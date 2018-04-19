為了成全阿朗壹古道，等了12年的「環島公路」最後7K不蓋了

省道台26線屏東旭海至台東下南田段，因屏東縣政府劃設「自然文化保留區」及中央未能居中協調解決相關問題，致工程拖了12年仍無法進行興建，公路總局已著手將徵收土地及地上物歸還於民，也宣告著台26線不會貫通，此舉讓多次協調的台東縣副縣長陳金虎「滿腔怒火」。

台26線又稱為「屏鵝公路」或「佳鵝公路」，為南台灣環繞恆春半島海岸的省道公路，又稱南部濱海公路。起點為屏東縣枋山鄉楓港，終點是台東縣達仁鄉安朔，兩點皆連結台9線。

全長共計93.5公里的台26線，公路總局民國95年計畫並動工將台東南田與屏東旭海12公里路段連結，完成為全台最後一段環島公路網，但只完成台東端安朔至下南田通車。101年屏東縣政府將觀音鼻及阿朗壹古道劃入自然文化保留區，旭海至下南田7公里路段被迫停工至今，全線至今仍無法貫通。

也因為東部海岸尚有兩處路段未修築，因此全線被截成了三段路，主要分為：起點楓港至佳樂水（第一段）、港仔至旭海（第二段）、下南田至終點安朔（第三段），此三段路可通行車輛，但彼此並不連接。

其中未通車的路段有兩段（皆各自有替代道路）：

【滿州港口－滿州港仔】本段約16.5公里，位於墾丁國家公園佳樂水風景區、南仁山保護區海岸，因生態保護因素已停建並註銷。）

【牡丹旭海－達仁南田】本段約8.5公里，為阿朗壹古道，也因生態保護因素而停止興建計畫。

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台26線台東縣南田到屏東縣旭海貫通工程，亦被稱為是「台灣環島公路網最後一段缺口」，因為屏東縣府依《文化資產保存法》劃設「旭海觀音鼻自然保留區」（含阿朗壹古道），導致工程拖了12年仍無法興建。公路總局楓港工務段已著手將徵收土地及地上物歸還於民，等於宣告台26線不會貫通，台東聯外替代道路夢碎。

公路總局楓港工務段表示，為了興建道路，94年就發起辦理完成土地及地上物徵收，但屏東縣政府101年劃設自然文化保柳區，依據《文資法》相關規定，所有公共建設就必須停止動作，加上由於後續仍沒有結論，因此，104年啟動廢止徵收作業，將土地及地上物歸還於民，共有15位被徵收對象，目前有6位完成作業；最後7公里已經沒有辦法在現有的持續預算進行施工作業。

參與多次協調會的台東副縣長陳金虎昨天表示，「真的是滿腔怒火」，陳金虎說，結果會如此，不能怪罪執行的公路總局，當初為避開阿朗壹古道生態環境，公路單位還改變路線計畫，降低對生態衝擊，並獲交通部同意，但屏東縣府劃設自然文化保留區，用保育大帽子扣住，等於宣告台26線無法全線通車。

台26線貫通工程所在地的屏東縣牡丹鄉和滿州鄉民曾呼應開通主張，台東縣長黃健庭也為此「隔空」砲打屏東縣政府，台東青工總會前年還呼籲屏東縣長潘孟安「成全台26線」，還有人訴求「抗議鴨霸屏東縣政府，還我台26線」，但是屏縣府仍認為，應該要保護台灣難得的淨土。

屏縣府發言人黃建嘉則指出，「旭海觀音鼻自然保留區」就是因為有價值才劃設，這是台灣碩果僅存的海岸原始森林，必須顧及保育及生態平衡，而且從屏東前往台東還有許多替代道路，交通不受影響。

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阿朗壹古道，又稱「阿塱壹古道」，台灣現存的古道之一，位於台東縣達仁鄉南田村至屏東縣牡丹鄉旭海村之間，南北向，東臨太平洋，鄰近區域保存了台灣少數僅存的海岸原始森林。原為清代琅嶠卑南道（今屏東縣恆春至台東縣卑南）的其中一段。

「阿朗壹」一詞是台東縣安朔的舊稱。獨特的自然景觀從南田至旭海段的南北向古道由北而南有達仁溪、塔瓦溪及里仁溪等河川，並有觀音鼻及牡丹鼻兩處突出海崖。崩解的岩石經海水長年沖蝕下，形成圓滑的南田石堆積於海岸線。在古道上也可發現在台灣屬於一級保育類的綠蠵龜於觀音鼻一帶海域活動。

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核稿編輯：楊之瑜