他穿牛仔褲、喜歡聽披頭四：接替卡斯楚政權的古巴新領袖是誰？

古巴昨（18）日召開全國人民政權代表大會，選出新一屆的總統，這是古巴革命60年來，第一次出現姓氏不是「卡斯楚」的領導者。而這個新任的總統是誰？他又將帶領古巴往何處去？

《BBC》報導，古巴國會於18日舉行提名投票，現年57歲的國務委員會副總統迪亞斯・卡內爾（Miguel Díaz-Canel），從現任總統、也是已故革命領袖菲德爾・卡斯楚（Fidel Castro）的弟弟勞爾・卡斯楚（Raul Castro）手中，接下新任國家元首大位，結束古巴由卡斯楚家族統治近60年的局面。

迪亞斯是現任總統勞爾的得力助手，也是接替他的唯一候選人，不過，當1959年卡斯楚兄弟發動共產革命奪權時，今迪亞斯根本還沒出生。

非典型共產國家領導人 — 他聽披頭四、還愛用Ipad

《法新社》報導，在古巴首都 哈瓦那的權力中心，穿著牛仔褲的 迪亞斯格外突出。他愛穿牛仔褲、 自稱是英國搖滾樂團「披頭四」的粉絲，還與好 萊塢影星李察吉爾有幾分神似。

他支持擴大開放網際網路，容忍批判火力更強的新聞媒體。 他的支持者說，他知道如何傾聽，而且是一個 作風簡樸 的人。

「他喜歡滾石樂團，他喜歡披頭四。他用 iPad。」哥倫比亞大學國際關係和政策教授說，「對我來說，這是一場經營良好的（公關）策略。」

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迪亞斯2013年被指定為總統勞爾・卡斯楚的副手時，他還是個默默無名的共產黨幹部。

迪亞斯不是出生於軍事世家，他是機械師的兒子，在加入 古巴革命武裝部隊之前，他 大學念的是電子工程 ，後來成為一名大學教授，並與共產黨建立了聯繫。

1987年，他被任命為尼加拉瓜的聯絡員（當時的尼加拉瓜政府接受古巴援助）。而在90年代初期、古巴正值冷戰的「特殊時期」，迪亞斯在他的家鄉（古巴中部比亞克拉拉省）擔任黨委書記，常騎自行車讓當地人感受到他與其他共黨幹部截然不同的簡單風格。

前古巴外交官阿爾祖加瑞（Carlos Alzugaray）形容迪亞斯與勞爾・卡斯楚的關係宛如「師徒」，而迪亞斯的政治生涯，也跟隨著勞爾的腳步，一路從教育部長（2009年）、最高行政機關「部長會議」的8位副總統之一（2012年），進入到決策中樞「國務委員會」。

他個性冷靜，也不像卡斯楚家族那樣火熱的演說家。然而，他已經為這個角色開始量身打造，通過頻繁出國訪問國家領導人和大使，提高了他的全球形象。

《USA TODAY》報導，迪亞斯率領政府代表團訪問了俄羅斯、中國、日本、北韓、尼加拉瓜、厄瓜多爾、安哥拉、玻利維亞等國家。他也在 古巴主持會議，接待了墨西哥、西班牙、德國、印度、巴基斯坦、薩爾瓦多、南非、葡萄牙、阿拉伯聯合大公國、梵蒂岡和紐約領袖。

不過，這樣的國際外交對古巴來說絕對是好事。報導指出，古巴與美國的關係惡化（右派的川普上任後，於2017年宣布緊縮古巴政策，包括了限制古巴旅遊、加強貿易禁令等等，防止美元資助古巴），加上古巴的主要經濟命脈委內瑞拉經濟衰退、對古石油供給減少，都將是迪亞斯政權面臨的挑戰。

「 這是古巴已經開始改變的預兆」 加拿大 前駐古巴大使恩特維斯勒（ Mark Entwistle） 說。

「 他不是那些從山區游擊隊中獲得權力的老一代。 他來自不同的地方，風格迥異，呈現自己的方式不同。」

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新領導者出線，帶領古巴迎向哪樣的新時代？

《華盛頓郵報》也指出，迪亞斯的獲選，也為與卡斯楚家族畫上等號的古巴，帶來一線新曙光。迪亞斯接下來也將面臨兩個挑戰：需要回應古巴人對經濟停滯不斷的挫折感，以及共產黨不願意接受更快的改革。

《BBC中文網》報導，古巴的改革，可以回溯到第二代領導人，當2008年勞爾從生病的兄長（古巴開國元老菲德爾・卡斯楚）手中正式接過最高權力後，開始了一些新的社會改革，但仍然維持了古巴的一黨執政，繼續管制媒體和異見聲音。

在經濟政策方面，勞爾的政府開始實施有限的市場經濟改革計劃，許多人歡迎勞爾的改革，但是他們認為改革遇到了黨內和官僚體制的阻力 ，而與此同時社會差距增大，國家控制力減少：2/3的古巴人在效率低下的國有企業和單位工作，他們的平均月工資只有30美元（約869台幣），不過古巴人享有免費教育和醫療保健，有些人還得到食品和住房補貼。

不少分析認為，消除雙重貨幣流通問題，將是古巴經濟增長的必要條件。根據《德國之聲》，古巴自1994年起，除官方貨幣比索CUP外，還有一種可兌換比索CUC。除基本需求如食物、衣服外，幾乎所有其它商品都必須使用可兌換比索購買。多年來，雙重貨幣使古巴分裂成兩個世界，許多古巴人從國外親屬獲得匯款，其他人則必須依靠約合20美元的國家工資或者養老金度日。

不過，消除雙重貨幣流通，將會帶來通貨膨脹的風險，並對低效的國有企業造成巨大的破壞，加上它涉及政治與社會層面等複雜結構，故當地青年對新政府能否有辦法解決這多年來的經濟難題深感憂慮。

而雖然迪亞斯看似開明，在政治角力上，他仍然是卡斯楚模式的延伸。

古巴的現任總統勞爾卡斯楚（左），與新任總統迪亞斯（右）。｜Photo credit: Reuters／達志影像

《紐約時報》報導，即使 迪亞斯懷抱著改革意願，他也能改革的自由也有限。在古巴， 總統和國務委員會（古巴政府最高理事機構）是由600多名國民議會代表選出，而這些代表，則是從官方批准的候選人名單中選出的。報導指出，當大多數官員 - 包括來自老衛隊的老齡化組織 - 都是革命時期的成員時，很難指望會有重大突破。

此外，卡斯楚家族將繼續指導這個新政府。87歲的勞爾仍是古巴 共產黨第一書記， 他將繼續擔任武裝部隊的首腦，也控制著古巴的大部分共產經濟，直到2021年下一任國會會期。

對一些老年人來說，沒有卡斯楚的古巴， 幾乎是不可能想像的。

「 勞爾（任期）結束了，菲德爾已經成為歷史。我看不出有什麼辦法可以幫助古巴人過上更好的生活。工資還是一樣，而且不能糊口，現在川普正在又在施行限制。」一名古巴市民告訴《BBC》。

另一個在餐廳工作的市民也說，「我不懂政治，但我不認為換了總統，會改變我的生活。」

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核稿編輯：楊之瑜