《你的名字》與日本「地方創生」：別讓彗星毀掉糸守町

文：吳怡彥（東南科大觀光系副教授、生態旅行促進會理事）

故事是從日本一個湖光山色的小鎮開始，陽光灑進日式木造屋室內，男主角立花瀧醒來訝異的發現自己變成少女的軀體，看著身旁應該是這位少女的家人們，她不禁迷惑起來；另一方面，大城市東京裡，女主角宮水三葉的意識進入少男體內，體驗著在村落裡長大的她不曾有過的都會生活。

故事裡三葉父親是小鎮的鎮長，三葉作為神社主持的後代，儘管身負祭典文化的傳承，但內心也對大城市生活有著幻想與期待。至於瀧則是城市內平凡無奇的學生，但在兩人靈魂與軀體之間不斷地交換後，對於遙遠的小鎮也慢慢有了連結與感情。這是日本動畫家新海誠所執導的動畫電影《你的名字》。

該動畫中三葉所居住的糸守町是一個虛構又真實的小鎮，相較於瀧位處東京的真實。動畫中瀧感知到三葉所在的糸守町遭遇彗星碎片撞擊，以致全村盡毀，三葉也因之逝去。回到真實的東京查訪相關史料，記載著三年前確有這新聞事件。確認兩人之間有跨越時間與空間的落差後，瀧嘗試著在意識進入三葉身軀時，如同預言家般，號召全鎮鎮民往高處避難。故事的片段我們被告知小鎮鎮民安全的躲過浩劫，忘記彼此名字的瀧與三葉在未來的時空中，可能將再次遇到彼此，而讓故事繼續下去。

多數的影評聚焦在討論故事中的時空交錯、唯美的動漫場景，與浪漫的青澀戀情，其實該劇與當下政府力推的「地方創生」極有關係！試著想想原本應該被隕石毀滅的糸守町，卻因為都市與鄉村意識彼此的交融、對話與生活感交換的過程，不僅強化連結，也因住居都市中瀧的奔走，讓小鎮得以被保存下來，這不就是「地方創生」想要傳遞的精神嗎？

如同「社區總體營造」成為台灣朝野間朗朗上口的詞彙般，「地方創生」在日本首相的背書下，成為台灣翻轉地方的新希望。只是這樣的新詞彙，與過往的社區總體營造或者均衡城鄉等是否相同？日本從1988年至1989年間，首相竹下登開始推動「鄉土創生事業」，並給予每個地方一億日圓補助額，期待活絡地方觀光與經濟。卻因為管控失當，被批評為「典型的浪費」。

而後於2000年左右，地方自主性的透過改造場所、藝術植入等等形式進行「地方再生」，乃至2005年小泉內閣推動「地域再生」，又因偏鄉人力執行的落差，導致再次虛耗公共預算。是以，再有安倍晉三提出的「地方創生」。

「地方創生」形式上不同於以往的作法，在於媒體多次提及的三箭齊發，即人才到位、財政變革與資訊的完整透明化。重新盤點地方資源與資訊共享，再透過稅制優惠鼓勵地方企業投入，而專業人才與大學陪伴協助地方重新認識自己。

回到《你的名字》這部動畫電影，三葉所居住的糸守町代表的是偏鄉，彗星碎片所帶來的災難即當下偏鄉所遇到的問題，諸如人口老化、產業外移、教育問題乃至地方的頹圮。日本相關報告提及到了2040年，日本可能會有900個以上村落消失，動畫中暗喻的就是這樣的狀況。

瀧代表著城市或國家資源的挹注，藉由靈魂進入三葉軀體，帶領全鎮鎮民躲過災難，重要的是他們必須知悉對方的名字。片中提及「想和你重新認識一次，從你叫什麼名字說起」，放在「地方創生」的理念中，指的是地方必須重新認識自己，並透過彼此認同過程，方能堆累出讓地方持續存在的價值。

►向日本借鏡：「地方創生」的美夢與幻滅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九