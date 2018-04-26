巴布迪倫抗議名曲〈The Times They Are A-Changin'〉傳遞哪些訊息？

創作歌手巴布・迪倫（Bob Dylan）最著名的音樂作品大多來自1960年代的反抗民謠。在 2016年，他成為第一位獲頒諾貝爾文學獎的流行歌手。儘管得獎後飽受爭議，仍無可否認其至今五十餘年來的詞曲創作，深深影響了文化界與音樂界。

Bob Dylan意境深刻的歌詞，經常反映文學力量對社會的影響。今天就一起來看看他在其最為人所知的一首革命時代歌曲——The Times They Are A-Changin'中，要傳遞哪些訊息吧！

Come gather ‘round people wherever you roam 散居各地的人們，聚集吧

Gather ‘round是聚集，為什麼'round前面有個撇號呢？這其實是around的意思，但在口語中，如果語速較快，常常會沒有發出前面a-的音，因此用撇號替代。

類似的情況在because也會碰到，有時在不正式的文字上會有'cause的寫法，其實就是because，只是口語念很快，就省略了前面的be-，改為用撇號替代。

但要注意這是非常不正式的用法，正式或是商業書信不建議使用喔！

If your time to you is worth saving, then you better start swimmin’ 若你的時光值得珍惜，那你最好開始奮力向前游

前面歌詞提到the waters have grown，時代的潮水正在高漲，這段歌詞便是要表達「不向前游就注定要被淹沒」的意思。

其中someone better do something的意思是某人「最好」去做某事，例如：

You better get up right now or you’ll be late. （你最好現在起床不然你就要遲到了。）

另外注意worth的用法：

be worth doing something

be worth something

be worthy of something

The place is worth visiting.

= The place is worth a visit.

= The place is worthy of a visit.（這地方值得一遊。）

另外也可以參考「外表很像，用法不一樣」worth, worthy, worthwhile怎麼用

For the times they are a-changin' 因為時代正在改變

動詞前加a-可以解釋成engaged in ，指「在...之中」或「朝著...」的意思，因此歌詞中的a-changing就是指正在進行改變，這是很舊式的用法，現在已經不常見了。舉個例子：

The boy is a-runnin’ fast to the door.（男孩急奔向門。）

There's no telling who that it's naming 別急著定論

字面的意思就是「它指的是誰，還說不準」，也就是別太快下結論。其中there’s no telling… 這個句型是「還說不準、還不能定論」的意思，舉個例子：

There's no telling what will happen in the next episode of that Korean drama.（那部韓劇下一集會發生什麼事還說不準。）

The present now will later be past 當今轉眼為明日黃花

Present除了有禮物的意思，在這裡是指「現在」喔！用這句話提醒自己抓緊機會、把握當下，同時也記得得失心不要太重，因為凡事都會過去的。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航