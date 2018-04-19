川普證實派「密使」會金正恩，川金會最可能的地點竟是「蒙古國」？

（中央社）

美國總統川普昨（18）日親口證實，候任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）剛訪問北韓，和北韓領導人金正恩有良好會談，「他們處得非常好、超級棒」。對於蓬佩奧的人事案，他樂觀認為會通過。

「華盛頓郵報」昨天報導，蓬佩奧在4月的第一個週末、也就是復活節假期間，以川普特使的身份秘訪北韓，與金正恩會面，為即將召開川普與金正恩的歷史會談「川金會」鋪路。

儘管白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）當時指出，「白宮不評論中央情報局長（蓬佩奧）的行程」，但川普一早自己推文說，蓬佩奧上週訪問北韓，他下午與日本首相安倍晉三召開雙邊會談時，還親口證實。

川普說，蓬佩奧不久前才訪問北韓，和金正恩有很好的會晤，蓬佩奧和金正恩處得「非常好、超級棒」。

川普還推特上寫道：「蓬佩奧（Mike Pompeo）上週在北韓與金正恩見面了。會面進行順利，也建立了良好關係，現正敲定峰會各項細節。」

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

華盛頓郵報也指出，川普3月13日宣布提名蓬佩奧擔任國務卿，此後不久，蓬佩奧就在3月31日後的復活節週末訪問平壤。

現任中央情報局長的蓬佩奧傳出秘訪北韓後，國會對於他獲提名任國務卿的人事案討論更熱烈，民主黨已有不少議員表達投反對票，就連共和黨籍的聯邦參議員保羅（Rand Paul）也傳出打算與民主黨議員聯手，反對蓬佩奧任國務卿。

對此，川普在回答記者喊問時則說，他認為蓬佩奧的人事案會通過，還強調蓬佩奧會是「很棒且與眾不同」的國務卿。他還向同黨議員喊話說，保羅是個很特別的人，「從來沒讓我失望」、「我不認為他會再讓人失望」。

川普盛讚蓬佩奧指出，他非常聰明又與人相處融洽，樂觀看待他的提名案能獲通過。他還說，美國需要這樣的國務卿，「我們看看事情如何發展」。

川普希望一對一會談，若不成功就走人

「朝鮮日報」今天引述多位不具名的南韓外交界消息人士報導，川普希望，在即將到來的高峰會上和金正恩會談時，僅有口譯人員在場。

報導引述其中一位消息人士說，川普認為，唯有陪同會談的官員人數降到最少，才會達成石破天驚的成果。報導還說，這反映出川普的個性，只想讓各界聚焦在他身上。

「朝鮮日報」另未引述消息來源報導說，川普目標在川金會時草擬北韓非核化的具體時間表，最可能是介於6個月到一年之間。

川普在今天與日本首相安倍晉三舉行雙邊會談後，在記者會中指出，他幾週後就要和金正恩見面討論「朝鮮半島非核化」的議題，這不只對南韓、北韓、美國和日本，對全世界來說這都是大事。

他強調，在與金正恩會面，他是保持彈性的，如果他認為會談可能不成功，那就不舉行了；會談過程中，若發現可能不會有成果，他將禮貌地走人。

他還說，美國和北韓的情況由來已久，過去就只是對話沒進展，而歷屆美國政府早該著手處理，卻都沒作為，直到他上任，美國才展開令人難以置信的制裁與施壓。

「川金會」將考慮5個地點，最可能的是蒙古國？

川普表示，「解決一大世界問題的良機」就在朝鮮半島，唾手可得，這使外界對接二連三峰會取得重大突破寄予厚望。他也證實，華府與平壤一直進行著「非常高層」的聯繫；並透露，考慮中的川金會地點「有5個」。

