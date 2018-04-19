中國對二戰的貢獻度（中）：未對日本投降是本分，不是貢獻

►中國對二戰的貢獻度（上）：中國為何對「總傷亡人數」如此執著？

第三，對勝利的貢獻。

二戰中戰勝軸心國，對勝利貢獻最大的無疑是美蘇兩國，儘管他們之間誰貢獻更大還不乏爭議。

中國傳統歷史書中的說法都是蘇聯貢獻更大。蘇聯是戰勝德國的主力，德軍陸軍此前天下無敵，所向披靡，蘇聯對二戰勝利功不可沒。但蘇聯的貢獻也主要只在歐洲戰場。在遠東戰場，除了早期規模甚小的諾門罕戰役之外，蘇聯就只在最後幾天進軍滿洲、南樺太（庫頁島南部）和千島群島，都是「撿桃子」。

中國歷史書以前跟著蘇聯書本的說法，把這幾天的行動說成決定日本投降的最重要因素。其實，當時在滿洲的關東軍都是老弱病殘（精銳都在太平洋戰場被美國消滅了），而且大部分地區根本沒有組織抵抗，南樺太與千島群島都是日本宣佈投降之後蘇聯順手牽羊的。蘇聯在遠東戰場的作用，與其說是軍事性的，還不如說是政治性的。

美國是戰勝日本的主力，幾乎所有日本海軍與陸軍精銳，都在太平洋戰場被美國殲滅。日本海軍實力強橫，總體實力大約與英國皇家海軍爭第二，但皇家海軍在遠東的配置遠不如日本，太平洋戰爭初期一觸即潰。美國幾乎獨力戰勝日本海軍，一點也不簡單。

美國殲滅日本海軍，對日本本土大轟炸，尤其是投放原子彈，是促使日本投降的主要原因。同時，美國又在北非戰場、義大利戰場、西線戰場中與英國等盟友並肩作戰，擊敗德國軍隊。對德國本土的空襲也重創德國。此外，美國是蘇聯、英國、中國等堅持戰鬥的大後方，源源不斷地供應金錢、軍火與物資。可以說，整個同盟國陣營，特別是前線國家，都靠美國輸血續命。因此，美國是二戰中貢獻最大的國家當之無愧。

中國輿論對美蘇排頭兩位一般都沒有太大異議，但不少中國評論偏向貶低英國，認為中國應排在第三位，在英國之前。這明顯小看了英國對二戰的貢獻。

二戰之初，盟軍在德國進攻下節節敗退，英國在敦克爾克大撤退中保住了大批英法陸軍。在倫敦轟炸中，英國幾乎獨力擊退德國進攻，在大規模戰役中首次挫敗德國，保住盟軍士氣、保留西線進攻的基地，這相當不容易。英國也是北非戰場戰勝德國聯軍的主力，阿拉曼戰役是二戰三大轉折點之一。

北非的勝利為南面進攻義大利本土重返歐洲奠定基礎。英國與美國聯手進攻義大利、開闢西線戰場、轟炸德國。在北大西洋，英國也是對抗德國海軍的主力，擊沉德國俾斯麥號。在遠東戰場，英國陸軍（及中國遠征軍及美軍）在緬甸作戰，擊退日本在東亞大陸的擴張攻勢，並在1945年收復仰光。英國在二戰中另一個極為重要貢獻就是情報，其情報機關為盟軍在一系列勝利立下汗馬功勞。

與中國及法國等在二戰中被佔領相反，英國本土並沒有被德國佔領。中法投降，不是亡國就是「割地求和」；英國還有與德國和談、退出戰爭、保持中立的本錢。一旦如此，二戰歷史就會改寫。因此英國在戰爭初段堅持作戰，同時成為歐洲各國流亡政府的大本營，也堪稱二戰的中流砥柱。英國與美蘇並列為二戰盟軍三大國，當之無愧。

倫敦轟炸後的街景。｜Photo Credit: Unknown@Wiki Public Domain

中國在二戰中的軍事貢獻，客觀而言並不輝煌

七七事變之後的中日戰爭初期，中國節節敗退：平津很快陷落；華北的山東、河北、太原等戰役也紛紛失敗；華東淞滬會戰慘烈作戰三個月後失敗；南京大戰不戰而降；隨後華東雖有台兒莊會戰的勝利，但徐州最終陷落，更有河南花園口黃河決堤的害民之舉；之後的武漢會戰、九江會戰、廣州會戰也都失敗，雖然武漢會戰亦給日軍重大打擊。總之，日本在1937-1938年，對中國是壓倒性優勢。

此後，中國戰場進入相峙階段，沒有太大的戰事，日本的戰略目標是迫使重慶投降。於是一方面進攻重慶及四川周邊：重慶轟炸是日本單方面進攻，中國無還手之力；南昌、宜昌也失守，只保住長沙。一方面切斷越南與中國交通：海南島、潮州、湛江、南寧相繼失守，法屬印度支那也與日本合作。最後，中國只剩下從緬甸到雲南的國際通道，以及駝峰航線勉力支持。

在相峙階段，中國很少發動主動進攻。共產黨發動的百團大戰，中共統帥彭德懷認為「消滅日偽軍三萬餘人」，日本戰史認為日本死亡在700-2,000人之間，戰果不能高估。這次戰役引來日本對「抗日根據地」的大掃蕩，彭德懷後來被責「暴露了實力」。此後，國共雙方互相衝突，再也不主動攻擊日本。

