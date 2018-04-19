【插畫】下班又有局了，要出門喝酒嗎？

Ms.PMS 經前症候群小姐

快到下班的時候，通訊軟體常會響起一個個的酒局詢問，和莎士比亞說的一樣，「To be or not to be」，到底要不要去，真的好難抉擇：去的話對不起自己的荷包，酒錢飯錢還有回家的車錢，一不小心喝過頭隔天還會宿醉，看著自己Facebook裡一個個不知道什麼時候加的好友滿腹疑惑；不去的話，不僅待在家裡覺得無聊，拒絕朋友的盛情邀約，也好困難。

用理性的角度來看，宅在家省錢又養生，好像百利而無一害，但正如電影《樂來樂愛你》（La La Land）裡面的歌詞「Someone in the crowd could be the one you need to know」一樣，只要出門，就有可能遇到那個你需要認識的人。

或者，在家與自己或好友喝一杯，讀讀關於酒的知識，也是一個折衷的好方式。

►來杯愛情釀的酒：為什麼那杯喝下去，帥哥美女居然出現了？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航