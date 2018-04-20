當上「召委」的立法委員，握有哪些生殺大權？

文：簡立易（國立清華大學通識教育中心兼任講師）

談到召委，筆者曾經用「標會」來讓各位讀者快速進入立院的召委選舉，在互助會當作理財工具的年代裡，標會可能是為了出國、結婚、買房等等，那麼到了政治場域中，標到會了，啊不是，是選上召委以後，國會助理要協助委員來做哪些事情呢？

提法案不只比好壞，還要看社會氛圍愛不愛

上一篇提過，召委因為有排案權，因此選上召委以後，當然要善用排案權，將自己希望通過的法案儘速排入審查。然而，僅靠召委一人之力，不可能處理那麼多的公事，當然必須與助理通力合作。

通常，委員在前一個會期休會後，會召集辦公室助理，表達次一會期爭取召委的決心，並且要求助理開始撰寫法案，以便在就任召委後排案審查。也有的委員，是利用當選召委的機會，把過去幾個會期，已經經由院會宣告付委的議案，排入委員會議程。

這些法案，有的僅涉及一或兩條的條文修正，有的甚至是從無到有的制定法。助理們當然要根據委員的決心，開始準備法案，從條文、說明、到關鍵用字，無一不是得千錘百鍊，否則沒有辦法通過重重考驗。例如筆者曾協助修正過《保險法》部分條文修正案，希望能將15歲以下兒童納入喪葬給付，在修法過程中，就必須了解為什麼現行條文規定15歲以下兒童不給付死亡理賠？而「兒童」在保險法的體例中，為什麼是被定義為15歲以下而不是16、17或18歲。

然而條文的修正，僅僅是修法過程中最基礎的一點，在修法過程中，還要注重委員的立場、新聞的發布、委員所屬黨團的立場、以及當前的政治氛圍，究竟是否適合此時提案。就如前述的《保險法》修正案，僅因筆者所屬的委員不是財政委員會召委，因此在財政委員會排審該修正案時，因為必須堅守在委員本人所屬的委員會，以致於無法親自在場辯護，後來修法無疾而終。沒想到，隔年卻就發生了台南大地震，眼看不幸罹難的兒童，家長在心碎之餘，還要為了孩子的喪葬而煩惱，心中的遺憾，難以言喻。

筆者也曾親眼見證過，某些法案的修正，在朝野都有高度修法共識下，卻因為非該法案的政治事件，使得已經通過朝野協商的案子，硬是無法排入二三讀。眼看努力許久的案子，卻因為不是法案本身的因素而無法通過，心中的感覺，更不只是百味雜陳可以形容的。

「公辦」公廳會，看門道也看笑料

除了法案的修正，召委任職委員會的期間，助理還會做一件事：安排公聽會。