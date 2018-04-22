動畫《Princess Principal》裡的無重力球，真能讓人飛高高嗎？

文：關旭佑

所謂無重力的奧妙之處，就是可以讓一個好像肥豬那麽重的人飛到半空之中，而且還可以叫得像殺豬一樣。二次元世界早已實現能控制重力的黑科技，並運用在動畫中了（如下圖）。2017的夏季動畫佳作《Princess Principal》裡，有個神奇的「Cball」可以使重力無效化。那沒有重力的作用後真的可以如動畫中一樣，簡簡單單就飛到空中嗎？

在分析動畫中的無重力效應之前，我先簡介一下《Princess Principal》的Cball是啥玩意。《Princess Principal》的故事發生在蒸氣機的時代，架空世界裡的阿爾比昂王國提煉出了一種可遮斷周圍重力，名為凱鉑萊［1］的礦石，並利用了這種礦石成為世界霸權。但是之後的革命使得國家分裂為共和國與王國。主角們就以女高中生身分，在分裂的倫敦裡暗地進行諜報活動。而擁有稍高科技的共和國開發出了使凱鉑萊機構微小化的裝置，稱為Cball。Cball約一個手掌的大小，因此方便蘿莉間諜們出任務時攜帶。如同特務電影裡都有各種神奇的機關一樣，這Cball在動畫裡不僅可以遮斷重力場，它還能充當閃光彈、煙霧彈、傳暗碼，還可以拿來分析微物跡證。

簡短介紹完了世界觀，我們先考慮如果女主角安潔啟動Cball，擺脫重力的束縛後，會發生什麼事。空氣的壓力差將給安潔一個上升力，估算後這力量最多有0.12公斤重［2］，依牛頓第二運動定律：

F = m x a（合力=質量x加速度）

這樣上升力將可以產生0.02m/s2的加速度，這加速度小的可憐，安潔不會明顯地飄起來。

另一個也能夠讓人離開地球表面的效應是慣性。在倫敦隨地球自轉的切線速率大概是290m/s，這速度是很快，但跟倫敦所在的圓周半徑3,983公里比起來，一秒鐘只會離開地球表面1.7公分［3］，即使加上剛計算的浮力效果也不過讓安潔起動Cball的第一秒飄起3公分左右。所以單單只是無重力，是沒法讓人飛到半空中的，必須還要跳起來才行。

既然知道了無重力狀態下還是要施力才能飛行，那可以開始在動畫裡找碴看看有沒有不合理的地方了。動畫第1集中的開頭，安潔一跳就在3、4秒鐘往上飛越了4層樓。如果不考慮空氣阻力的影響，那麼安潔起動Cball跳起之後可以視為不受力。依照牛頓第一運動定律，安潔會一直以起跳的速度等速移動，以一層樓大概3公尺來說，動畫中的上升速度大概是4m/s，這其實就約等於人類的起跳速度，看來這動畫一開始可是硬科幻啊。

而在第3集中有一段是安潔為了入侵而在空中戰艦上奔跑。由於已經使用了Cball，所以安潔沒有重量，這時候與戰艦的接觸面之間不會有作用力，因此是沒有辦法產生跑步時所需要的摩擦力的。但是戰艦本身也是利用了凱鉑萊而漂浮在空中［4］，因此不會有重量過重的問題，所以極有可能會用強度很高的鋼鐵來製作船體。身為一個007，安潔可能已經料想到在空中戰艦上的危機，所以鞋底裡藏塊強力磁鐵也不是太奇怪。靠著磁鐵的吸引力，也能夠合理解釋為什麼安潔可以在戰艦的垂直面上奔跑了。

圖片來源：https://twitter.com/takanuma2001/status/891665459891666944 圖2 在戰艦側面奔跑的安潔，身體周圍的綠光代表Cball起動中。（圖片來源）

沒辦法用物裡解釋的現象出現在第5集。在追趕火車的一幕中，安潔抓著小蘿莉千世一起跳，約0.1秒內飛了3公尺，然後還無事的踩在前進的火車上。根據動畫，安潔大約只花了也是0.1秒的時間，就加速到30m/s［5］，這樣的加速度是300m/s2，約是重力加速度的30倍，人體是沒辦法承受的。而且安潔還拎著千世，從下面的式子計算：

F = m x a

千世雖然小隻但也應該超過30公斤，這樣計算後，安潔得用出一公噸重以上的力量拉著她才行！這除非安潔是生化人還是魔鬼終結者啥的，不然是不可能。（大河內［6］這該不會是你埋的梗正在等二期爆炸吧？）

因此根據分析，Cball只可以讓人飄飄然。而《Princess Principal》裡除了小部分以外，關於無重力下運動的描寫還算是蠻合理（牛頓可安心繼續睡覺）。

註釋

［1］凱鉑萊出處為H.G.Wells 1901年的小說《The First Men in the Moon》。

［2］我們不清楚凱鉑萊的作用範圍，但以動畫中的畫面，可以推測出這個範圍約有2公尺。如下圖，假設在綠球的空間內無重力，而外部重力加速度為g，那麼綠球外頂部A點的壓力如果是P，則底部B點壓力將為P+ρgH（ρ為氣體密度，g為重力加速度，H為高度差2公尺）。而綠球內外的空氣互相碰撞，因此球內部空氣壓力差的最大值就是A與B的壓力差ρgH，這壓力差作用在身高158公分安潔的截面積上，造成的上升力F = ρx g x H x A ≈ ρ x g x 1.5V，V是安潔的體積。安潔的身高約158公分，標準體重約50kg。依人體密度1.07g/cm3，空氣密度1.2kg/m3來算，V約為0.047m3。這樣可算出上升力最大約為0.12公斤重。

圖片來源：作者提供

［3］在倫敦隨地球自轉的切線速度將是赤道的切線速度乘以緯度q的餘弦（如下左示意圖）。赤道的切線速度約為465 m/s，安潔所在位置倫敦北緯51度，可算出在倫敦切線速度為290 m/s。

圖片來源：作者提供

因為失去重力後，人沒有作圓周運動所需的向心力，所以會依當時的速度作等速直線運動（牛頓第一運動定律）。所以從北極往下看（如上右示意圖），在一秒鐘內會飛過藍色箭頭的距離，這與地球表面將有紅色線段的高度差。而一秒中地球轉過的角度φ將是360/（24x60x60）=1/240度，這是一個很小的角度。所以紅色線段長可近似為 = R/（cosφ） – R = 1.7 cm。

［4］奇怪的是在動畫中，戰艦內看起來好像有重力？

［5］動畫中這一幕瞬間就過了，利用軟體計時後可以看出0.1秒大約跳起了兩個安潔的身高，約3公尺，因此算出30m/s的速度。

［6］本作（前十集）編劇為大河內一樓，以不按牌理出牌的無法預測的故事展開聞名，因此他的作品中有不少神作，但也有爆炸的作品（雖然有一些其實是背了黑鍋XD）。總而言之大河內還是可以相信的。

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航