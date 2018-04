【插畫】下班又有局了，要出門喝酒嗎？

Ms.PMS 經前症候群小姐

快到下班的時候,通訊軟體常會響起一個個的酒局詢問,和莎士比亞說的一樣,「To be or not to be」,到底要不要去,真的好難抉擇:去的話對不起自己的荷包,酒錢飯錢還有回家的車錢,一不小心喝過頭隔天還會宿醉,看著自己Facebook裡一個個不知道什麼時候加的好友滿腹疑惑;不去的話,不僅待在家裡覺得無聊,拒絕朋友的盛情邀約,也好困難。

用理性的角度來看,宅在家省錢又養生,好像百利而無一害,但正如電影《樂來樂愛你》(La La Land)裡面的歌詞「Someone in the crowd could be the one you need to know」一樣,只要出門,就有可能遇到那個你需要認識的人。

或者,在家與自己或好友喝一杯,讀讀關於酒的知識,也是一個折衷的好方式。

►來杯愛情釀的酒:為什麼那杯喝下去,帥哥美女居然出現了?

本文經Ms.PMS 經前症候群小姐授權轉載,原文刊載於此

*關鍵評論網提醒:飲酒過量有害健康,未成年請勿飲酒*

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航