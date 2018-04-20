【圖表】檢視台灣過去十年三大類電力佔比，僅工業用電大幅成長

從核四封存、815大停電、核二重啟到深澳電廠環差的討論中，都指出台灣有「電力不夠用」的憂慮。核能、火力、再生能源各類發電方式，在台灣的發展比例與優劣，則成為討論的焦點。

不過「電不夠用」這件事，還可以從另一個角度來看，也就是「用電的情形」。

從台電的售電量資料來看，台灣的用電在1950年代久開始逐年增加，在1970年代後更是快速增加，在1995年時售電量超過1000億度，在2013年時超過2000億度。

而用電的比例上，大多數人認知是非民生用電比民生用電多，但差異有多大呢？

台電資料中，將售電量分成四類，住宅、工業、商業與其他。從1998年到2017年的資料來看，這四類的用電，都逐年上升，但是上升幅度變化不同。

住宅、商業與其他的用電，在2005年之前上升的速度較快，2005年之後則變為緩步上升。其中屬於民生的住宅用電，在2000年之前，每年大約使用300多億度電，近幾年則是使用約440億度電。

而工業用電則是逐年快速上升，從1998年時的約640億度，到2017年時已經增加到1212億度以上，增加近一倍的量。其中只有在2001年與2009年時，曾經有下降過，尤其2009年時下降幅度較大，可能與當時的金融海嘯有關。

從比例來看，1998年時工業用電的佔比是50.01%，而2017年時則上升到55.82%；商業用電在1998年時佔比16.77%，2017年時佔比為15.45%；而住宅用電，在1998時的佔比是24.54%，2017年時則是20.63%。

也就是說，以目前來看，民生用電大約佔了總量的二成，而非民生用電大約佔了總量的七成，其中工業用電甚至佔了一半以上的總用電量。

更進一步來看，那些類別行業的用電較多呢？

根據台電的歷年行業別用電資料，2017年時，用電量前五名的行業是電子零組件製造業（22.6%）、鋼鐵基本工業（7.1%）、其他電力及電子機械器材製造修配業（4.0%）、塑膠製品製造業（3.3%）、資料儲存及處理設備製造業（3.1%）。

前五名的用電比例差異大，第一名的電子零組件製造業，就佔了22.6%用電量，其他四名都低於10%，甚至不到5%。

從歷年資料來看，在2000年之前，用電量最多的行業是鋼鐵基本工業，當時每年大約使用80多億度的電。之後被電子零組件製造業超越成為第二名，近年來的用電量，已超過100億度電。

而電子零組件製造業，則是在2000年時用電量成為第一，當時用電量約90億度。之後用電量持續快速成長，近年來的用量已經超到300億度電，成長了三倍多。在2017年的用量達到346億度電，已經比2017年的商業售電量（335億度）還多，跟2017年得住宅售電量（448億度）相比，相差約102億度。

綜合上面的資料看，台灣的工業用電遠多於住宅用電，而商業的用量與住宅用量相近。各行業中用電量有五分之一集中在單一個行業，而且用電需求還在持續上升中。

註：因為以上僅使用台電的售電資料呈現台灣的用電量，所以可能會比實際用電量情形略低一點。

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核稿編輯：楊之瑜