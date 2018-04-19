【Netflix獨家精選】追劇排行榜前十大：毛孩陪看最窩心

編按：初次聽聞四月原來有「世界寵物日」，難怪台灣的寵物展多辦在四月（原以為跟四月四日「台灣貓節」有關）。伴隨全球各國對於動物保護議題重視度日漸劇增，寵物們現今社會地位更是舉足輕重，甚至也開始影響你我日常娛樂習慣。Netflix最新全球追劇調查結果顯示，74%會員曾和家中毛小孩一起觀賞影片，更有逾半數（58%）受訪者表示，寵物是最佳的追劇良伴！原因更包括：毛小孩們和枕頭一樣撫慰人心/好抱抱（37%）、不會與你搶奪遙控器（21%）、更不會隨意劇透（18%）、牠永遠樂於與我再看一集（16%）；而觀眾們到底有多喜歡與寵物們一同追劇？調查結果更指出不少有趣發現，例如：1/3的受訪者看到悲傷或恐怖情節時，會尋求毛小孩慰藉，而22%的受訪者會跟寵物討論正在看的節目或電影（笑）

有趣的小發現：狗主人們偏好動作場面，像是《毒梟》 或《漫威夜魔俠》；貓主人則心屬科幻影集，如《黑鏡》或《星際爭霸戰：發現號》；鳥主人則是堅守獨特幽默，對《勁爆女子監獄》情有獨鍾。《怪奇物語》則是突破物種，成為各類寵物飼主的共通之選。以下為各位看倌整理出最受毛孩（及飼主）歡迎的前十大追劇排行榜！

No. 1

《怪奇物語》第二季 Stranger Things 2

充滿1980年代經典元素的《怪奇物語》，由三位小男孩揭露深藏在一個樸素小鎮中的秘密，充滿懸疑氣氛，加上驚悚情節，觀眾一不小心就會嚇破膽，難怪能突破物種，成為各類寵物飼主的共同之選！

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No. 2

《漢娜的遺言》 13 Reasons Why

少年不識愁滋味？惱人的青春期也可以很催淚——《漢娜的遺言》透過兩位主角漢娜和克雷二人的敘述，逐步揭露錯綜複雜而又傷痛欲絕的青春故事。無論你是青少年或是成年人，都能夠體會劇中主角的深刻感受。面對催淚劇情，看到淚眼盈眶時，不妨攬緊你的毛孩，尋求慰藉！

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No. 3

《黑鏡》第四季 Black Mirror 4

科技進步卻反使人類退步？令人不寒而慄的寫實劇情出自《黑鏡》每齣獨立影集，皆以尖銳懸疑的故事鋪陳，探討現代人機不離手的科技偏執，以及對網路的過度依賴。不過在觀看本劇時，謹記要放下手機，關心你的毛孩有沒被駭人的情節和畫面嚇到！

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No. 4

《毒梟》第三季 Narcos 3

改編自真人真事，引人入勝的毒梟犯罪影集《毒梟》改編自1980年代末的真實事件，故事從聲名狼藉的哥倫比亞販毒集團展開，影集情節每每充滿矛盾，突顯多方包括法律、政界、警方、軍隊及社會，為控制全球最有價值商品之一的海洛因所帶來的衝突。劇情風格寫實，引人入勝，一定會為你和你的寵物帶來緊張刺激的人寵追劇體驗！

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No. 5

《紙牌屋》最終季 House of Cards 6

關於逐步登上政治權鬥的顛峰的劇碼——想登上權力的寶座，就要步步為營；男主角法蘭克以及其同樣野心勃勃的妻子克萊兒必須聯手合作，集中權力，不惜一切贏得總統之位。在觀看這部榮獲艾美獎及金球獎肯定的政治鬥爭劇時，你是否也會格外珍惜心思單純的動物朋友呢？

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No. 6

《勁爆女子監獄》共五季 Orange Is The New Black

女子監獄日常，以黑色幽默點出當代社會問題。這部屢獲殊榮的劇集，講述女主角因年少時參與運毒而入獄的經歷。劇情深刻描述種族、文化等衝突，更有女子間糾葛的情緒問題，每每提到獄中的不安和寂寞，就是毛孩出場的最好時機，因為牠們可是療癒人心的高手！

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No. 7

《漫威夜魔俠》第二季 Marvel’s Daredevil 2

眼盲心明的超級英雄——「漫威夜魔俠」，自小因誤觸化學廢料導致雙目失明，主角麥特擁有異於常人的感官能力。白天是為平民伸張正義的律師，晚上則是戴上面具打擊罪犯的超級英雄夜魔俠。劇集一反傳統超級英雄片格局，除了精心營造出動魄驚心的格鬥場面之外，同時細膩地刻畫出夜魔俠的內心世界與掙扎，帶來非一般的漫威超級英雄系列。

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No. 8

《星際爭霸戰：發現號》 Star Trek Discovery

與你的貓主子和毛孩攜手展開宇宙歷險旅程吧！故事跟隨發現號展開宇宙歷險的旅程，進行發掘新世界及新生命體的科幻任務！無論是偏好動作場面的狗主人，還是只愛科幻作品的貓奴，都總能夠與摰愛的小動物，一同觀賞這部重鑄經典的科幻冒險動作片。

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No. 9

《王冠》第二季 The Crown 2

事業愛情兩得意的傳奇女子，其實也是狗奴一名——《王冠》以英女王伊莉莎白二世在位60年作為故事背景，從女王的婚禮開始，講述她面對政治陰謀，扛起責任登上王位的經歷。當中除了刻劃多個20世紀的重要歷史時刻，更帶觀眾了解伊莉莎白二世與三隻柯基不為人知的可愛互動。

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No. 10

《毒梟矮子》第二季 El Chapo 2

墨西哥大毒梟「矮子」犯罪風波的真實故事，這部犯罪劇情片記錄了人稱「矮子」的墨西哥毒販龍頭華金・古茲曼崛起、被捕及成功逃獄的經歷。如果你對犯罪節目或警匪鬥智的劇情情有獨鍾，千萬不要錯過這部同由真人真事改編的影集。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航



