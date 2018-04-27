預防「火燒心」：喝咖啡、吃甜食又讓你胃食道逆流了嗎？

胃食道逆流是長期困擾許多男女的疾病，就連電視廣告上都常出現「吃辣又讓你胃食道逆流了嗎？」這樣的廣告詞。胃食道逆流藥物也在藥品銷售排行榜上名列前茅。很多朋友都有這樣的經驗：辛苦工作回家，享受家人為你準備的飯菜，接著一股灼熱感湧上胸口，其實這就是胃食道逆流所引起的「火燒心」症狀，這跟胃潰瘍是完全不同的兩件事喔。體內在「燒」的其實不是心臟，而是胃裡酸性內容物反覆逆流刺激食道，造成各種身體不適。

胃食道逆流到底有多盛行呢？根據本土的研究，台灣胃食道逆流盛行率與歐美國家相比雖然偏低，但近十年來發生率已明顯上升，盛行率已達到25％的程度，也就是說每四人就有一人患有胃食道逆流。除了常見的「火燒心」以外，胃食道逆流還有其他嚴重的症狀嗎？導致胃食道逆流的原因為何？我們又如何自行緩解及預防胃食道逆流呢？團隊醫師整理了多篇文獻，在這篇文章中將為大家提供胃食道逆流逆流的重要相關知識。事不宜遲，我們開始一探究竟吧！

胃食道逆流的成因是什麼？會有哪些症狀？

胃食道逆流這個疾病就如同它的名字，其實就是胃中的胃液（或胃液和食物的混合物）往食道的方向逆流。但在了解為何胃液會逆流之前，我們必須先認識胃和食道之間最重要的關卡：下食道括約肌。

每當我們把美味的食物吞下時，食物會經過食道蠕動，逐漸往胃的方向移動。食物從食道進入胃時，下食道括約肌會自然鬆弛，這道通往胃的閘門就會開啟，食物便順著進入胃裡。接下來胃部壁細胞所合成胃酸會與食物混合，形成高酸度的混合物，除了在胃部產生消化以外，這些食物與胃酸的混合物，也會逐步往十二指腸移動。這時原本打開讓食物進入胃部的下食道括約肌會收縮，以防止酸性的胃部內容物逆流回食道。因此在正常的狀況下，胃食道逆流是不應該發生的。

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但在某些人身上，胃部的酸性內容物就可能逆流回食道。最常見的原因包含下列4種：

下食道括約肌張力低下，無法有效關緊，酸性內容物容易逆流回食道。（閘門關不緊） 肥胖或懷孕會增加腹部壓力，提高胃食道逆流的患病機率。（壓力太大） 長期大量飲用咖啡會刺激胃酸分泌增加，加重食道被胃酸侵蝕的程度。另外甜食、高油脂食物、巧克力、橘子、番茄也可能造成這些問題。（胃酸過多） 暴飲暴食會讓胃排空時間延遲，這使得胃中食物較易回流。（胃撐太大）

胃食道逆流發作時不單單只有常聽見的「火燒心」，還可能會出現其他症狀。一般可分為典型症狀及非典型症狀。

胃食道逆流的典型症狀

近七成胃食道逆流患者，一周內會出現兩次以上的典型症狀：

火燒心的感覺通常在飯後發生，是因為胃中的酸性內容物逆流，刺激位於胸口的食道，產生灼熱感，但這不是心臟真的有問題。臨床上不少人會把火燒心的症狀誤以為是心臟出問題。

胃酸逆流是胃中未消化的內容物逆流回口腔或咽部，會有一股異常的酸味。

胃食道逆流的非典型症狀

雖然不如上述兩者常見，但非典型症狀也會影響進食甚至正常睡眠：

吞嚥困難或進食疼痛：胃食道逆流長時間不好好控制的話，食道會反覆發炎，讓食道基底細胞增生，以致出現細胞壞死、食道彈性降低的現象。食物因此不容易進入胃裡，產生吞嚥困難。在胃部酸性內容物侵蝕之下，食道會逐漸失去保護內部粘膜的能力，繼而出現食道潰瘍，因此在食物通過食道的過程會感到疼痛。

胸痛：不同於火燒心的灼熱感，有些胃食道逆流會伴隨著胸痛。雖然跟心絞痛的症狀表現雷同，但不同之處在於心臟造成的胸痛通常需要緊急的處置，但胃食道逆流造成的胸痛多數可以藉由生活調適或服用制酸劑來緩解。

胃灼熱：胃液過多的狀況下，會刺激胃壁產生胃灼熱的感受。

慢性咳嗽、聲音沙啞、夜間氣喘：胃食道逆流不但影響食道，胃中內容物的酸性也會刺激到附近的喉部及氣管，出現各種上呼吸道的症狀。例如酸液常刺激喉頭時，就容易產生較多分泌物導致咳嗽或沙啞。在有氣喘體質的人身上，有時也會誘發氣喘。

