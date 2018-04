別說「I know how you feel」，學會用適當的英文安慰傷心的朋友

每個人在生活裡,不免都會碰到一些沮喪的事情,這時候好朋友的安慰就很重要了,但你是不是常常不知道該說什麼呢?

英文中我們常常會講「I know how you feel」,你知道這其實不是個好的安慰話語嗎?今天,就讓我們從文化角度來切入,學習用英文去安慰傷心的朋友,並且知道哪些話該講、又有哪些話要盡量避免囉!

該說與不該說的安慰話

Dos

I'm so sorry to hear that. Is there anything I can do to help?(我很抱歉聽到那件事。有任何我幫得上忙的地方嗎?)

I wish I had the right words to say. Just know that I care.(但願我有適當的話能說。只想讓你知道我很在乎。)

I'm just a phone call away if you ever need me.(需要我的話,隨時打給我。)

Stop being so hard on yourself.(對自己好一點。/別太苛責自己。)

I'm always here for you.(我永遠在你身邊。)

I'm all ears.(洗耳恭聽。)

I've got your back.(我支持你。/我挺你。)

Don'ts

It's just XXX.(這只是...)

Oh, that's nothing. I've been through worse.(喔,那沒什麼。我還有經歷過更糟的。)

That sucks.(那太糟了。)

At least you have XXX.(至少你有...)

I know exactly how you feel.(我很懂你的感受。)

Everything happens for a reason.(事出必有因。)

Stay strong.(要堅強。)

情境對話

朋友遺失錢包

A: Mary, you look so nervous. What's wrong?(Mary,你看起來好緊張。發生什麼事了?)

B: I lost my wallet yesterday.(我昨天錢包掉了。)

(X)Oh, that's nothing. It's just money.(喔,那沒什麼。只是錢而已嘛。)

安慰朋友的時候,要注意別去低估他人的傷心程度,盡量別以「It's just...」這樣的口氣來說話喔!你可以說的是:

(O) I'm so sorry to hear that. Is there anything I can do to help?(我很抱歉聽到那件事。有任何我幫得上忙的地方嗎?)

朋友被公司炒魷魚

A: John, what happened? You look so frustrated.(John,發生什麼事了?你看起來好沮喪。)

B: I got fired last week.(我上禮拜被炒魷魚了。)

(X) That sucks. But, you know, everything happens for a reason.(那太糟了。但你知道,事出必有因。)

逼逼,朋友莫名其妙被炒魷魚已經夠傷心了,還跟他說事出必有因,那會有多傷人啊!換個說法吧:

(O) I'm so sorry to hear that. I'm just a phone call away if you ever need me.(我很抱歉聽到那件事。需要我的話,隨時打給我。)

朋友經歷了非常不順的一天,覺得自己好倒楣

A: I can't do anything right!(我什麼事都做不對!)

這時候好像也想不到任何能夠安慰的話,該怎麼辦呢?別擔心,你可以說:

(O) Stop being so hard on yourself.(不要太苛責你自己。)

朋友被診斷病症

A: I was diagnosed with breast cancer, and I'm starting chemotherapy next week.(我被診斷得了乳癌。而且我下禮拜要開始化療。)

(X) Stay strong.(要堅強。)

告訴正在生病的人要堅強真的有點殘忍,你可以換個說法安慰對方:

(O) Everything's gonna be okay. I'm always here for you.(一切都會沒事的。我永遠在你身邊。)

朋友失去親人、陪伴已久的寵物

這個最最嚴肅的議題,真的必須要知道什麼該說什麼不該說呀,其中最不該說的就是:

(X) I know exactly how you feel.(我完全懂你。)

失去至親或是珍愛的人事物是天大的悲痛,不會有任何一個人是能夠完全體會對方的痛的,所以這句話一定要避免喔!換個說法,你可以說:

(O) I wish I had the right words to say. Just know that I care.(但願我有適當的話能說。只想讓你知道我很在乎。)

雖然這篇的主題有點小小的嚴肅,但每個人的生活裡難免都會有沮喪的時候,學會最能夠安慰他人的話語,當顆小太陽,也是種幸福喔!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航