「保護兒少」反對多元性別教育，只會讓更多孩子步上我的後塵

今天中選會通過了反同方的公投提案，包含反對多元性別教育的部分，有些人宣稱他們是要「保護兒少」，這讓我非常難過與挫折，我需要大家一起來關注支持這個議題。

我在四年級的時候，上了一堂「身體紅綠燈」的課，本意是保護孩子免於性騷擾，老師告訴學生們：「女孩子的胸部不能隨便亂碰唷！」班上的大家都說好，看起來似乎性騷擾防治教育是成功了。可是一下課，突然有一群男孩子跑過來找我，企圖要摸我的胸部，當下我拚命拒絕反抗，卻還是寡不敵眾，也沒有任何人伸出援手，其他女同學也只是袖手旁觀。

於是我開始大哭，並且跑去跟老師說。結果老師卻說：「男生被襲胸沒關係！」我覺得很錯愕也很難過，心想著「老師，我也是普通的女孩子啊⋯⋯」接著幾乎每天都有男孩子想摸我的胸部，我真的覺得好痛苦好難過。

小學五年級之後，開始有了男女廁之分，我每次去上男生廁所，都會被男同學爬上牆來偷窺，甚至有一次，一個男同學把我押到牆角，強迫我看他的陰莖，說要讓我知道什麼是「男生的樣子」。可是我又不敢走進女生廁所，即使我只是想安全地上廁所而已，但是我好害怕一走進去，其他女孩子就會大叫，罵我是變態色狼，然後把我趕出去，並且報告老師。對於想當好孩子的我，這是非常可怕的事情。

國中時，我只能跑到遠方人少的廁所，往往是許多人聚眾、吸煙吸毒、打架鬧事的地方，經常讓我感到害怕不安。甚至有一次，我因不敢上廁所憋尿，在回家的路上居然失禁了，對於身處青春期少女的我，實在是感到非常羞恥與痛苦，回到家趕緊自己處理掉，卻不敢告訴任何人。

後來因為家裡不接受我的性別認同，揚言要把我趕出家門，甚至當時也有暴力相向的問題，我知道他們是關心我，也出自於不理解，可是當時的我卻因為這樣逃家，而遭到幫助者的性侵，那年我才14歲，卻覺得是自己的錯，沒有好好遵守小學六年級簽下的「守貞卡」，拿鬃毛刷刷自己的身體到流血。

這些問題直到高中才改善，因為有同志諮詢熱線的老師來班上入班輔導，告訴大家我只是要好好的上廁所，跟所有女生都一樣，不是什麼變態色狼，就只是個普通女生，我一樣會關門鎖門，我才開始能安心安全地上廁所，以及好好地讀書生活。

如果校園對多元性別孩子多一點善意、多一點理解、多一點幫助、多一點保護，也許再也不會有孩子步上我的後塵，拜託支持多元性別教育，保護多元性別的孩子免於性暴力好嗎？至於公投的事情，弱勢族群的人權不是需要全民決定的問題，它是需要大家共同守護的。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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