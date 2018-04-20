為了「提振學生精神」？台中補習班老師被控「性騷擾」不只開黃腔

（中央社）

台中市教育局接獲通報，一中街某家補習班的陳姓數學老師，涉嫌在課堂上開黃腔、有性騷擾學生的行為，教育局已派員站崗監課，若經查屬實，依《補教法》規定最嚴重可予以解職。

台中市教育局昨（19）日指出，陳姓老師任教的補習班2010年成立，為合法立案補習班，陳姓老師在補習班設立之初就任教。教育局自網路和媒體報導獲知陳姓老師在課堂上涉及開黃腔後，現在天天派員到補習班監看陳姓老師上課狀況。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心表示，2016年，陳姓老師遭補習班工讀生投訴有熊抱、親吻、撫摸等性騷擾行為。經過調查後，2017年陳姓老師遭裁罰新台幣6萬元，日前再度接獲涉及性騷擾通報，現正調查中。

台中市教育局主任秘書黃瀞儀表示，已請警政、社政單位協助調查該師是否有涉及性騷擾行為，若經查證屬實，可依《補教法》規定，最重予以解職處分。這家補習班的臉書專頁今天也貼出該師的錄影聲明指出，已全權委託律師處理。

根據「Dcard」網路論壇至少六位匿名網友，在4月8日～11日發文指控，該補習班的課程包含國小到高中，不少學生升上高中後，補習班會以「功課會變好」為由，建議高中在學學生當輔導老師。

其中高中學歷較佳學生的擔任解題老師，而學歷普通的高中生，則被分派「跟課、擦黑板、吶喊、拉學生」等。有發文者指控，自己擔任解題老師，一個月上班至少48小時，卻只收到1,000元薪水，該名發文者也曾聽聞，被分配「做櫃檯」的同學，月薪只有20元。

發文者表示，輔導老師的男女比例約為女：男＝10：1，其中，擔任輔導老師的女學生，學歷較佳的必須穿校服上班，學歷普通的必須穿短裙，「而且還要越短越好，不夠短（補習班）老師直接帶你去買一件」。甚至有發文者表示自己擔任輔導老師期間，曾被補習班老師要求在裝有監視器的倉庫直接換洋裝，換上後還遭該名老師評論身材。另一名女性匿名發文者表示，自己擔任輔導老師期間，陳姓老師為了讓大家看她的「腰線」，「曾經被叫上台把衣服往前拉。」

也有匿名發文者指控，上課時，補習班老師會要求女輔導老師上台給大家「欣賞」，並對輔導老師的身材、臉蛋品頭論足，男輔導老師也會被叫上台，「表演」猥褻姿勢。

《蘋果日報》訪問到六名、曾遭陳姓老師言語及肢體性騷擾的女學生，他們表示，曾看過女同學被陳姓老師叫上台，讓男同學猜，「你覺得她的罩杯多少？」。另一名女性爆料者表示，自己擔任輔導老師期間，曾經被叫上台，陳姓老師再點另一名男學生，當著全班面前問男學生「你有沒有想像過她裸體的樣子」，男同學竟然答：「有」。

另一名爆料者也說，陳姓老師曾要男同學上台，做出「嘿咻」的動作，再叫女同學一起，讓男同學對著女同學做，根本是「把性騷擾女性視為正常」。

補習班老師澄清：「短裙慶生」只是為了提振學生精神，玩「團康遊戲」

《東森新聞》報導，也曾有學生和輔導老師穿著短裙洋裝，在課堂上跳舞，只為了幫陳姓老師慶生。

但也有學生認為補習班上課方式很好，「老師上課就是互動式，大家都會跟著回答，覺得很棒。」學生：「老師上課都會激勵我們，我自己也是從高一在這邊，後來繁星上台大。」

針對指控，該補習班在臉書粉絲專頁發布聲明指出，「Dcard論壇」的匿名指控都是不實的抹黑，並表示這些指控都是「蓄意且居心險惡的商業攻擊手段，除了意圖打擊本機構，達成商業競爭的目的。」聲明表示，針對網路抹黑，「已向警察機關備案，且不排除依循法律途徑提起告訴。」

該名老師也在自家補習班的臉書粉絲專頁錄影表示，「為提振精神的激勵口號以及慶生活動，乃為有效提升學習專注力，及適當放鬆學習壓力的團康活動，正是本班互動化的教學特色。」

該名老師也表示，對於不實報導，已全權委託律師處理，「今後我個人將更努力的教學態度，僅守教學倫理份際，以不辜負這段時間來，各位家長及學生的支持，陪我挺過流言的不實指控，其他就交由司法處理。」

只差五天，就可能透過「狼師條款」廢止補習班立案

《蘋果日報》報導，台中市教育局社會教育科長張凱翕表示，陳姓老師任教的補習班2010年9月設立，仍營業中，陳姓老師在補教界超過8年，不只一次被投訴性騷擾，但他2017年6月9日遭裁罰，只差5天就符合「狼師條款」（又稱「林奕含條款」），所以未因性騷被補習班解雇，也未登錄「全國不適任教育人員通報系統」與「全國短期補習班登錄系統」。

2017年6月14日，總統府公布《補習及進修教育法》修正案通過，規定補習班的教職員工，若有性騷擾、性騷擾等情形，經判刑確定，必須予以解聘或解雇。補習班負責人如果有涉及性騷擾、性侵害等損害兒少權益行為等情事，直轄市、縣市教育行政機關應廢止補習班立案。

《性騷擾防治法》第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處者，最高處2年以下有期徒刑。另外，依《性騷擾防治法》第2條，言語性騷擾最高也可處10萬罰緩。《性騷擾防治法》第21條，若是藉教育、求職等關係，對受自己監督 、照護的人，利用權勢或機會性騷擾者，得加重罰鍰。

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核稿編輯：羊正鈺