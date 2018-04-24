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別說「I know how you feel」，學會用適當的英文安慰傷心的朋友
我們想讓你知道的是
英文中我們常常會講「I know how you feel」，你知道這其實不是個好的安慰話語嗎？今天，就讓我們從文化角度來切入，學習用英文去安慰傷心的朋友，並且知道哪些話該講、又有哪些話要盡量避免囉！
每個人在生活裡，不免都會碰到一些沮喪的事情，這時候好朋友的安慰就很重要了，但你是不是常常不知道該說什麼呢？
英文中我們常常會講「I know how you feel」，你知道這其實不是個好的安慰話語嗎？今天，就讓我們從文化角度來切入，學習用英文去安慰傷心的朋友，並且知道哪些話該講、又有哪些話要盡量避免囉！
該說與不該說的安慰話
Dos
- I'm so sorry to hear that. Is there anything I can do to help?（我很抱歉聽到那件事。有任何我幫得上忙的地方嗎？）
- I wish I had the right words to say. Just know that I care.（但願我有適當的話能說。只想讓你知道我很在乎。）
- I'm just a phone call away if you ever need me.（需要我的話，隨時打給我。）
- Stop being so hard on yourself.（對自己好一點。／別太苛責自己。）
- I'm always here for you.（我永遠在你身邊。）
- I'm all ears.（洗耳恭聽。）
- I've got your back.（我支持你。／我挺你。）
Don'ts
- It's just XXX.（這只是...）
- Oh, that's nothing. I've been through worse.（喔，那沒什麼。我還有經歷過更糟的。）
- That sucks.（那太糟了。）
- At least you have XXX.（至少你有...）
- I know exactly how you feel.（我很懂你的感受。）
- Everything happens for a reason.（事出必有因。）
- Stay strong.（要堅強。）
情境對話
- 朋友遺失錢包
A: Mary, you look so nervous. What's wrong?（Mary，你看起來好緊張。發生什麼事了？）
B: I lost my wallet yesterday.（我昨天錢包掉了。）
（X）Oh, that's nothing. It's just money.（喔，那沒什麼。只是錢而已嘛。）
安慰朋友的時候，要注意別去低估他人的傷心程度，盡量別以「It's just...」這樣的口氣來說話喔！你可以說的是：
（O） I'm so sorry to hear that. Is there anything I can do to help?（我很抱歉聽到那件事。有任何我幫得上忙的地方嗎？）
- 朋友被公司炒魷魚
A: John, what happened? You look so frustrated.（John，發生什麼事了？你看起來好沮喪。）
B: I got fired last week.（我上禮拜被炒魷魚了。）
（X） That sucks. But, you know, everything happens for a reason.（那太糟了。但你知道，事出必有因。）
逼逼，朋友莫名其妙被炒魷魚已經夠傷心了，還跟他說事出必有因，那會有多傷人啊！換個說法吧：
（O） I'm so sorry to hear that. I'm just a phone call away if you ever need me.（我很抱歉聽到那件事。需要我的話，隨時打給我。）
- 朋友經歷了非常不順的一天，覺得自己好倒楣
A: I can't do anything right!（我什麼事都做不對！）
這時候好像也想不到任何能夠安慰的話，該怎麼辦呢？別擔心，你可以說：
（O） Stop being so hard on yourself.（不要太苛責你自己。）
- 朋友被診斷病症
A: I was diagnosed with breast cancer, and I'm starting chemotherapy next week.（我被診斷得了乳癌。而且我下禮拜要開始化療。）
（X） Stay strong.（要堅強。）
告訴正在生病的人要堅強真的有點殘忍，你可以換個說法安慰對方：
（O） Everything's gonna be okay. I'm always here for you.（一切都會沒事的。我永遠在你身邊。）
- 朋友失去親人、陪伴已久的寵物
這個最最嚴肅的議題，真的必須要知道什麼該說什麼不該說呀，其中最不該說的就是：
（X） I know exactly how you feel.（我完全懂你。）
失去至親或是珍愛的人事物是天大的悲痛，不會有任何一個人是能夠完全體會對方的痛的，所以這句話一定要避免喔！換個說法，你可以說：
（O） I wish I had the right words to say. Just know that I care.（但願我有適當的話能說。只想讓你知道我很在乎。）
雖然這篇的主題有點小小的嚴肅，但每個人的生活裡難免都會有沮喪的時候，學會最能夠安慰他人的話語，當顆小太陽，也是種幸福喔！
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航