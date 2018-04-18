【董恒秀專欄】《這是我寫給世界的信》：艾蜜莉．狄金生的情書與其他

書信在艾蜜莉．狄金生的生命扮演重要角色，書信之於她是一種「人間的喜悅」，她信喜的芽欣欣滋長，長了1049封。而這是保留下來我們看得到的，據信她應該寫有上萬封。寫信這項藝術，是她與人心靈溝通的重要文字橋樑，自是用心筆耕，通常先寫草稿後謄清再寄出（或沒有寄出），有時會附上她親手做的押花，更多時候是詩，或信本身就是一首詩。

信是她詩的準備與迴響，是她詩海裡一個一個的小島，在其詩海航行的讀者，可以登島或做跳島之旅，感覺她的星亮，她熱情的雕塑，她靜美的沙灘，當然也會看到她燒灼的痛苦，她神秘難解或不可解的黑夜，奔騰的海浪，以及簡潔俐落又耐咀嚼的沈熟。

寫信是她從小的喜好，現存的第一封信寫於11歲給到外地唸書的哥哥奧斯汀，向他報告家裡的母雞與小雞的狀況，密密麻麻完全沒分段。從少女時代到她27歲決定致力寫詩這一段時間寫給奧斯汀與要好女性朋友的信都很長，好像她心裡有很多東西在燃燒，要把這些熱力噴發出去一般。

江森（Thomas Johnson）在他編定的狄金生書信全集前言指出，艾蜜莉越發覺察到自己情感的赤裸，會讓人難為情，當家裡有人來訪，她避免出現，免得造成難堪，「我害怕，因此將自己隱藏起來。」她無法壓抑自己不以人最原本的坦率誠實講話，也就是「亞當與夏娃使用的語言。」

Photo Credit：Amherst College Archives & Special Collections

艾蜜莉曾在一封信裡說：「或許你們笑我！或許整個美國正在笑我！這我無法阻止！我的職責是去愛⋯⋯我的職責是歌唱。」若面對面講話赤身裸露的情感太強烈，那就寫信吧，書寫可以舒緩情感奔瀉的速度，寫信可以由自己掌控時間、通信人選與親密度，而情感依舊真實，聯繫依舊可持續。同時可以做自己，保有自己的真實——「做自己而不是做別人這件事，讓人永遠心懷感激」，艾蜜莉如是說。

隱居後僅穿白色衣裳的艾蜜莉，書信與詩是她書寫的兩翼；書信是詩的準備與泥土，信與詩竟然都以超過千首千封飛翔著。若說她的詩多數深奧難解，那麼她的書信更難，因為牽涉到特定的時空與文化背景，以及她與通信者共用的密語與共同經驗，可能只有當事人知道。不過閱讀她的書信真有到她家拜訪之感，特別是她的情書，彷彿進到客廳喝杯茶坐坐了！

詩像是幕前演出，書信的凝成與背景則像幕後，放在一起更能促進多元欣賞。換言之，詩如果似彩色的海吟，那麼這些書信除了有助於艾蜜莉的彩色詩畫外，也呈現了雋永的素描樸真。

她留下來關乎情感的信、草稿信或謄好未寄出的信，其中三封極可能是寄給衛茲華斯牧師的所謂「主人信件」最受關注，因為最接近她情感世界的中心。這些信讓我們看到了她白衣下深藏的劇烈火山。不過因為是沒有寄出的信，而且非常私密，因此許多地方困難解讀，我與Prof. George Lytle多次書信與電話來回討論方有所處理，非常感謝他！他還跟我透露曾把這三封主人信件拿給一位年輕的女性心理咨商師看，她看了一下後回答說看不懂，而她是受過高等教育的美國人。因此為了讓讀者有較清楚了解，三封主人信件的譯文底下附了一些注解。

常常自比雛菊、小老鼠，讓自己看起來毫不起眼又弱小的艾蜜莉，骨子裡是個不折不扣的叛逆者，道道地地打破規則的人，只是她從來不用張牙舞爪的方式，而是以幽默、誇張、諷刺、熊心豹膽、不按牌理出牌、表面安靜內裡張力十足的美學方式表現。

而在她年僅15歲時就對宗教有深刻的質疑，當她周圍的親友大都皈依且以各種方式要她當基督的女兒時，她就是有辦法迴避，這主要是因為她無法對自己不誠實。她在抵擋的時候表現出極大的抗壓性，且從未失去幽默感，還說發現自己「是夏娃，亞當的妻子」！我選出兩封她15歲時寫的信加以翻譯，讓讀者看看她怎麼說，同時也是補充主人信件關於宗教部分的背景。

艾蜜莉14歲時曾喜感地在一封給朋友的信裡預測自己「到了17歲就會是安默斯特的靚女」！也的確從17歲到22歲之間她身邊出現了幾位俊帥秀異的男大學生，只差沒有她所想像的有一大群跟班隨她差遣。她與他們相處極為愉快，其中一位叫喬治．顧爾德幾乎與她論及婚嫁。這時期艾蜜莉也遇見一位影響她深遠的良師益友班傑明．牛頓，他的早逝令艾蜜莉極為為悲傷，終生對他不忘。

