中西醫觀點：冷毛巾敷脖子降溫正確嗎？白天好熱可以晚上運動嗎？

文：林玫妮

隨著全球暖化的影響，台灣的夏天一年比一年還要酷熱，面對這樣的炙熱環境，我們該如何避免中暑，讓身體更加舒暢呢？

對此，《退休好幸福》團隊特別邀請萬芳醫院家醫科醫師劉奕，以及傳統醫學科醫師何孟杰，為大家來解答，如何善用中西醫智慧，度過一個舒爽夏日。

Q1：運動時，將冷毛巾敷在脖子上降溫正確嗎？

【西醫觀點】：脖子上的頸動脈竇是調節人體血壓的重要位置，如果使用過於冰冷的毛巾刺激，會導致血管收縮，刺激頸動脈竇造成血壓瞬間下降，就很容易昏倒。劉奕醫師強調，倘若本身有血管硬化，更不適合此種作法，萬一因血管收縮而堵住，將有腦神經中風的風險，建議用常溫的毛巾即可，盡量別用冰毛巾。

【中醫觀點】：運動的目的，本來就是要讓身體發汗、促進血液循環，這時若在脖子覆蓋毛巾，反而抑制了效果。何孟杰醫師表示，脖子與背部有許多聯繫經絡的穴位，如果在血液循環正好時，放上冰涼毛巾，寒性的物質因此被人體吸入，如同做了「反效果」的三伏貼，反而傷身。最好方法是帶著乾毛巾，出汗時直接擦掉就好。

Q2：白天好熱，可以選擇在晚上運動嗎？

【西醫觀點】：避開中午12點至2點正中午的時刻，外出需注意補水與防曬；而睡前運動，會刺激交感神經，使人心情亢奮，建議在睡前4小時內不要運動，若想動一動，做些輕微的伸展就好。最佳運動時間建議為下午至傍晚時分，以健走的方式，一次30分鐘，讓心跳有加速、微微喘的感覺即可。

劉奕醫師指出，有些人喜歡在清晨時出門運動，雖然該時段天氣較涼爽，但切記穿著醒目顏色的服飾，以免發生危險。另外特別提醒糖尿病的朋友，務必帶些小點心在身上，以防血糖過低而昏倒。

【中醫觀點】：在中醫的理論中，認為應該在太陽光還在的時候運動，傍晚太陽下山時就應該休息，以不擾動筋骨，不出汗傷陽為原則。何孟杰醫師說明，臨床上常見的夜間運動後導致的失眠、血壓偏高、頭暈等症狀，都是錯誤的運動習慣所造成的，建議清晨太陽剛升起時運動，上午10點前結束，在氣溫還未太高的時候就休息。

在戶外活動時，就算時間再短，也要避免在炙熱的太陽下待太久，尋找可以遮蔽的地方，多補充水分，都是預防中暑的主要重點。

Q3：從戶外進入室內時，需要先將汗擦乾，否則容易感冒？

【西醫觀點】：當周圍的溫度迅速轉換時，鼻黏膜無法快速適應溫差而收縮，白血球無法到達鼻黏膜，抵抗力容易變差，就比較有可能感冒。當從炎熱的戶外準備進入冷氣房時，將汗擦乾可解除身體的黏膩感，但重點應該在瞬間冷空氣對於氣管的刺激，以及心血管的問題。

【中醫觀點】：這是當然，人體對溫差的反應視情況而定，如有過敏性鼻炎的患者，甚至會引發如噴嚏連作等的過敏反應；若出外流汗在進冷氣房前都應該要將汗擦乾。中醫云：「風為百病之長」，在天氣熱時身體的毛孔會打開流汗以散熱，若不將汗擦乾，這時冷氣房的風及寒氣可以直接侵入人體內，使我們陽氣受損，久而久之對人體產生危害。

Q4：晚上熱到睡不著，可以開著電風扇吹到天亮嗎？

【西醫觀點】：晚上睡覺時電風扇直吹，除了容易著涼之外，有可能會導致局部血流量不足而產生抽筋。另外，若有不寧腿症狀群者，最好讓電風扇轉動，避免持續吹向小腿方向，降低小腿不適的機率。

【中醫觀點】：何孟杰醫師說，人體可適應溫度但無法適應風，而電風扇產生的風，對體質虛弱者就是一種危害，就算只吹到牆壁，反彈回來的弱風也有一定的影響。因此，容易感冒者盡量不要在夜間吹電風扇，以免讓風邪進入體內，產生過敏性鼻炎、腹瀉、抽筋等影響。

Q5：夏天飲酒、吃冰消暑，睡前真的不適合嗎？

【西醫觀點】：劉奕醫師解釋，若有氣喘、慢性阻塞性肺病者，應盡量少吃，以免病情發作；至於睡前飲酒，因啤酒熱量高，且容易使痛風發作，或有攝護腺肥大的男性，會有夜間頻尿的情形發生，如果真的想喝，可於睡前小啜一杯紅酒，限量50c.c.以內，國外曾有研究發現，紅酒具有抗氧化及預防心血管疾病的功能。

【中醫觀點】：在中醫的論點中，冰品為寒性，對人體的危害很大。如果想吃，建議以涼性的綠豆薏仁湯取代，消熱解暑；但夏天難免會接觸到各種冰涼的飲料，在陽氣最旺盛的中午時分食用，對身體影響較小，提醒本身為寒性體質者，為了健康盡量要少吃一點冰。

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責任編輯：潘柏翰

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