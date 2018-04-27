介系詞、動詞傻傻分不清楚？世界各國的「英文痛點」

每一個國家的人講英文痛點都不一樣，這與文化相關，但是也有一些共同痛點，來自英文獨有的特性。以下整理出四個國家的英文痛點。（粗體是華人也有的英文問題）

西班牙人

How、What分不清楚：西文常以「Cómo」發問，也就是英文的how、中文的「怎麼……」 愛用have、take：西文中一些狀態和動作都使用這兩個動詞 西班牙時間

德國人

不會用There is/There are（有……）：德文直接說「主詞+是+數字」 at說成by：受德文介系詞「bei」影響

印度人

自行造字：全印度都在用，錯英文有天可能會積非成是 愛用進行式：受到印地語影響

俄國人

「feel」的用法：俄文文法是「覺得+自己+感覺」，所以會不小心在句中加「myself」。

台、西、德、印、俄──大家的共同痛點

介系詞：in、on、at，以及「until...」和「by...」 動詞：Do和Make分不清楚，何時用過去式和何時用完成式，動詞第三人稱單數──字尾要加s。

實際演練

先看中文，試著說出英文，再看正確說法。

西班牙人

太多「How」：

「（某樣東西）看起來怎麼樣？」

（X）How does it look like?

（O）What does it look like?

動詞有問題：

「你想喝點咖啡嗎？」

（X）Do you wanna take some coffee?

（O）Do you wanna have some coffee?

西班牙時間：

「我們早上見吧，大概一點如何？」

Let's meet in the morning, around one o'clock?

這裡指的是午後一點鐘，西班牙的午餐時間大約下午兩點開始，所以可能認為中午十二點到下午一兩點間，也是「上午」，讓聽者一頭霧水。

德國人

介系詞搞不清楚：

「我周三前會email你。」

（X）I will email you until Wednesday.

（O）I will email you by Wednesday.

時態：

「我住在這裡三年了。 」

（X）I live here since three years.

（O）I have lived here for three years.

Do和Make分不清楚：

「我犯了一個錯。」

（X）I did a mistake.

（O）I made a mistake.

印度人

不管問什麼，都加「Isnt' it?」：

「他喜歡奶茶，對嗎？」

（X）He likes milk tea, isn't it?

（O）He likes milk tea, doesn't he?

華人要花點力氣理解附加問句的邏輯，印度人也是。不管主詞是誰，句尾都來一句「isnt' it?」

贅字問題：

表／堂姊妹、表／堂兄弟，印度人講英文忍不住註明：

（X）my cousin sister/my cousin brother

（O）my cousin

愛用進行式：

「我了解。」

（X）I'm understanding it.

（O）I understand.

俄國人

俄國式介系詞：

「我在餐廳等Amy。」

（X）I'm waiting Amy on the restaurant.

（O）I'm waiting for Amy at the restaurant.

「感覺」的不同說法：

「我覺得很累。」

（X）I feel myself tired.

（O）I feel tired.

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航