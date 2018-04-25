理財小講（三）：七個維度，判斷理財商品是否值得投資

親愛的朋友你好，我是懶人經濟學的創辦人小賈，因為身邊常有人詢問我理財投資的問題，因此我把自己在各大學校、組織的演講經驗做了系統性整理，整理成90分鐘的小講，我會分成四個小節，從投資原理、財富分配、資產保障到投資工具與案例，免費分享給沒辦法到場參加的朋友們。

我的小講一共分成四部分，目前規劃是一個禮拜更新一個部份，在每個禮拜三晚上10點半推出，詳細時間與內容可以在懶人經濟學的置頂貼查看。你現在看到的是小講的文字版本。

親愛的朋友你好，我是小賈，歡迎你收聽本期理財小講。這是理財系列的第三講。在第一期的小講裡，我們一起用四個財富區塊把日常錢滾錢的花費串聯起來。上節小講我們著重了解了這四個區塊中對於家庭財務而言最重要的安全防線──我們的保險區。而接下的這兩講我們就要進入讓錢生錢的投資環節了。其實投資會貫穿我們的現金區、目標區、和雪球區，但是每個區塊的投資思路都有所不同。

今天的小講主要關心現金區和目標區裡面的錢怎麽打理，這兩個區塊有個共同特點，那就是裡面存放的都是短期之內就會被花掉的錢。對於這一類的錢，我們要特別關心兩點：

第一，裡面的錢怎麽投更有效率？既不耽誤使用又能最大程度的轉換成收益？如果你現在大部分的錢都放在銀行，而忽略了那些同樣合適但收益更高的產品，這就是的低效率的投資。 第二，在開銷需求和收益之間做好平衡，意思是也不能一味想著多賺錢，盲目的把那些必須的短期支出放在波動很大的投資上，到用的時候發現虧了錢，就會讓自己很被動。

想要避免低效或不合適的投資，我們要盡可能多了解可選的投資產品，掌握一套能夠快速了解產品和上手操作的方法。所以在想具體的區塊投資方法之前，我們先來看看投資理財離不開的四類基礎資產。

投資理財離不開的四類基礎資產

我們可以根將常見的基礎投資類別粗略的分成四大類別：現金類、債權類、股權類和商品實物類投資，一般來說這次四類投資商品的風險水平是逐漸升高的，權益類和商品類投資的風險高於債權類投資，又高於現金類投資，但並不絕對，這個劃分不算特別精確，但是能幫助我們快速了解投資產品的基礎類別。我們平時常見的理財產品都是以不同的比例，投到這幾個品項中，比如低風險的銀行理財產品，通常會有部分現金類和債權類資產組成，保險公司發行的理財產品可能是部分債權部分股權，而基金產品往往是按照一定的標準和比例投資現金類、債權類和股票類，也有的會投向商品類。

我們結合現在市場上常見的投資產品類別，給大家做了一張產品地圖。

Photo Credit：懶人經濟學 理財商品風險地圖

七個維度，判斷理財商品是否值得投資

一旦說到理財產品，這幾年我收到最多的問題都是：某某產品能投嗎？其實投資最難的地方就在於它既複雜又沒有標準答案。因為我們每個人在做投資的時候，都有不同的需求和偏好。學習投資最重要的不是找到一個「買什麽」的標準答案，而是能夠形成一個適合自己的投資分析思路。因為新的產品層出不窮，但是背後的基本元素萬變不離其宗。有了一個基礎的投資思路，我們就能夠更有信心的面對市場上的新產品。我們前面講過的所有投資產品相關的基本要素，我整理了一個投資產品的七維分析思路在這裏分享給你，用來幫助你判斷一個產品到底能不能投資、符不符合你的需求。

