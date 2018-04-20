荒木經惟自傳式電影《東京日和》：暮色將至，隱匿的情色凝視

文：波昂刺刺（影評人）

荒木經惟作品總被女性主義者批評為「視姦」：以男性霸權意淫女體，以視線對女性施暴。

荒木經惟攝影主題中莫過裸露女體令人印象深刻。受控於道德階級建構，「色情」往往隨即標籤黏貼。《東京日和》卻是一本沒有裸露的攝影寫真，書中以街景、家居記錄著荒木經惟與已故妻子陽子的生活點滴。照片之外夾雜著散文與筆記，原先這是陽子的雜誌連載，在她罹病住院後停擺。離世後，丈夫整理出版。導演竹中直人在書店偶然翻閱此書，深受感動，動身改編電影。

延續原作情感，電影敘事整體上揀些日常瑣事講講，沒有過多絲絲縷縷的起承轉合。芝麻綠豆大的夫妻互動充斥其中，吃飯、散步、慢跑等等。說起來無聊，但像這些鏡頭卻莫名其妙使我留戀、回味。羞澀而新鮮，感覺自己重返初戀愛的少年時期。

Photo Credit：輝洪

或許，原書是荒木經惟想與陽子之間留下些線索。在無望的歲月中，他選擇在紙本留下彼此真正心動的地方。因為別離，他明白幸福有限，才將幸福捕捉為影像留存。電影《東京日和》徹底將荒木經惟思念亡妻的情緒還原，由平面轉為立體。

思念渲染下，標誌性的色情元素表面上似乎消失殆盡。但我不這麼認為，若你仔細尋覓，隱匿的線索將會浮現：丈夫的凝視。《東京日和》中充斥大量丈夫凝視陽子的第一人稱視角。無論是雨中屋內漫步或是街頭不期而遇的遠視，肉眼亦或是攝影機都妻子化作景觀。妻子被丈夫凝視，而觀眾透過「丈夫觀看妻子的方式」來觀看中山美穗飾演的陽子。

Photo Credit：輝洪

倘若電影是情緒渲染的影像；那麼凝視便是傳遞的路徑。觀眾透過劇中人視角體驗劇情；導演（亦以及攝影師）運用鏡頭，操作影像反映角色在身體、情感及心理上的狀態。即便《東京日和》沒有常規知識下的「色情」畫面，但愛戀凝視卻滿溢其中，共鳴似的構成，轉化為一種類語言的交談。

這種交談涉及情感、涉及對彼此的佔有，與「性」並無差異。若不將「性」局限於肉體接觸，那麼，丈夫看待妻子的凝視是否是一種性實踐呢？如此一來，無性的《東京日和》所隱匿的情色頓時展現。在思念亡人與婚姻愛戀交織下，《東京日和》情色感似乎褪得唯美，所以我才說情色凝視遭到隱匿。

Photo Credit：輝洪

無論是色情的視姦或是愛戀的凝視，來自同一主體的雙眼。性與無性，究竟是主體的差異作為，還是觀者的主觀解釋呢？

不過，性與愛什麼時候有道理了呢？不都是莫名其妙？

在《東京日和》角色凝視中，觀眾看見丈夫愛戀／意淫妻子，無論你看到的是純情亦或是色情，那都是種「情」。當你被這份「情」所觸動感同身受，是色情、是情色、是純情，那似乎也不用重要了。

放映資訊（高雄市電影館）

名稱：《東京日和》KFA

時間：2018/05/01－05/26

地點：高雄市電影館3樓

詳情請點擊

2018/04/20全台上映

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航