法新社報導，川普說：「很多人不知道韓戰還沒結束，他們仍處於戰爭狀態。他們現在正在討論結束戰爭。對於協定，他們有我的祝福，在討論這個議題上，他們確實有我的祝福。」

他說：「順利的話，川金會可能在6月初或更早舉行。有可能事情會談得不順利，我們就不會開這個會，到時我們將繼續走在堅定的道路上。」

官員說，他們尚未決定會議地點，但中國、北韓、南韓與南北韓非軍事區的板門店，都被視為可能的舉辦處。

「紐約時報」（NYT）報導，美國前中央情報局（CIA）韓國問題分析員金成美（Sue Mi Terry，音譯）說：「我們知道他有一架座機，但那是架老舊飛機。沒人確切知道還能不能飛。」

金正恩自2011年接班掌權後，據悉沒搭機出過國。他的交通問題增添這次令人耽憂且充滿不確定性峰會的政治複雜度。美國資深官員表示，美國和歐洲也在考慮峰會地點名單中，但情況隨時有變。紐約時報整理以下幾個外界討論的可能地點：

1. 瑞典或瑞士

理論上，中立如瑞典或瑞士是川金會的理想地點。兩國都和美國與北韓維持外交關係，並暗示願協助川金會。兩國都曾見證歷史上重大外交成果時刻，其中日內瓦在1985年扮演東道主，舉行美國總統雷根（Ronald Reagan）和蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail S. Gorbachev）峰會。但到瑞士或瑞典，得搭飛機。金成美指出：「他（金正恩）不會搭商務客機去。」

2. 關島或夏威夷

鑒於金正恩專機的飛行距離，離北韓最近的美國領土夏威夷或關島，幾乎肯定要落地加油或借來一架飛機。部分韓國專家表示，這樣有損尊嚴，金正恩不會接受。

3. 和平之家或平壤

朝鮮半島上有兩個可能地點。一處是非軍事區板門店「和平之家」。如此一來，金正恩只需約3小時車程，即可抵達，毋需動用飛機。但這麼簡陋寒酸的峰會地點不符合川普風格。金成美說：「你要從川普角度來看。這個地點一點也不吸引人。」

另外一處則是平壤。這對金正恩最有利，代表美方遷就他來北韓，首次有現任美國總統正式來訪。這地點對川普來說，陷阱重重。屈服於金正恩的需求，讓川普處於不利的協商立場，也不符合川普的風格，川普耀武揚威的外交政策不容卑躬屈膝。

美國資深政府官員表示，這兩個地點恐已出局。

4. 亞洲其他地點

選在亞洲可能是各方比較能接受的折衷方案。金正恩不但不用為搭機傷透腦筋，川普也毋需到北韓。但川普如果想保住自己的政治資本，選越南和新加坡可能比中國或日本好。

川金會落腳中國可能會有政治後遺症，因為川普和北京的關係起起伏伏，尋求中國協助安排這類歷史峰會，只會削減美國聲望，何況金正恩和中國關係不明朗。

此外，日本也不是個好主意。日本和北韓的歷史宿怨難解。如果在俄羅斯舉行，也會出現和中國一樣的問題。在華府和克里姆林宮關係緊張下，讓俄國當東道主只會徒增俄國外交成就，損己利人。

至於被認為不太可能的選項「蒙古國」，可能符合各方利益，蒙古國已表態願意作東，在首都烏蘭巴托舉行川金會。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）美韓研究所（US-Korea Institute）資深研究員威特（Joel S. Wit）說：「至少政治上，各方最能接受的地點是蒙古國首都烏蘭巴托，因為蒙古國自認是亞洲瑞士。」

至今尚無現任美國總統與北韓領導人會面過。

前總統卡特（Jimmy Carter）曾不顧總統柯林頓（Bill Clinton）反對，1994年前往北韓首都平壤與北韓建國者金日成會面，促成恢復對話並達成架構協議（Agreed Framework）。北韓繼任領導人金正日2000年邀請柯林頓往訪，但美國派國務卿歐布萊特（Madeleine K. Albright）前往。

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核稿編輯：楊之瑜