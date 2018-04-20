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當上「召委」的立法委員，握有哪些生殺大權？
我們想讓你知道的是
召委因為有排案權，因此選上召委以後，常會將自己希望通過的法案儘速排入審查，而除了法案素質好壞之外，「風向」對不對，也是決定排案的一大重點。
文：簡立易（國立清華大學通識教育中心兼任講師）
談到召委，筆者曾經用「標會」來讓各位讀者快速進入立院的召委選舉，在互助會當作理財工具的年代裡，標會可能是為了出國、結婚、買房等等，那麼到了政治場域中，標到會了，啊不是，是選上召委以後，國會助理要協助委員來做哪些事情呢？
提法案不只比好壞，還要看社會氛圍愛不愛
上一篇提過，召委因為有排案權，因此選上召委以後，當然要善用排案權，將自己希望通過的法案儘速排入審查。然而，僅靠召委一人之力，不可能處理那麼多的公事，當然必須與助理通力合作。
通常，委員在前一個會期休會後，會召集辦公室助理，表達次一會期爭取召委的決心，並且要求助理開始撰寫法案，以便在就任召委後排案審查。也有的委員，是利用當選召委的機會，把過去幾個會期，已經經由院會宣告付委的議案，排入委員會議程。
這些法案，有的僅涉及一或兩條的條文修正，有的甚至是從無到有的制定法。助理們當然要根據委員的決心，開始準備法案，從條文、說明、到關鍵用字，無一不是得千錘百鍊，否則沒有辦法通過重重考驗。例如筆者曾協助修正過《保險法》部分條文修正案，希望能將15歲以下兒童納入喪葬給付，在修法過程中，就必須了解為什麼現行條文規定15歲以下兒童不給付死亡理賠？而「兒童」在保險法的體例中，為什麼是被定義為15歲以下而不是16、17或18歲。
然而條文的修正，僅僅是修法過程中最基礎的一點，在修法過程中，還要注重委員的立場、新聞的發布、委員所屬黨團的立場、以及當前的政治氛圍，究竟是否適合此時提案。就如前述的《保險法》修正案，僅因筆者所屬的委員不是財政委員會召委，因此在財政委員會排審該修正案時，因為必須堅守在委員本人所屬的委員會，以致於無法親自在場辯護，後來修法無疾而終。沒想到，隔年卻就發生了台南大地震，眼看不幸罹難的兒童，家長在心碎之餘，還要為了孩子的喪葬而煩惱，心中的遺憾，難以言喻。
筆者也曾親眼見證過，某些法案的修正，在朝野都有高度修法共識下，卻因為非該法案的政治事件，使得已經通過朝野協商的案子，硬是無法排入二三讀。眼看努力許久的案子，卻因為不是法案本身的因素而無法通過，心中的感覺，更不只是百味雜陳可以形容的。
「公辦」公廳會，看門道也看笑料
除了法案的修正，召委任職委員會的期間，助理還會做一件事：安排公聽會。
Facebook的創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）因為「劍橋分析」（Cambridge Analytica） 事件，先後被美國國會參眾兩院的委員會要求至國會出席的，就叫做公聽會（Public Hearings），而台灣的立法院也有權召開公聽會。一般咸認，法源是《憲法》本文第67條：「立法院得設各種委員會。各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，早期公聽會的召開，幾乎都是由委員自行為之，也沒有特別的形式，政府官員對於這類沒有法律效力的公聽會，雖感疲於奔命，但又不得不為。
現在，這類由委員自行召開的公聽會仍然存在於立法院，然而後來興起的是「公辦」的公聽會。
這裡的「公辦」的公聽會，就是由召委以排案權力或是由委員會決議，排入正式議程的公聽會，這樣的公聽會，會有正式的開會通知，立法院也會進行轉播，同時也會列入紀錄刊登公報。開什麼公聽會、什麼時候開，和排審法案一樣需要考慮社會和政治的氛圍，否則不但達不到「討論」的功效，甚至連出席者都寥寥無幾，好像有開等於沒開。
近年來由於社會愈趨多元，很多法案在立法前都會召開公聽會，從2014年的服貿爭議，到2017年的婚姻平權，再到近年來的勞權、一例一休，以及最近熱議的《財團法人法》，都可以聽看到百家爭鳴的言論，當然其中也有不少笑料。
在邀約參與公聽會的過程中，也常可以看出排案者的意向，除了政府官員必須列席說明立場外，來參與的個人或團體，得由各黨團推薦，再由該委員會發出公函邀請。有時候，這也是所謂的緩兵之計，例如在婚姻平權的公聽會中，多名支持同性婚姻的出席者就指出，婚姻平權的公聽會歷年下來已經不知召開過幾次，卻總沒有更進一步的立法作為。而本名焦安溥的歌手張懸出席發言，更是讓公聽會上了娛樂新聞版面，增添了不一樣的可看性。
下一次，不妨到立法院的網路隨選視訊網站，看看立法院各委員會的會議預報，檢視各委員會的召委分別在立法院排了什麼案子、什麼公聽會，也不失於一種公民參與的方式。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航