中國重慶政府堅持不投降，這是對中國對二戰的最大貢獻，是值得稱許的。日本始終要保留相當一部分的兵力在中國。

對此，中國經常喜歡引用前美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1942年的話：「假如没有中國，假如中國被打垮了，你想一想日本有多少師團可以因此調到其他方面來作戰，他們可以馬上打下澳洲，打下印度……他們可以毫不費力地把這些地方打下来，他們可以一直衝向中東」用以證明中國對二戰的重要軍事貢獻。

這段話的準確出處難以查證。但很可能來自1942年2月23日的爐邊談話，並被改寫了（雖然意思大致不錯）。爐邊談話是小羅斯福向公眾爭取支持其政策的重要手段，這裡論證其二戰策略，包括支持中國的理由，用於政治說服，多於客觀評價。

首先，中國大部分重要土地都被日本佔領了，中國沒有像英國一樣還有「保持中立」的選項，中國一和談，就相當於亡國，或者割讓領土了。因此中國堅持作戰堅持後方抵抗，都是「自己的事」，不投降是應該的，是本分，而不是一種「貢獻」。

其次，當時中國土地上建立了多個與日本合作的政府，有共約120萬「偽軍」，它們承擔了很多本來應該由佔領軍做的事，比如掃蕩與維持治安，大大減輕了日軍佔領的成本，可以抽調更多兵團支援其他戰場。這算是中國的「負貢獻」。

第三，如果中國投降，日本是否能抽調兵力，佔領澳洲，不太可信。事實上，在發動太平洋戰爭之後，日本陸軍已經迅速佔領了東南亞大部分地區。其後在太平洋方向，主要戰事都是海戰，駐扎在中國的陸軍派不上用場。日本在攻取澳洲前的關鍵戰役是新幾内亞的摩斯比港登陸戰與隨後的珊瑚海海戰。日本相繼失敗之後，失去了進攻澳洲所需的制海權。此後中途島戰役失敗，制海權進一步削弱。這樣日本不得不放棄進攻澳洲的計劃。佔領澳洲所需要的兵員不足當然是一個因素，但失去制海權才是關鍵。為，日本同時放棄了那些對陸軍需求不大的作戰計劃，如佔領索羅門群島、斐濟、薩摩亞、新喀里多尼亞等。

在「佔領印度」方面，確實要承認中國在緬甸戰場的重要性。中國在二戰中最值得稱道的軍事行動，就是兩次派出中國遠征軍，與英印軍隊並肩作戰，在緬甸戰役中挫敗日本。在戰果上，第一次遠征雖然失敗，但以彼此傷亡相若，不落下風；第二次遠征更擊敗日軍，收復緬北，阻止了日本以緬甸為基地進攻印度。同時，如果日本能從中國調派更多軍隊，那麽一旦緬甸失守，印度也危險了。

第四，但即便重慶政府投降了，也不代表其他反抗軍就會投降，否則「偽政府」土地上怎麽還有這麽多遊擊隊？日本同樣也需要有部隊駐扎在中國。如在菲律賓、印尼等地，日本都駐扎大量部隊。

第五，有人認為如果中國投降，日本能利用中國的人力物力支持作戰。這種說法脫離實際。在人力方面，中國士兵整體素質極差，連國民黨徵兵也要「拉壯丁」，軍隊對日軍大部分不堪一擊，偽軍戰力更低下。日本怎麽可以指望在中國「拉壯丁」，用在其他戰場？在二戰中投降日本的其他地區（如印尼、菲律賓），日本人也沒有在當地徵兵上戰場。即便成為日本殖民地幾十年的朝鮮與台灣，參軍的人口比例也與本土相差甚遠。朝鮮籍日本兵是志願兵，每年不過幾千人；台灣籍日本兵總共也不過幾萬人（大部分到了1945年才徵用）。

利用中國物力更談不上。在日本佔領區，能用的礦產原材料已經用上了；在非佔領區，也沒有日本能用得上的急需物資（相反，日本攻打東南亞就是為需要石油、橡膠、鋁礦等物資）。中國工業與日本及滿洲相比差距極大，不值一提。

所以，重慶政府堅持不投降，當然對盟軍是一個利好，但對此也不宜過高估計其重要性。

到了戰爭後期，日本駐華陸軍實力大降之際，又在中國喪失制空權，中國軍隊仍一觸即潰。其中1944年4月，日本發動豫湘桂會戰，從河南打到貴州，20天前進700公里，打通大陸交通線，中國一敗塗地，日軍也對進展之順利出乎意料。1945年3月，日本發動豫西鄂北會戰和湘西會戰，中國終於在湘西會戰擊敗日本，但這已經無關大局了。在日本投降前夕，絕大部分被日本侵佔的領土依然在日本手中。

總結而論，中國在二戰中：第一，中國戰場戰績不濟；第二，堅持不投降，在阻止日軍擴大進攻方面有貢獻；第三，參與緬甸戰役的作用應該充分肯定。但無論如何，難以高估中國軍事貢獻就是了。

在聯合國五大國之中，中國應該與法國相比。

法軍一開始表現非常不濟，短短幾星期直接投降是「污點」。特別與中國相比，法國本身是個軍事強國，一開始的投降實在與其「列強」的地位不相稱。

但自由法國運動興起之後，廣大的法國殖民地部隊參與了甚至主導了不少勝利戰役。比如火炬行動（收復法屬北非）、龍騎兵行動（收復法國南部）、北風行動（攻佔德國西南部）。法國的土地都在戰爭中收復了。這又比中國強。

因此，中法兩國在二戰中的軍事上的貢獻大概是同一檔次。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九