國民黨的拳頭，都用在打自己人

文：陳偉佳

今年年底就要選舉，國民黨至今仍搞不定所有的候選人，黨主席吳敦義連出來象徵性的喊話團結、刷存在感都懶，被網友戲稱為「無主席」，反正有沒有這個黨主席都沒差。

國民黨從2016年總統大選輸到脫褲後，黨內便一直喊說要「用壯育青」、「大鳴大放，開大門走大路」，選民的眼睛是雪亮的，國民黨有沒有照他們喊的做，大家都看得出來。講講地方選舉初選的部分，初選方式是新人須先進行民調的比拚，依據年齡的不同會有不同的民調加成，新人互相廝殺，取民調最高者出線，但是現任者通通不用參加初選，換言之，新人必須相互砍完、各種招式出盡之後，再來看看能不能請現任者施捨點票源，讓「結果不要這麼難看」的敗選。

顯而易見的，國民黨的初選制度看似讓地方提名能多一兩席新人，實則是保障現任者，甚至有地方黨部曾經傳出只想提一席候選人（那個人就是現任的人），地方黨部跟某些現任者幾乎已成一丘之貉。國民黨在2018採用全民調作為初選方式，套句之前在網路看到的話：「該民主的時候不民主，不該民主的時候裝民主」，這個初選制度還被設計成保障現任者，更別提地方黨部夥同部分有心人士打壓新人，連初選都不讓登記。

國民黨喊的口號，追根究柢大概是兩個關鍵：「培育新人」、「破除派系政治」。培育新人顯然是玩假的，那麼破除派系政治呢？

筆者是經常往返大安區及文山區的捷運族，曾經看見一位國民黨的大安文山區王姓參選人，身後放著宣傳牌子，跟經過的用路人、民眾揮手示意，這位王姓參選人行程跑得勤，在地耕耘名聲不錯，在地人沒看過都至少有聽過。上網搜尋後，發現這位參選人除了近期被人嘲笑「修圖修過頭」的新聞外，沒有其它與國民黨共同出現的新聞。

筆者再查了查大安文山區表明要選的人有哪些，看到名單，筆者忽然間懂了甚麼，想搶大安文山區這塊藍營最後大餅的有馬英九派的羅智強、現任議員厲耿桂芳的姪女耿葳、已故市議員李新的兒子李柏毅，清一色是派系的子弟兵或政二代，這些人有上一代或大老的加持，又有現存的資源可用，要有曝光度自然不是難事。此外，據筆者在其它縣市觀察到的現象，通常非某一派或非政二代的新人會被排除在黨的活動之外，意思是新人在此情況之下，很難參加到黨的活動，難跟黨一起曝光，除非有人居中牽線、引領入場，否則難以得到黨的奧援。

如果國民黨在2018年初選，還不確實做到「培育新人」、「破除派系政治」，而是搞「非我派系，其心必異」的手段，在最需要大換血的時候搞阻擋新人、網內互打，國民黨若走入歷史灰燼，藍營選民不必崩潰喊「都是綠蛆害的」，因為這個結果，就是國民黨自己造成的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航