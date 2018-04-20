【台北電影節20週年】策展人筆記（二）非童年往事，不可靠記憶

文：郭敏容（台北電影節策展人）

1.

2013年7月7日接近7點的中山堂，電影即將開始，外場工作人員催促著觀眾加快腳步入場，即將關門前，突然出了點小騷動。

工讀生回報有一位戴著白色棒球帽的男人直接進場，當工作人員追上前去詢問他的票劵，對方急躁的表示這部是他的電影，快開始了，他要趕快入座。聽完情況後廳長說，就算是導演本人，電影節與電影公司也會協調過，只要有人進場看片，就一定要有標註座位的票券。

廳長在窩機詢問辦公室這部影片的負責窗口。此時另外一位工作人員趕上前來，確認剛才戴著白色棒球帽進場的觀眾應該是侯導，詢問發生什麼情況。在場的人低頭查工作版場次表⋯⋯

Photo Credit：台北電影節提供 《放浪青春》（Spring Breakers, 2012）劇照

辦公室的相關工作人員這時也到了前台，眾人查資料的查資料、打電話的打電話，終於有人找到關鍵了。原來隔天同樣晚間7點在中山堂要放《童年往事》的修復版，侯導一定是記錯日期了。

「你就讓他看吧，他發現搞錯了就會出來的。」侯導辦公室的人在電話那頭如是說。五分鐘、十分鐘，觀眾不能再入場的二十分鐘都過了，侯導仍然沒出來。影片只有95分鐘，沒有映後座談，侯導跟著觀眾離場。工作人員趕上前去提醒侯導明天要記得出席《童年往事》。那晚，侯導跟一位工作人員在中山堂廣場談了許久，倒是沒聊到他誤入的《放浪青春》。

當年，《放浪青春》的宣傳主要放在如James Franco和Selena Gomez等明星，比起一般YA片更放浪形骸的脫軌逾矩。當年，因為站在場外跟著其他工作人員一起等著找散場人潮中的侯導身影，也在第一時間抓到觀眾的反應。聽著觀眾的隻字片語，我心裡一直想著另一件事，「當年《奇異小子》（Gummo）的觀眾都不在了嗎？」

Photo Credit：台北電影節提供 《奇異小子》（Gummo, 1997）劇照

2.

《放浪青春》的導演的確不是侯孝賢，是Harmony Korine的第五部長片。

1997年，八歲的札維耶多藍（Xavier Dolan）寫信給偶像李奧納多迪卡皮歐；24歲的Harmony Korine完成他的第一部劇情長片《奇異小子》，在那之前，他19歲寫的劇本被Larry Clark拍成當年極具爭議性、也定義一個年代的《衝擊年代》（Kids, 1995）。Harmony Korine是當年的Xavier Dolan，更反叛些，但那也許是時代差異。

1998年，《奇異小子》在第一屆台北電影節放映，劇照裡的死小孩泡在浴缸裡，穿著粉紅兔子頭坐在街邊。我仍然不確定當年我到底有沒有看過《奇異小子》，我認為我是看過的，因為除了這兩張劇照，我似乎還有些對白、美國郊區百般聊賴的氣味印象，但是，到底是什麼劇情，演了什麼，我怎麼也拼不出來。

《放浪青春》當年放映幾乎無人提起導演名，我以為他撐不過世紀交替。有趣的是，過去兩週，我因為閱讀幾篇即將收錄至台北電影節20周年專書出版的採訪回稿，《奇異小子》又出現在幾個人的言談裡。而在這些受訪者的記憶地圖裡，《奇異小子》也跟著當年台北電影節起始時，影展選片的奇奇特特、年輕、獨立、非主流的態度氣質相扣連。

不論我當年有沒有看過《奇異小子》，我後來並沒有再挖出來看，我也不無法說時代過去後，《奇異小子》是否經得起重訪。Harmony Korine在《放浪青春》仍然拍攝時下青少年，這部影片當年在西方的評論普遍正面，然而在台灣的反應十分冷淡。是《放浪青春》確實不好，是裡頭描述的青春樣貌離我們太遠，是多年後我們培養出本地的觀影脈絡與標準，是當年看《奇異小子》的觀眾不再進戲院，還是我們打從《奇異小子》開始就沒有接近過Harmony Korine？

3.

台北電影節成立的20年前，台灣電影景況低迷。前兩週重新觀看一部2000年台灣影片的修復版本，看得好開心。「這是什麼邏輯啊！」一邊腦袋裡跟著劇情笑，一邊想著好久沒看到這麼跳、這麼輕鬆愉悅的影片。

觀影的本身是嚴肅的。現在在戲院裡觀眾喜歡笑，什麼都笑，殘酷悲傷也笑，觀影的儀式性似乎被解放了，但好些影片卻似乎越來越照著規矩計算走了。

「我確定當年我從戲院出來是看不懂的，」影片結束後我跟導演這麼說，「但現在看發現還真蠻好玩的。」導演說這部影片當時在國外放映時，觀眾笑聲不斷，但在台灣的戲院裡放映時，氣氛嚴肅靜默，反差極大。我記得過往看電影常需要找尋意義，每個鏡頭的擺放、鏡頭內元素的移動和任何聲響都一定要找出理由⋯⋯

4.

讀著20週年專書訪談稿裡對台北電影節的定義、歸類、記憶，字裡行間追索，我總覺得即使是早期參與者，對於「年輕、獨立、非主流」的想法也有彼此想像的差距。經過20年，時代變化，「年輕」的不斷再定義，「獨立」概念的流動，「非主流」已從集體標榜的態度退流行。在創造niche（利基）又追求大數據的精神分裂時代，對於參加影展、觀看電影的期望與期許，該如何找到屬於該年代的定位呢？

今年初在日舞影展看到一部紐約滑板女孩的電影，我覺得是這個年代的《Kids》。雖然無驚世駭俗，不張狂挑釁，卻也誠懇的看到這個時代青春的困惑，活力，愛現，與求存之道。

缺乏力道嗎？消費青春嗎？我相信有個年代和有種角度的觀看可以提出這樣的批評，那也似乎是我會提出來的批評與質疑。不過，我在看的當下卻是興奮爆表，在座位上心跳加速，頻頻猶豫著要把影片看完，還是現在就衝出去找聯絡方式，邀片。

我相信這部影片抓到了當下，即使我對紐約、對這群年輕人並不瞭解。即使我並不滿意結局。這個當下在五年、十年，或二十年後，是否會被記憶住呢？也許連今年的觀眾都不買單也不一定呢。

說了這麼多，其實這部影片還在努力邀約中。如果順利邀約到，我會大鳴大放的吆喝大家來看看。如果不幸因各種國際發行等考量要錯過今年台北電影節，相信不管是非常照顧影迷的台灣片商，或是年底的金馬、雄影等影展的努力，也會讓大家有機會看到的。

Photo Credit：IMDb

5.

如果你走錯戲院，你會像侯導一樣把影片看完嗎？

影展的片很多樣，有時不帶預期、不知道背景的盲選影片，也許也是種意外的刺激。

本文獲台北電影節授權刊登，原文刊載於此

影展資訊

名稱：台北電影節

時間：2018/06/28－07/14

地點：台北中山堂（台北市衡陽路51號）｜台北新光影城（台北市萬華區西寧南路36號4樓）｜光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航