說到艾蜜莉的感情世界必定會提到的就是她的摯友，後來成為她嫂嫂的蘇珊（也就是蘇）。蘇在艾蜜莉的世界所扮演的大概就像莎士比亞十四行詩裡的那位「黑暗女士」（Dark Lady），艾蜜莉寫熱烈的書信給她，但我們都看不到蘇的表情，蘇是真實的人，但卻如謎一般，讓人猜不透。

艾蜜莉與大世界最開始的接觸就是認識傑出報人包爾斯。他們兩人到底有沒有戀情，學者專家看法不一，不過艾蜜莉的確重視與包爾斯的友誼，寄給他的詩都是她的上乘之作。毫無例外的，就如她之前的男性友人一樣，包爾斯也是一位聰明的美男子。

Photo Credit：Emily Dickinson facebook 專頁

也許是47歲，或50歲後，艾蜜莉談了一場愉快的戀愛，對象是當時麻州最德高望重的法官歐提斯．洛德。她寫給洛德的信，有學者認為是有史以來最挑逗的情書。

我們看不到與她交往過的男性有任何回應她、描述她的隻字片語，這主要是他們的信件薇妮皆依艾蜜莉的遺言交代燒毀了，僅文學名流希更生兩封素描艾蜜莉的信留下來，這兩封信的內容常被引用，也讓我們得以一窺39歲時的艾蜜莉一點模樣。

當艾蜜莉的筆尖在信紙上散步或旅行，深情婉約有之，或瀟灑塗鴉、曠古低吟，或深月照心、海邊孤光。不過這本書並未能呈現上述的全部情境，因此在正文後的附錄一摘譯她書信的部分佳句，或能稍稍彌補不足之處，並看到她更多的慧詰與幽默。附錄二則介紹艾蜜莉仍在世時即慧眼看出艾蜜莉是一位偉大詩人的小說家海倫．杭特．傑克森，這位如俠客的小說家曾在信裡跟艾蜜莉說：「妳是一位偉大詩人，不過妳之吝於發表，實在對不起妳同時代的人，當妳撒手塵寰時，將會因自己在世時的吝嗇而難過。」她與艾蜜莉的書信互動饒富趣味。

收錄在艾蜜莉書信全集的信有1049封，我僅選了20封翻譯（在賞析裡與附錄裡所翻譯的書信未列入計算），那我選信的依據是什麼？主要考量的是她的情書，以及她寫給與她談得來的男性友人的信件。

寫情書是人最裸露自己內心的時候，這是情書為何總是吸引人。更何況這樣一位終身未嫁隱居神秘的天才詩人，她的情感世界更是讓人好奇！但她極私密的情書很難閱讀，更難翻譯，這是為何要經過這麼久的時間她的主要情書的繁體中文翻譯現在才較完整出現。我覺得學術研究的成果應該是讓深刻但不易理解的作品更親民，用說故事的方式將艱難的東西說得有趣又忠實，但也不剝奪讀者親自去探索艱深。這本書除了翻譯外，我在每一章都有做背景介紹，書信也都有賞析。讀者在看了這本書信選後應該會對她有親切的感受與進一步的瞭解。

書中每章人物背景介紹的文獻不少是參考艾蜜莉．狄金生重要傳記作家哈貝格（Alfred Habegger）厚達七百多頁的得獎著作My Wars Are Laid Away In Books: The Life of Emily Dickinson。我與哈貝格教授有數面之緣，對他印象深刻，非常感謝他寫出這樣一本精彩豐富詳實的艾蜜莉傳記。

若以寫信為醞釀詩的土壤，艾蜜莉種出繁花與森林的詩來，若以寫信為散步的自在，寫詩為飛翔，那麼兩者交織在一起，就像星亮閃爍在散步的天空裡。艾蜜莉．狄金生的書信是艾蜜莉．狄金生詩人的背影，詩與書信，確是她人生的兩翼，讓我們具體感受到在一百多年後，依然帶著藍空的飛翔與靈的光芒。

書籍介紹

本文摘錄自《這是我寫給世界的信》，漫遊者文化出版

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艾蜜莉．狄金生

她的信是一首首的散文詩，也是進入詩人心靈世界的另一把鑰匙。

與惠特曼齊名的艾蜜莉．狄金生，以獨特的詩風影響世界詩壇百餘年，讓幾乎所有創作者都在心中為她保留了位置。

艾蜜莉．狄金生20歲即開始寫詩，一生創作了近1800首詩，只有少數幾首在生前出版，但在過世百餘年後，卻仍持續影響世界詩壇。她以獨特的天賦，從精簡文字中萃取出令人驚歎的深邃感受，拓展了詩的意境與視野，不但與惠特曼齊名，更有「英語世界最傑出詩人」美譽。

Photo Credit：漫遊者文化

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航