這七個維度分別是產品的基礎資產、風險性、收益性、流動性、費用、發行方和限制因素。

我們都來簡單說一說。

第一是基礎資產。這就是我們前面講到的產品背後的基礎，我們購買這個產品的錢，最終被投向了哪裡？是投存款、債券還是股票？這個問題的答案直接關係到後面的風險、收益、甚至是流動性。

第二是風險。不少產品在出售的時候都會有一個產品風險等級說明，比如說低風險或者中風險，可以作為我們第一步的判斷依據。其次，我們要結合全面基礎資產的判斷，驗證產品的風險描述是不是準確。最後那我們要透過觀察這個產品、或者同類產品的歷史收益表現，從側面來了解，產品的歷史收益波動到底大不大，如果產品曾經有過虧損，是什麽水平？做到心中有數。

第三我們看收益性。這個部分我們主要關心這些問題：產品是固定收益還是浮動收益？是否有相應的保證？是保本金還是聯收益也保？產品的歷史收益怎麽樣？它受到哪些因素的影響？

第四個我們關心流動性。投資的產品是活期還是定期？有鎖定期限的約束嗎？如果著急用錢能不能快速變現？

第五個我們關心的要素是費用。這個要素特別容易被忽略，不少產品的費用提取都比較隱蔽，但是別忘了它實際上是真真實實影響我們收益的因素。所以我們要關注產品有哪些費用？分別怎麽計算？有沒有隱含費用呢？

第六，我們要關心產品的發行方。這個產品是由什麽機構發行的？可靠嗎？這個機構有資格發行這樣的產品嗎？對這類的產品有什麽樣的監管和保障措施？這個因素在我們投資網貸產品的時候會顯得特別重要，因為仲介網貸平台的團隊水平和機構實力，與我們投出錢的風險高低關係非常大。

最後一個因素：限制因素。比如買這個產品有沒有門檻？有沒有別的會影響我們的特殊約定？這七個維度的信息大多可以從產品的介紹頁面，或者產品的說明書、募集書中找到。

大額開銷，會花也要會賺

有些時候我們的目標可能具備一定的彈性，比如說一年後的旅行基金，2萬到5萬都可以，這時候就可以考慮投資一些風險可控的浮動收益類的產品，既不會嚴重影響未來的目標區本金，又能有一定概率獲得比固定收益類產品更高的收益；如貨幣型基金，就是一個典型的彈性目標。

可以嘗試收益不固定的投資，比如說債券基金，跟我們剛才提到的貨幣基金一樣，也都同屬於基金，簡單說買基金就是把錢委託專業人士，也就是基金經理，請他們幫助我們投資。這有點像吃飯親自下廚不錯，但請專業的廚師來幫忙也許更好，還能節省時間。投資可比做飯更難，更耗費經歷，所以大家把錢集合在一起，找專業的基金經理來幫我們打理，是一個不錯的選擇。

而且基金投資範圍非常廣泛，門檻很低，非常適合我們普通人作為嘗試浮動收益類投資的入門磚。除了債券基金、貨幣基金外，還有主要投資股票的股票基金、甚至大宗商品基金等等不一而足。不過不同基金投資風險有很大的差別，如果我們要為短期目標做配置，較推薦採用債券基金，尤其是專門投資債券的純債基金，純債基金收益相對穩定；根據統計，2004年到2016年這13年來純債基金每年收益雖然有起有伏，但還維持正向的增長。當然不同的純債基金收益風險特點也有所不同。而且並不是說買純債基金就一定賺錢，比如2016年下半年，一些企業債權發生違約的情況下，債卷市場大幅震盪，一些純債基金也出現了不少的虧損。所以對於純債基金，短期投資又虧損的可能，建議你最好能夠只有一年以上，再加上定投的方式，分批入場，那麽用時間來平分風險，能夠穩穩的賺取收益。

上個禮拜課程結束後，有許多同學反映希望在小講後能有舉例，所以我就用上面提到的七維分析法來舉例，判斷一只純債基金，這部分內容我放在補充閱讀中，歡迎查看。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航