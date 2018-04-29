好不容易找到對象，為什麼女生選擇當兩性關係的「草莓族」？

上週，有位先前配對成功的女客戶回鍋找我，希望能再幫她尋找新的對象。秉持媒人專業，我先問她覺得上次的對象哪裡不順利？是男生的問題還是其他狀況？想不到這一聊，聊出了女生在傳統觀念上受到的潛在束縛。

女客戶說：「雖然第一次約會很順利，可是後來這個男生並沒有很積極，我覺得他有點冷淡，所以想試試看下一個對象。」

我回答，如果第一次約會很順利，其實可以再給男生多一些時間。有時候不是男生不積極，而是經濟條件這麼好的男生，通常是工作比較忙，所以一兩天沒有收到互動訊息就想放棄，其實滿可惜的。

為什麼女生害怕自己擁有「豐富的戀愛經驗」？

然而，她接下來講的這句話，卻讓我整整深思了兩天。她說：「可是如果這個男生沒有那麼喜歡我，我不想要再多一個『前男友』。如果之後認識的男生，認為我是一個戀愛經驗很豐富的女生，我覺得這並不是很好的印象。」

這句話五雷轟頂，並讓我馬上想到，其實這是女生客戶很常發生的情況。有許多女生，第一次見面時明明很喜歡對方，後續約會也很順利，但只要第二、三次約會稍稍微不如預期，就立刻想放棄，或是在很短的時間內請我幫忙找下一位對象，簡直是兩性關係中的「草莓族」，好像一不如意就要喊卡。她們的理論是：「如果看不到結婚的可能性，我就不想繼續浪費時間了。」

可是，如果沒有一定時間相處的累積，那要如何確認對方是不是理想的另一半呢？先前我只疑惑為什麼放棄的總是女方，這次深入分析，我發現，女生很容易退縮的心態，其實可能來自我們的傳統兩性觀念。

Photo Credit: Depositphotos

傳統的兩性觀念對女生造成什麼影響？

我高中大學的時候，長輩總是對家裡的女孩們耳提面命：「裙子一定要過膝、不能穿短褲。」有些同學家裡更嚴格，連無袖的上衣都不合格，因為媽媽覺得「不像良家婦女」。讀了六年女校的我，只要跟補習班男生在外面聊天被學姊看到，第二天就可能會被叫到訓導處訓話：「⋯⋯女孩子不要在路上跟男生講話，男生跟你說說笑笑，好像把你當朋友，其實他們背地裡都把你這種女生講得很難聽，認為你是隨便的女人。你搞不好還會被強暴！我是為你好才跟你說這些⋯⋯」

雖然我和好友都覺得荒謬，不過可以想像我們這一代，一定有許多女孩受到這個氛圍的影響。當她們遇到喜歡的對象，想要主動一點時，下意識就覺得自己正在進行不被允許的行爲，將會因此被他人批判，所以無法勇敢起來。

你介意的，男生真的介意嗎？

我要告訴女生們：「心理成熟的男生，根本不會介意女生擁有多少個前男友！」

我遇到很多男生的客戶，如果喜歡上特別受歡迎的女生，反而還覺得是一種挑戰。他們覺得：「如果她喜歡上我，就代表我也是這麼棒。」女生們，先別覺得不可思議，不然你想想，女明星們為什麼還有那麼多人排隊等著追？

我在紐約唸書的時候，隔壁班有個拉美裔女生，深色皮膚、外型姣好，很受男生歡迎，她自己也願意跟不同的男生相處，一直在嘗試適合自己的類型。你知道嗎？只有女生才會批評她是slut！她很快地就找到最後一任男朋友，現在生了小孩現在定居歐洲，過著美滿的婚姻生活。

Photo Credit: Depositphotos

人生是不斷的trial and error，多嘗試才能找到幸福

我們華人的傳統兩性觀念，對女性挺不公平的。當一個男生是花花公子，大家會說他很有魅力、很有辦法；一個女生如果和10個男性交往過，大家就笑她是公車、北港香爐。華人女生不只是戀愛經驗，從穿著打扮、和異性的互動，都被嚴格檢視，沒事還拿出來被羞辱一番。

我想要跟所有的女生說，如果你內心也害怕在兩性互動中太主動，會被認為是slut ，請勇敢走出來，不要再被這莫名其妙的框框束縛！不論如何，人就是需要和各種不同的人相處，才能找到適合自己的另一半，男生女生都一樣。

這個社會正在變得更平等開放，很多時候，你所害怕的批判眼光，其實只存在於正逐漸消逝的老舊觀念裡；而且，現在有國際觀的成熟男性，根本不介意你有幾位前男友。最重要的是，遇到合適的對象，請不要輕言放棄——這世界上每個人的機會就這麼多，搞不好坐在你對面的他，就是你的真命天子呢？

作者網站與時尚媒人粉絲頁

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航