從「談錢傷感情」到「沒有經濟沒有關係」：社會關係與經濟活動認知的轉變

文：陳宇翔、許淑翔（國立臺北大學社會學系）

談錢傷感情嗎？

在日常生活中，人們常會習慣性將親密的人際往來（例如家人、情人、好友）和經濟活動分隔開來，認為這是兩個截然不同的世界，各自依照不同的邏輯運作，界線分明。人們常認為在親密關係的世界中，應該要充滿愛與感情，努力為對方著想，當對方遇到困難時，應該要盡所可能幫助對方、支持對方，無私的奉獻。例如，父母親在小孩生病時無微不至的照顧；夫妻在一方遭遇困難時不離不棄，一同解決問題；好友總是在心情最難過的時候聆聽你的苦惱，陪伴在你的身旁，讓你不感到孤單。

在這個以人際關係連帶為基礎的親密世界中，倘若將經濟世界的元素與邏輯帶入，例如，談錢、談生意、計算每次行為要付出的成本、計算每個行動可能利益等等，對於不少人來說，似乎會有一種衝突感，似乎這將會汙染親密世界的感情純粹性，如同俗語所說：「談錢傷感情」。

在另一方面，將親密關係帶進經濟世界中，也常會被人們認為是一件不妥當的行為，好像這就無法完全按照經濟世界的各項原則（效率、利潤、成本、績效）來運作，似乎這會傷害經濟活動應有的績效表現。例如，老闆在公司招募時並非以申請者的專業能力來考量，而是先考量關係，優先僱用親戚的小孩，這對於公司營運評估似乎就非一個正面的訊號。

有關係好辦事？！

在1980年代起，經濟社會學者開始提出不同的看法，指出這兩個世界並非必然是相互敵對的，社會關係可以有利（當然也可以有害）經濟活動，這就是所謂的「鑲嵌」（embeddedness）理論。Mark Granovetter提出的鑲嵌理論說：「所有的經濟行動都鑲嵌在社會關係的結構上」。在鑲嵌的理論基礎上，社會學家開始研究社會關係如何影響經濟活動。舉例來說，Paul DiMaggio and Hugh Louch分析社會關係對於消費交易的影響，他們發現，當人們要購買資訊不透明或很難直接評估價值好壞的產品時，更會傾向於和熟人購買或請熟人介紹，例如向熟人買二手車（熟人應該會比較誠實告訴你，這部車有沒有泡水或重大事故）、請熟人介紹律師（法律服務品質好壞很難直接觀察，熟人口碑介紹應該比較有保障）等等。換句話說，親近的社會關係可能可以讓經濟活動變得更有效率。

鑲嵌研究為經濟社會學累積相當豐富且扎實的經驗研究基礎。社會學者分析了經濟世界的許許多多角落，從就業市場、B2B（Business to Business）交易、企業與銀行往來、金融市場、移民社區經濟、台灣中小企業網絡等等，都發現社會關係對於經濟的生產彈性、企業存活率、交易成本、價格波動、風險控管、工作搜尋、技術交流等等都是具有顯著影響力。

沒有經濟沒有關係！

在我們的日常生活中，社會關係與經濟活動真的可以區分為兩個獨立世界嗎？那麼將關係世界（社會關係之中，很重要的一個面向是「親密關係」）與經濟世界一刀兩斷是合理的嗎？大家可以試著想想看，到底有哪些社會關係中是完全不包含經濟活動在其中？倘若一對母子之間完全沒有任何經濟（錢、物品、服務）移轉活動，例如母親從未給予小孩任何生活費、禮物、照顧，小孩也同樣未對母親有任何金錢、禮物、照顧的提供，那這樣的親子關係還可以維持嗎？這位母親與這位小孩會視彼此有「親子關係」嗎？其他人會認為這對親子有真正的「關係」嗎？

Viviana Zelizer認為經濟活動總是包含在社會關係過程中，同時也是這個社會關係的構成要素，從沒有一個經濟活動不是社會關係運作的一部分，社會關係與經濟活動也從未是真正獨立的兩個世界。相反的，人們總是界定彼此的關係類型，在這個關係類型內進行經濟移轉、且賦予這個移轉意義，這種管理（建構、維持、傷害、修補、終止）社會關係的方式，稱之為關係工作（relational work）。

舉例來說，當知道好朋友的公司岌岌可危隨時可能會倒閉，提供一筆錢給對方，「這筆錢就當作是投資這間公司，還不出來就當作投資失敗」，或許會讓兩人的感情與關係更加強化穩固。假如子女要求爸媽提供一筆資金，「這筆錢就當作是預支我未來繼承遺產的一部分」，可能會讓爸媽心情不太愉快，而傷害彼此的關係。

紅包裡頭的經濟與親密關係

Photo Credit: 總統府 @Flickr CC BY 2.0 不同國家，對於親密關係中壓歲錢的「意義」認定並非完全一樣。

什麼是這種關係類型中「合宜」與「不合宜」的經濟移轉與意義？這並非是恆久不變與舉世皆然，而是受到所屬時代與社會脈絡所形塑的。舉例來說，台灣跟中國的大學生，對於親密關係中的壓歲錢「意義」與「合宜性」，認定就不是完全一樣：

某台灣大學生：

紅包只是為了那個節日送出來的東西而已啊！我覺得如果沒有那個節日，那就沒有送紅包的意義，送紅包它不是建立在你有需求才給的，而是今天是什麼節日所以我就給你錢……紅包的話，我也一直跟我爸媽說不要再給啦！但他們就說，他們會給到我讀書讀完啊！找到工作為止啊！我就覺得很困擾。

某中國大學生：

壓歲錢是理所當然的耶！因為不管錢多少，就壓歲錢在我們這的概念就是避邪吧……他們當時就會說，你一定要放在你身邊，比較迷信，怕有那種鬼神來找你的時候……如果是我結了婚、有了工作，他們還是會給我壓歲錢，因為我姐姐現在就結婚了嘛！我爸媽還是給他壓歲錢，但是呢，我肯定要回一個更大的紅包。

在其他訪談資料中，台灣大學生幾乎也都表示，零用錢（生活費）比壓歲錢更重要，跟父母要求零用錢更具正當性，而壓歲錢只是一種過去留下來的習慣，或可以說只是零用錢的一種變形。但中國大學生卻都普遍表示，壓歲錢是親子間最重要、最具意義的金錢移轉，象徵親子之間感情連帶，絕對應該要維持下去。在此可見，壓歲錢雖然是華人親子關係類型中具有悠久傳統的經濟移轉，但依然會在不同社會脈絡中轉變。

總結來說，我們對於親密世界與經濟世界之間關係的認知正逐步改變，從視為涇渭分明不應該相互汙染的敵對關係，到人際連帶可以有利於經濟活動的兩方友好關係，再到不分你（親密世界）我（經濟世界）的一體關係。簡單一句話來說：沒有經濟沒有關係！

補充說明：本文由陳宇翔撰寫。文中引用訪談資料來自許淑翔的科技部大專學生研究計畫報告《此錢非彼錢——比較中國大學生與台灣大學生之關係帳戶下的金錢互動》。

本文經巷仔口社會學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航