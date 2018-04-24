別說「I know how you feel」，學會用適當的英文安慰傷心的朋友

每個人在生活裡，不免都會碰到一些沮喪的事情，這時候好朋友的安慰就很重要了，但你是不是常常不知道該說什麼呢？

英文中我們常常會講「I know how you feel」，你知道這其實不是個好的安慰話語嗎？今天，就讓我們從文化角度來切入，學習用英文去安慰傷心的朋友，並且知道哪些話該講、又有哪些話要盡量避免囉！

該說與不該說的安慰話

Dos

I'm so sorry to hear that. Is there anything I can do to help?（我很抱歉聽到那件事。有任何我幫得上忙的地方嗎？）

I wish I had the right words to say. Just know that I care.（但願我有適當的話能說。只想讓你知道我很在乎。）

I'm just a phone call away if you ever need me.（需要我的話，隨時打給我。）

Stop being so hard on yourself.（對自己好一點。／別太苛責自己。）

I'm always here for you.（我永遠在你身邊。）

I'm all ears.（洗耳恭聽。）

I've got your back.（我支持你。／我挺你。）

Don'ts

It's just XXX.（這只是...）

Oh, that's nothing. I've been through worse.（喔，那沒什麼。我還有經歷過更糟的。）

That sucks.（那太糟了。）

At least you have XXX.（至少你有...）

I know exactly how you feel.（我很懂你的感受。）

Everything happens for a reason.（事出必有因。）

Stay strong.（要堅強。）

情境對話

朋友遺失錢包

A: Mary, you look so nervous. What's wrong?（Mary，你看起來好緊張。發生什麼事了？）

B: I lost my wallet yesterday.（我昨天錢包掉了。）

（X）Oh, that's nothing. It's just money.（喔，那沒什麼。只是錢而已嘛。）

安慰朋友的時候，要注意別去低估他人的傷心程度，盡量別以「It's just...」這樣的口氣來說話喔！你可以說的是：

（O） I'm so sorry to hear that. Is there anything I can do to help?（我很抱歉聽到那件事。有任何我幫得上忙的地方嗎？）

朋友被公司炒魷魚

A: John, what happened? You look so frustrated.（John，發生什麼事了？你看起來好沮喪。）

B: I got fired last week.（我上禮拜被炒魷魚了。）

（X） That sucks. But, you know, everything happens for a reason.（那太糟了。但你知道，事出必有因。）

逼逼，朋友莫名其妙被炒魷魚已經夠傷心了，還跟他說事出必有因，那會有多傷人啊！換個說法吧：

（O） I'm so sorry to hear that. I'm just a phone call away if you ever need me.（我很抱歉聽到那件事。需要我的話，隨時打給我。）

朋友經歷了非常不順的一天，覺得自己好倒楣

A: I can't do anything right!（我什麼事都做不對！）

這時候好像也想不到任何能夠安慰的話，該怎麼辦呢？別擔心，你可以說：

（O） Stop being so hard on yourself.（不要太苛責你自己。）

朋友被診斷病症

A: I was diagnosed with breast cancer, and I'm starting chemotherapy next week.（我被診斷得了乳癌。而且我下禮拜要開始化療。）

（X） Stay strong.（要堅強。）

告訴正在生病的人要堅強真的有點殘忍，你可以換個說法安慰對方：

（O） Everything's gonna be okay. I'm always here for you.（一切都會沒事的。我永遠在你身邊。）

朋友失去親人、陪伴已久的寵物

這個最最嚴肅的議題，真的必須要知道什麼該說什麼不該說呀，其中最不該說的就是：

（X） I know exactly how you feel.（我完全懂你。）

失去至親或是珍愛的人事物是天大的悲痛，不會有任何一個人是能夠完全體會對方的痛的，所以這句話一定要避免喔！換個說法，你可以說：

（O） I wish I had the right words to say. Just know that I care.（但願我有適當的話能說。只想讓你知道我很在乎。）

雖然這篇的主題有點小小的嚴肅，但每個人的生活裡難免都會有沮喪的時候，學會最能夠安慰他人的話語，當顆小太陽，也是種幸福喔！

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航