統夫人、也是另一屆總統的母親：美國人的「國民奶奶」芭芭拉﹒布希辭世

（中央社）以直率強悍聞名的美國前第一夫人芭芭拉．布希（Barbara Bush）今（18）日辭世，享耆壽92歲。她的丈夫前總統老布希（George H.W. Bush）辦公室證實此事。



根據老布希辦公室聲明：「美國前第一夫人、不懈支持家庭掃盲運動的芭芭拉已於今天、2018年4月17日過世，享耆壽92歲。」

據《路透社》報導，芭芭拉近年深受慢性阻塞性肺病及心臟衰竭所擾。老布希辦公室15日表示，在芭芭拉接受一連串治療後，經與家人和醫師討論，由於她年事已高，他們決定不再尋求治療，改採症狀舒緩照護（comfort care）。

《紐約時報中文網》報導，芭芭拉・布希是屬於「最偉大的一代」的第一夫人。她在世紀中葉成年、經歷過一場世界大戰、在德克薩斯州打拚、養家糊口、一個女兒死於白血病、先後幫助丈夫和兒子們在政治上崛起。

她是一位總統的妻子，也是另一位總統的母親。在美國歷史上，和她共享此殊榮的只有第2屆總統約翰．亞當斯（John Adams）的妻子，同時也是第6屆總統約翰．昆西．亞當斯（John Quincy Adams）之母艾比蓋兒．亞當斯（Abigail Adams）。

布希夫婦在1月慶祝了他們結婚73週年紀念日。他們是有史以來結婚時間最長的美國總統夫婦。

美國前總統小布希與雙親（老布希和芭芭拉）的合影，攝於1955年的夏天。｜Photo credit: Reuters／達志影像

老布希和芭芭拉結縭長達73年。芭芭拉16歲時，兩人在麻州就學，當時就認識彼此。1945年，戰時在海軍服役的老布希與芭芭拉結婚，並育有6名子女，其中包括第43任美國總統小布希（George W. Bush）。

《法新社》報導，芭芭拉以一頭雪白銀髮和保護家人的強悍作風著稱，丈夫和子女因此都喊她「銀狐」（The Silver Fox）。她的性格頑強、慧黠幽默又直來直往，經常語出驚人，也表明自己不如過去某些第一夫人熱衷插手政治。

芭芭拉曾說：「我不會去他（老布希）辦公室鬼混，他也不會對家務事礙手礙腳。」芭芭拉曾表示，比起協助丈夫治國，她對管理家庭較有興趣。

芭芭拉與老布希在聖誕舞會時相遇，當年她17歲，他18歲，兩人在兩年後結婚， 維持73年的婚姻，也是美國歷屆總統之中，婚姻最持久的一對夫妻。｜Photo credit: Reuters／達志影像

《風傳媒》報導，老布希退伍後在德州從事石油業，1964年則轉入政界，此後半世紀芭芭拉便一直處在公眾的視野之中。老布希1966年當選聯邦眾議員，此後一路扶搖直上，官拜常駐聯合國代表、美國駐中國聯絡處主任（當時雙方尚未建交，不過位階相當駐華大使）、中央情報局局長、雷根政府的副總統，最後在1988年的總統大選中擊敗民主黨強敵杜卡基斯（Michael Dukakis），成功入主白宮。老布希的傳記作者曾經指出，芭芭拉精心將夫婿的人際網路做成索引卡片，到了老布希當選總統時，光是要寄聖誕卡片就列出了上萬個名字。

報導指出，不過芭芭拉對於自己的大兒子也變成美國總統，則是感慨「難以置信」。她曾表示：「說真的，無法形容自己的一個孩​​子成為美國總統是什麼感受。我當年跟總統結婚時有些麻煩，現在看到自己曾經開車接到小聯盟的這個小傢伙、過去我經常吼叫、要他整理自己房間的這個孩子，現在竟然成了總統，真是不敢相信。」

2005年，芭芭拉在奧蘭多舉辦的一場活動中，介紹她的兒子，前總統喬治布希。｜Photo credit: Reuters／達志影像

兩人育有的6名子女之中，小布希於2000年獲選第43任美國總統、老布希家的老三傑布・布希（Jeb Bush）則在1999到2007年擔任佛羅里達州州長，前年曾競選共和黨總統候選人提名，可惜最後不敵異軍突起的人氣王川普。但2016年，芭芭拉為傑布競選共和黨總統候選人的初選助陣時，她也不諱言表示：「美國這個國家已經有太多布希了！」

雖然常出現在公眾面前，但對於芭芭拉來說，作為公眾人物也是種苦難。她在1994年出版的《芭芭拉・布希回憶錄》中承認，在老布希結束美國駐北京辦公室的工作、回國擔任中情局局長時，她深受憂鬱症困擾：「有時候這種痛楚太大，我感覺我想要撞上一棵樹，或是迎面而來的車。當這樣的情況發生時，我會停到路邊，直到我感覺好一些為止。」