看到這，大家應該對於胃食道逆流為什麼會出現這麼多種症狀恍然大悟了吧！接下來我們繼續分享真的發生胃食道逆流時要怎麼辦？到底該如何預防？

胃食道逆流怎麼辦？十大對策完整預防

如果你是胃食道逆流的患者，除了藥物治療之外，醫師通常會建議其他非藥物的緩解方式。以下我們整理了十個常見且可能有幫助的對策給大家參考：

飲食調整：避免暴飲暴食，出現明顯症狀期間，需避免咖啡因、巧克力、高糖分、高油脂或辛辣重口味的食物。此外，一些水果如橘子及番茄也要少吃。 告別菸酒：菸酒會嚴重減弱下食道括約肌張力，且抽菸會減少唾液分泌，加重病情惡化。 維持正常腰圍及體重：肥胖可增加胃部壓力，並容易患上其他慢性疾病，故減重成為長期對抗疾病的方法之一。 放慢吃飯節奏：別急著狼吞虎咽，先把每一口食物慢慢咀嚼完吞入，然後再接下一口吧。 飯後別急著躺下：入眠前2－3個小時避免進食以防症狀復發。 床頭擺高：墊高床頭一側的床腳約20公分、使用可調整床頭高度的床架或換成楔形枕頭來墊高頭部及肩部，使胃部內容物不易回流。值得注意的是，若用一般枕頭來墊高的話，胃容易產生不自然彎曲，提高胃食道逆流機會。 腹式呼吸：身體放鬆採坐姿，一手放在胸口，一手放在肚臍上，經鼻孔慢慢吸氣，感覺腹部體積隨之上升。吸足氣後，再緩慢用嘴巴吐氣，可感覺肚子隨之收縮。一天3次，每次操作5分鐘。 隨時保持身心放鬆：透過心理諮商、冥想、漸進式肌肉鬆弛練習等方式來紓解壓力，減少對生活的不安及焦慮感。 穿著寬鬆衣物：穿上過緊的衣著不但多了不適感，還增加腹部壓力，促使胃部內容物回流食道。（降低壓力） 嚼食口香糖或潤喉糖：此方式可讓口腔分泌更多唾液，稀釋倒車的胃酸。（但建議是無糖、不含薄荷的口香糖。因為薄荷在動物實驗中被認為可能抑制腸胃蠕動）

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胃食道逆流何時該就醫？該如何治療？

若自我緩解不果，且發現以下症狀，則需要就醫檢查：

持續吞嚥困難或進食疼痛：醫師會藉由各項檢查來判斷是否因食道萎縮、食道炎或食道癌而影響吞嚥功能。 容易嗆咳：嚴重的胃食道逆流反覆刺激上呼吸道而出現嗆咳症狀，甚至可能導致呼吸不順、缺氧的狀況。 體重不明原因下降：醫師會通過病史詢問及各項檢查來辨別是否為營養不良或其他癌症疾病所致。 胸痛加劇：若胸痛無法緩解，且疼痛有轉移到其他部位的情形，可能心臟及肺部出現了問題。 吐出血（血塊）或排出黑色糞便：消化道出血會讓患者吐出血（血塊）或排出黑色糞便，不及早就醫有可能會出現貧血問題。

我們理解胃酸過多是胃食道逆流成因之一，因此藥物治療的作用主要在於胃酸的抑制。醫師會視病情嚴重度來選擇藥物，治療過程一般需要四週以上的時間。常見治療胃食道逆流的藥物如下：

制酸劑：胃食道逆流的症狀主要都跟胃酸刺激有關，因此治療症狀較輕微的胃食道逆流時，可使用制酸劑，達到中和胃酸的效果。 H2受體拮抗劑：H2受體拮抗劑（histamine 2 receptor antagonist）能抑制胃酸分泌，降低胃食道逆流發生頻率及嚴重度，常當作第一線藥物。 氫離子幫浦阻斷劑：若H2受體拮抗劑一直無法改善症狀，醫師可能會替換成氫離子幫浦阻斷劑（proton-pump inhibitor PPI）來治療，同樣是抑制胃酸分泌，此藥效強於H2受體拮抗劑。 胃粘膜保護劑：胃粘膜被胃酸刺激時，就會產生疼痛。此類藥物服用後能覆蓋消化道黏膜表層，保護消化道免受胃酸侵蝕。醫師可能會將之與其他藥物合併使用來治療反覆復發的胃食道逆流。

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了解胃食道逆流的自我緩解措施及藥物治療之後，你或許還有另外的疑問，如果胃食道逆流症狀還是無法改善怎麼辦？這時醫師會評估患者的狀況來判斷是否需要手術治療。

外科手術是藉由加強下食道括約肌張力等方式來治療胃食道逆流。一般手術所需條件是長時間藥物治療下無法有效改善胃食道逆流、胃中內容物的逆流量明顯增加、食道開始出現萎縮、發炎抑或巴瑞氏食道並發症（Barrett’s esophagus）。這些情況可能會以手術來治療胃食道逆流，常見的術式為：

胃底折疊術（Fundoplication）：外科醫師會利用胃底，也就是胃的頂部來包覆下食道結構，幫助下食道括約肌關閉胃部閘門。 胃繞道手術（Gastric bypass）：外科醫師會餘留一小部分胃來連結空腸，食物因此會繞過大部分的胃及十二指腸，直接流入空腸消化。此手術除了能治療胃食道逆流之外，也常見於減重治療。 磁性括約肌增強裝置（LINX device）：較新穎的術式，外科醫師會置入磁性線圈於下食道部位，讓胃部閘門關緊，且食物能順利流入胃裡而不逆流。

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胃食道逆流是你我皆可能罹患的疾病，但只要留意症狀，適當自我緩解，並及早發現就醫時機，疾病問題迎刃而解。看到這裡想必團隊醫師已幫助你如何面對胃食道逆流了吧。看電視廣告買藥不是處理胃食道逆流的唯一做法，當發現周遭朋友有類似胃食道逆流症狀時，那就分享這篇文章給他們吧！

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航