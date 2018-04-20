住海外就是沒跟祖國同甘共苦：上海宣布「註銷戶口政策」

作者：Oiwan Lam

譯者：SW Kung

上海市公安局於2018年3月21日宣布一項禁止雙重身分的新政策。

上海市常住戶口管理規定表明，擁有外國國籍或在他國取得居留權的中國人民，必須取消戶籍，否則將面臨戶口制度實施的後果；此制度將於2018年5月1日正式生效。

戶口或是戶口制度與不少權利息息相關，對那些大城市的居民更是如此。居民享有的權利包括區域代表選舉、銀行開戶、以低利率在當地購置房地產、以及接受教育與領取退休金。許多已經置產卻移民外國的中國人民並沒有取消戶口。

儘管新政策的細節尚未明朗，但大方向顯示沒有主動取消戶口的居民，警察將行使公權力強制註銷。

根據中國共產黨黨媒《全球日報》報導指出，這項新規定能協助政府的反貪行動，因為戶口強制取消將增加貪腐官員離開中國的困難度。

然而，如同網友的推特推文指出，此政策對海外中國人民的影響深遠：

各方意見在中國最受歡迎的社群媒體微博上可探一二。支持政策的網友認為雙重身分就是魚與熊掌都想兼得：「都出國定居了，還不註銷原所在地戶口，這跟一個人有兩個不同地址的身份證有什麼分別？什麼人能有這樣的特權？為什麼給他們這樣的特權？」

「沒錯，國外定居生活是沒佔據資源，但是你也沒創造財富！吃喝拉撒全在國外，什麼稅都徵不到，參與的是別人國家的建設，並沒有和大家一起同甘共苦，又憑什麼要求保留國籍把坑佔住？為的是騎牆兩頭押寶兩頭佔好處嗎，想得還真是周到。這對於忠誠於這片土地上的其他人來說簡直是天大的不公平！」

反對政策的網友則指出戶籍和國籍的差別：「自己沒能力出國居住的，請不要嘲笑別人。華人華僑很多是『身在國外心在漢』，很多也是在為國家做貢獻，戶口沒了讓人心寒吧。」

「出國定居拿綠卡又不是加入外國國籍了，只是一個長期居留簽證而已。就好比我現在深圳住，拿了深圳居住證，那我老家能因此註銷我戶口嗎？」「出國的原因很多，有的也是為了謀生，就像從鄉下到城裡打工一樣，最後要回國的，而且在國內還有資產，取消戶籍沒道理。當然加入外國國籍的取消戶籍是合理的。」

新政策的新聞震撼了海外的中國人民，因為註銷戶口意味著他們可能無法領取退休金或出售登記名下的房地產。許多人也擔心其他一線城市會跟隨上海市的腳步禁止雙重身分。

面對這股恐慌，上海市公安機關解釋，與這項新政策相關的細節尚未完全定案，因為有關當局對何謂「在他國取得居留權」尚無法做出明確的定義。現階段，居住海外但尚未更改國籍或取得雙重身分的中國人民則得以豁免。

然而，這項澄清過於模糊而無法釋疑。網友對於政策的改變作出嘲諷的發言：

此外，不少網友對於政策背後的理由仍有許多揣測：「出國定居將被註銷戶口規定，雖打擊了那些國內外兩邊通吃之人，但其真正用意恐是增加那些『全家移民並將資產移出中國』的難度。今後你若全家移民，難度很大，你須首先完成戶口和身份證註銷，那你名下房產和銀行存款怎麼辦？只能暫時過戶到親戚名下，這會給你帶來風險。以後全家移民只能一個接著一個來。」

「註銷戶口的原因是國內經濟不行了，停發出國人員退休金。上海的出國人員退休金是個天文數字，很多人特地辦早退後才出國，停發可省很多錢，歐美成熟的社會保險體系下，出國人員每年離境半年以上，取消各種福利，回國定居一段時間後恢復，莫非中國也要如此？此做法是正確的，既然人不在該國，就無義務對其保障。」

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航