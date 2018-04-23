皇帝般的企業主管，日本上班族卻承受「職權騷擾」與過勞死

作者：Nevin Thompson、Michael Peckitt

譯者：Ting

2018年3月，在日本神戶市灘區的六甲道車站外，站著三名倡議者，他們一邊發著傳單，一邊尋求民眾的連署。特別的是，他們三個人在夾克外，還套上一件藍色背心，背心上以日語寫著：「請正視這起自殺事件：一名20歲的青年因為『職場騷擾』致死。」

倡議者正試圖讓公眾的注意力，聚焦在前田颯人（Maeda Hayato）的死亡事件上：他們認為，這起事件是因「職權騷擾」或職場霸凌所帶來的結果。在他自殺前，前田曾在一家當地頗具知名度的糖果商「Goncharoff Chocolate」工作，這家公司在神戶的火車站也有一家銷售據點。

2017年12月，《產經新聞》曾報導過前田的自殺事件：他剛滿20歲時，加入了Goncharoff團隊，並在神戶東部的一家工廠工作。報導指出，前田的表訂工時快速增加，每月加班時數高達109個小時，甚至還受到老闆的忽視或怒吼。2016年6月24日，前田在神戶的JR攝津本山（Settsu-Motoyama）車站自殺身亡。

在日本，「職權騷擾」這詞彙代表的意義包含：主管排定畸形班表、迫使員工無薪加班、口頭恐嚇及情緒霸凌。特別是日本的管理哲學（又稱為「皇帝制度」）是非常階級化的，這也讓「職權騷擾」的現象更為普遍。

雖然「職權騷擾」被認為是前田自殺的原因之一，但他的死亡也和「過勞死」相關。儘管經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-opetation and Development，簡稱OECD）成員國的勞工要努力讓勞工生活與工作保持平衡，但近40年來，「過勞死」仍是日本職場的嚴重問題。日本政府最近發布的一份白皮書指出，約有20％的公司，其員工每月加班超過80個小時，這讓員工的健康飽受威脅。

雖然「過勞死」一詞非正式用語（在提及工作條件時並沒有實際定義），但日本醫生常將「過勞死」定義為，在超量工作後，因心臟衰竭或中風所致的猝死與自殺。雖然日本勞動法規設有法定工時上限，但雇主常會逼迫員工無薪加班；甚至還有其他勞動法允許，在必要時刻，員工可經正式同意加班。

其實，日本每年約有200人過勞死，但最近因一起事件，高度引起民眾關注：日本知名廣告公司電通株式會社（Dentsu）的員工高橋茉莉自殺。高橋在自殺前一個月，加班時數達105個小時；她曾在推特發文，她每晚只睡2個小時。

日本法院裁定，高橋的死因為超量工作；而在媒體報導的壓力下，電通社長在2016年12月宣布辭職。隨後的調查也發現，電通違反勞動法規，公司遭罰款50萬日圓（折合新台幣約13,674元） ，但沒有高層主管被起訴。

雖然電通承諾，未來幾年將縮短20％的工作時間，並鼓勵遠距工作，但「過勞死」在日本仍是一個社會問題。2016年，關西電力公司一名主管階級及一名電通員工的死亡事件，也據稱和過勞相關。最近，日本北部的一名男子在每月超時工作逾80小時後死亡。

雖然「過勞死」是日本的嚴重社會問題，但是日本政府並沒有提出相關對策，阻止不幸事件再次發生。近來，安倍晉三政府甚至為了因應勞動力短缺和生產率低下問題，計畫鬆綁日本監管工時的法律，這也讓員工更容易超量工作。但目前因為推動改革的數據有缺陷，因此安倍政府暫緩了這項改革。

在此同時，除了《產經新聞》曾採訪前田颯人的母親前田和美（Maeda Kazumi）外，其他日本媒體鮮少關注該事件。前田和美堅決地要求兒子的前雇主Goncharoff提出相關賠償，而他們正等待著當地勞工局的回應。但在此同時，這位母親失去了她的孩子，「我失去了我開朗又有禮貌的兒子，這讓我感到絕望。」

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航