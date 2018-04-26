剪完頭髮「祝你洗香香」：親切有禮卻令人困惑的阿拉伯問候語

之前在約旦留學時，難免會遇到那種和各國學生一起坐下來吃飯的場合，而在這種場合因為跟大家都不太熟，所以最常開的話題就是類似「你們國家在_____的時候會說什麼？」的話題，這邊的空格不是色情字眼，而是一些日常生活中的行為，例如「吃飯前」、「打噴嚏」、「洗澡」、「開車」等動作。

我左思右想，赫然發現其實我好像在做任何動作前都不會說什麼，因為實在是沒麼好說的啊！

例如吃飯的場合，法國人就會說「Bon appetit」，日本人會說「いただきます」，這時候大家問那台灣人會說什麼，我實在是不知道開動前要說什麼，可能就是「我要開動了」，但說真的我從來沒有遇過有人（台灣人）吃飯前會說這句話，如果硬要說，可能還會被同桌友人嫌講話做作。

或者打噴嚏的場合，美國人就會說「bless you」，祝福你免於瘟神的糾纏，但如果今天有個台灣人打噴嚏，我還真的什麼話也不會說，可能頂多在心裡OS這個人是不是要感冒了。

所以我大膽歸納，台灣人就是比較偏做什麼事情都比較默默，即使身邊有什麼風吹草動，也盡量以眼神示意即可，一切盡在不言中，畢竟能少說一句話就能避免一點麻煩，除非像是拿紅包之前一定要說恭喜發財（紅包拿來）之外的關鍵場合，不然台灣人是不會輕易開金口祝福別人或自己的。

不過看來，在許多文化中，甚至連一些生活瑣事，都是值得被祝福的，而這個現象我覺得在阿拉伯文化中格外明顯，這也讓身為能少一句話就少一點麻煩的含蓄台灣人的我，一開始感到有點困擾。不過後來也就漸漸習慣這種充滿正能量的說話方式，以下就是一些在阿拉伯國家一定無法避免的祝福語，要適時的使用，才不會被別人視為無禮之人。

各種場合通用：你好！祝你平安 السلام عليكم

沒錯，第一句最無法避免也最常見的祝福語，就是全世界學阿語第一句學到的話السلام عليكم（assalam ealaykum），字面上意思為「祝你平安」，言下之意就是「你好！」

大家一定覺得，還好吧，就是一句非常基本的招呼語，在任何文化中都通用啊，不不不！在阿拉伯文化中你跟人打招呼的頻率絕對是在台灣的十倍以上，怎麼說呢？試想我們今天在台灣隨便走進一家便利商店，我們應該不會立刻很有朝氣的跟店員說：「你好！祝你平安」，如果真的說了，可能店員還會覺得超怪，沒事幹嘛裝熟。

不過，在阿拉伯文化中，在「任何場合」，對，就是所有的場合，你只要從一個空間進入到另一個空間，例如超商、餐廳、教室、醫院、計程車，最重要的事情就是充滿朝氣的打招呼！如果你今天到一個新環境，卻默默的一語不發，連招呼也不打，可能就會被認為不禮貌或是心情不好。

打噴嚏、咳嗽、各種病徵：祝你健康 صَحَة

在台灣，如果坐在旁邊的人突然打噴嚏或咳嗽，可能你也不會特別說什麼，默默一語不發。但在阿拉伯國家，你就可以說صَحَة （saha），沒錯，非常簡單，就是sa+ha。

صَحَة （saha）就是阿拉伯語的「健康」，所以這句話的意思基本上就是「祝你健康、保重」，對於我這種鼻子過敏，無時無刻都在打噴嚏的人來說，聽到身邊的人對你說saha實在是再平常不過了。

不過個人認為，saha通常比較用在小感冒、過敏這種小病身上，如果你今天是要去探望一位癌末病人，可能說saha的程度就有點稍嫌不足，可以改口說يرحمك الله （Yarhamuka Allah），意思是「阿拉憐憫你」之意。不過，不管說哪一句，重點就是，絕對不能不發一語！

吃飯前：祝你兩個健康 صحتين

看到標題一定覺得很奇怪，為什麼要祝你「兩個健康」呢？剛剛前面說了，如果有人打噴嚏、咳嗽等，你就可以祝他「健康」（saha）。不過，如果今天你跟另一個人吃飯，他的菜來了，你希望可以祝他「Bon apetit」，你就可以說صحتين（sahteen），也就是saha的雙數模式，也就是「兩個健康」的意思。

這句話我同樣無法找到類比的中文，因為我就是不會輕易祝福別人的人，看到人家吃得很愉快，我只會OS想說為什麼我的菜還沒來，我覺得最接近的翻譯，應該是服務生上菜時，會說的「用餐愉快」。

總之，在阿拉伯國家餐廳吃飯時，你就可以送給你朋友「兩個健康」，祝他胃口大開。

洗澡完、剪完頭髮：祝你洗得香香 نعيما

好，如果有人生病或是要吃飯，要叫我說祝福語我都還可以理解，但是如果連有人洗完澡、剪完頭髮都要逼我說祝福語，我真的就很難理解，不過這件事情的確發生在阿拉伯文化中，而且還非常常見。

نعيما（Naima） 很難被翻譯，基本上它的意思就是「祝福」，當有人洗完澡，或是剛剪完頭髮、刮完鬍子等場合，你就可以對他說Naima，祝他洗澡洗得開心，洗得全身香噴噴。

第一次聽到這句話是來自我一個約旦朋友，他來我家作客時我剛好洗完澡出來，結果他跟我說Naima，我心裡還想說，為什麼要祝福我這麼無聊的事情？他還反問我，難道在我們的國家洗完澡都不互相祝福嗎？看來國情真是大不同。

一開始我的確被這大量的祝福語給震懾，身為惜字如金的台灣人，一開始實在難以理解為何連洗個澡都要祝福。

不過漸漸地也覺得這種充滿正能量的文化也蠻可愛的，每天都被各種祝福和愛給包圍！搞得我現在去餐廳、小吃店等場合也都會充滿朝氣的主動打招呼，雖然一開始會嚇到別人，不過多增加一些人之間的互動好像也不錯。有機會到阿拉伯世界旅遊的鄉親，一定要善用各種祝福語，讓人覺得你是一個充滿愛與關懷的人。

本文經學阿語授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航