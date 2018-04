介系詞、動詞傻傻分不清楚？世界各國的「英文痛點」

每一個國家的人講英文痛點都不一樣,這與文化相關,但是也有一些共同痛點,來自英文獨有的特性。以下整理出四個國家的英文痛點。(粗體是華人也有的英文問題)

西班牙人

How、What分不清楚:西文常以「Cómo」發問,也就是英文的how、中文的「怎麼……」 愛用have、take:西文中一些狀態和動作都使用這兩個動詞 西班牙時間

德國人

不會用There is/There are(有……):德文直接說「主詞+是+數字」 at說成by:受德文介系詞「bei」影響

印度人

自行造字:全印度都在用,錯英文有天可能會積非成是 愛用進行式:受到印地語影響

俄國人

「feel」的用法:俄文文法是「覺得+自己+感覺」,所以會不小心在句中加「myself」。

台、西、德、印、俄──大家的共同痛點

介系詞:in、on、at,以及「until...」和「by...」 動詞:Do和Make分不清楚,何時用過去式和何時用完成式,動詞第三人稱單數──字尾要加s。

實際演練

先看中文,試著說出英文,再看正確說法。

西班牙人

太多「How」:

「(某樣東西)看起來怎麼樣?」

(X)How does it look like?

(O)What does it look like?

動詞有問題:

「你想喝點咖啡嗎?」

(X)Do you wanna take some coffee?

(O)Do you wanna have some coffee?

西班牙時間:

「我們早上見吧,大概一點如何?」

Let's meet in the morning, around one o'clock?

這裡指的是午後一點鐘,西班牙的午餐時間大約下午兩點開始,所以可能認為中午十二點到下午一兩點間,也是「上午」,讓聽者一頭霧水。

德國人

介系詞搞不清楚:

「我周三前會email你。」

(X)I will email you until Wednesday.

(O)I will email you by Wednesday.

時態:

「我住在這裡三年了。 」

(X)I live here since three years.

(O)I have lived here for three years.

Do和Make分不清楚:

「我犯了一個錯。」

(X)I did a mistake.

(O)I made a mistake.

印度人

不管問什麼,都加「Isnt' it?」:

「他喜歡奶茶,對嗎?」

(X)He likes milk tea, isn't it?

(O)He likes milk tea, doesn't he?

華人要花點力氣理解附加問句的邏輯,印度人也是。不管主詞是誰,句尾都來一句「isnt' it?」

贅字問題:

表/堂姊妹、表/堂兄弟,印度人講英文忍不住註明:

(X)my cousin sister/my cousin brother

(O)my cousin

愛用進行式:

「我了解。」

(X)I'm understanding it.

(O)I understand.

俄國人

俄國式介系詞:

「我在餐廳等Amy。」

(X)I'm waiting Amy on the restaurant.

(O)I'm waiting for Amy at the restaurant.

「感覺」的不同說法:

「我覺得很累。」

(X)I feel myself tired.

(O)I feel tired.

本文經英語島雜誌授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航