巴布迪倫抗議名曲〈The Times They Are A-Changin'〉傳遞哪些訊息？

創作歌手巴布・迪倫(Bob Dylan)最著名的音樂作品大多來自1960年代的反抗民謠。在 2016年,他成為第一位獲頒諾貝爾文學獎的流行歌手。儘管得獎後飽受爭議,仍無可否認其至今五十餘年來的詞曲創作,深深影響了文化界與音樂界。

Bob Dylan意境深刻的歌詞,經常反映文學力量對社會的影響。今天就一起來看看他在其最為人所知的一首革命時代歌曲——The Times They Are A-Changin'中,要傳遞哪些訊息吧!

Come gather ‘round people wherever you roam 散居各地的人們,聚集吧

Gather ‘round是聚集,為什麼'round前面有個撇號呢?這其實是around的意思,但在口語中,如果語速較快,常常會沒有發出前面a-的音,因此用撇號替代。

類似的情況在because也會碰到,有時在不正式的文字上會有'cause的寫法,其實就是because,只是口語念很快,就省略了前面的be-,改為用撇號替代。

但要注意這是非常不正式的用法,正式或是商業書信不建議使用喔!

If your time to you is worth saving, then you better start swimmin’ 若你的時光值得珍惜,那你最好開始奮力向前游

前面歌詞提到the waters have grown,時代的潮水正在高漲,這段歌詞便是要表達「不向前游就注定要被淹沒」的意思。

其中someone better do something的意思是某人「最好」去做某事,例如:

You better get up right now or you’ll be late. (你最好現在起床不然你就要遲到了。)

另外注意worth的用法:

be worth doing something

be worth something

be worthy of something

The place is worth visiting.

= The place is worth a visit.

= The place is worthy of a visit.(這地方值得一遊。)

另外也可以參考「外表很像,用法不一樣」worth, worthy, worthwhile怎麼用

For the times they are a-changin' 因為時代正在改變

動詞前加a-可以解釋成engaged in ,指「在...之中」或「朝著...」的意思,因此歌詞中的a-changing就是指正在進行改變,這是很舊式的用法,現在已經不常見了。舉個例子:

The boy is a-runnin’ fast to the door.(男孩急奔向門。)

There's no telling who that it's naming 別急著定論

字面的意思就是「它指的是誰,還說不準」,也就是別太快下結論。其中there’s no telling… 這個句型是「還說不準、還不能定論」的意思,舉個例子:

There's no telling what will happen in the next episode of that Korean drama.(那部韓劇下一集會發生什麼事還說不準。)

The present now will later be past 當今轉眼為明日黃花

Present除了有禮物的意思,在這裡是指「現在」喔!用這句話提醒自己抓緊機會、把握當下,同時也記得得失心不要太重,因為凡事都會過去的。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航