2016年，前美國總統布希與他的妻子，前第一夫人芭芭拉布希舉手，等待美國有線電視新聞網在2016年2月25日，於德克薩斯州休斯敦舉辦的共和黨美國總統候選人辯論會開始。

《紐約時報中文網》報導，在擔任第一夫人期間，芭芭拉・布希一直保持著良好的公眾形象。一方面，她受益於與她的前任南希・雷根（Nancy Reagan）的對比。不管是否符合實情，很多人的確認為後者疏遠、冷淡且過於注重時尚。

相比之下，芭芭拉・布希被認為樸實無華，是一個可以戴假珍珠飾品、喜歡吃墨西哥卷餅外賣、穿著浴袍遛狗和拿自己開玩笑的人。她的白髮和莊重儀錶，符合民眾對老派祖母的想像，這或許增加了她的魅力。

2017年，芭芭拉出席洛杉磯道奇隊與休士頓太空人隊在休士頓的世界大賽。｜Photo credit: Reuters／達志影像

家庭悲劇，卻成為她對美國人付出的公共義務

《華盛頓郵報》刊出一篇標題為〈我們為什麼會懷念芭芭拉・布希〉的投書，內文提到，芭芭拉是 一個謙卑的慈善家，她把生命的悲劇變成了終身的事業（芭芭拉・布希的女兒 寶琳・布希，年僅3歲就因為白血病夭折 ，而她也投身於對抗兒童白血病），她的兒子有閱讀障礙，她則成為掃盲的堅強擁護者。

投書寫到， 她明白第一夫人的角色不僅是過好日子，也是一種行善的義務。 她從來沒有考慮過逃避公共職責 。

《衛報》報導，在老布希剛 成為副總統時，芭芭拉決定必須找到一個重要的慈善事業來支持。之前發現自己的孩子有閱讀障礙傾向，於是決定參加掃盲活動， 並成立「芭芭拉・布希家庭掃盲基金會」（Barbara Bush Foundation For Family Literacy），協助弱勢家庭的父母與孩子們學習識字閱讀。

《獨立報》報導，芭芭拉也十分關注人權， 例如在墮胎議題上，她明確表示，雖然她不贊成這種做法，但完全是相關女性的事，而且國家無權干涉。 大多數美國人，即使不是共和黨的擁護者，也同意她的觀點。

2016年總統大選時， 90歲的她為兒子傑布 競選總統站台時， 指責川普說「他說了很多可怕的話，對於女性和軍事。我不懂為什麼大家還要支持他。」

請相信比自己更重大的事物

1990年，芭芭拉布希在麻薩諸塞州韋爾斯利學院發表演講。 針對畢業生們，芭芭拉提出了3項建議，包括了家庭的重要性，以及珍視與其他人的關係。

首先是相信比自己更大的 事，去 參與這個時代裡，一些重要的想法。 我選擇了識字能力，是因為我誠實地相信，如果有更多的人能夠閱讀、寫作和理解，我們將更接近解決困擾我們國家和社會的許多問題。 第二，找到生活中的快樂，因為正如 電影《 蹺課天才》中 著名的一句台詞 ：「生活移動速度非常快，如果你不停下來，偶爾看看，你會錯過它的。」

至於不能錯過的第三個選擇，是「珍惜你與他人的聯繫」。

作為醫生，律師或商業領導者，重要的是，你是一個首先以人為本的人，與配偶、子女、朋友之間的關係，是你要做的，最重要的投資。 在你生命的盡頭，你永遠不會後悔沒有再通過一次測試，贏得一個更多的判決，或者沒有再完成一筆交易......可你會後悔（錯過）與丈夫、孩子、朋友或父母在一起的時間。

「讓我們一起笑到最後」

芭芭拉辭世之後，她的兒子—前總統喬治・布希發文表示，芭芭拉布希是一個很棒的第一夫人，也沒有一個女人像她一樣，為上百萬人帶來歡快、愛與智識。「她一直督促我們，也讓我們笑到最後。」「我何等有幸，有芭芭拉・布希這樣的母親。我們家庭會深深的懷念她，也感謝你們的禱告與祝福。」

傑布・布希的長子喬治・布希（George Bush）也在推特上發文，說他的祖母，芭芭拉把她的整個生命都集中在其他人身上。

「對於我的祖父，她是他的高級顧問和紅顏知己；對於她的家人來說，她是一隻穩定、充滿愛和引導的大手；對於她的國家，她不只激勵人心，更是全國家的榜樣。」

Photo credit: Reuters／達志影像

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核稿編輯：楊士範