在反對女性受教育的阿富汗，她帶著孩子翻越11小時山路參加大學考試

作者：Maisam Iltaf

譯者：Ting

這張照片的身影，訴說著愛和決心。

2018年3月中旬，在阿富汗的一間戶外教室，一名頭戴著藍色圍巾、坐在地板的學生，正在考試。特別的是，她盤坐的雙腿上，還躺著一名嬰兒。

大學教授雅賀雅・厄凡（Yahya Erfan）在考試現場拍下這張照片，並將它發佈到臉書上。接著，照片如同病毒般在社群媒體迅速蔓延。

照片中的女學生是25歲的婕漢特布・艾哈邁迪（Jahantab Ahmadi）。她凝視著考卷，在此同時，她兩個月大的孩子，正因為耳痛而大聲哭喊。

婕漢特布是三個孩子的母親，她來自偏遠的后士托（Hoshto）——位在阿富汗的代孔迪省（波斯文：د دايکندی ولايت‎，英文：Daikundi）米拉馬區（Miramar）。

為了到省會尼利（Nilli）參加考試，婕漢特布得先徒步走過兩個小時的崎嶇山路，接著搭上大眾交通工具，在崎嶇顛簸的公路上經歷九個小時的搖晃。

這張照片成了阿富汗的一股希望，因為在社群媒體上，關於阿富汗的消息，往往是充滿血腥攻擊。

有網友表示，「這張來自社群媒體的照片很激勵人心：在代孔迪省，這位母親正一邊照顧她的孩子，一邊參加大學的入學考試。阿富汗婦女的決心是勢不可擋的。」

亦有人說：「20年後，這個孩子會在更好的阿富汗，看著這張照片（戰爭和痛苦將會成為歷史，而這類的照片將成為提醒，讓我們知道有一群人正堅毅地面對這一切）。」

阿富汗仍是一個保守社會，許多男性仍反對女性接受教育，但婕漢特布非常幸運，她得到家人的支持和欽佩。

她的丈夫穆薩・馬哈瑪迪（Musa Mohammadi）雖然來自一個貧窮的家庭，但一直是她的重要支柱。

當照片出現在社交媒體後不久，婕漢特布以152分（總分360分），通過了名為「kankor」的大學入學考試。

GoFundMe贊助活動

更值得慶賀的是，婕漢特布的故事讓國內外的資金贊助湧入。例如，總部位在英國的「阿富汗青年協會」（Afghan Youth Association）開始了一項網路募款活動「GoFundMe」，目的是要幫助她支付大學學費。

截至目前為止，這場活動募集了超過14,000美元的資金（折合新台幣約41萬元） ，這筆錢對這個貧困的國家算是個大數目——阿富汗約有39％的人口，生活在貧困中。

藉著這項募款活動和其他資金，婕漢特布正在首都喀布爾（Kabul）的一所私立大學就讀經濟學。

阿富汗社會運動家札哈拉・亞嘎納（Zahara Yagana）是發起募資活動的主要推動者，他也持續發布年輕學生的最新消息。

女性教育的推動依然龜速

即便國際間湧入數十億美元的資金注入教育，但是阿富汗的文盲問題——特別是女性的文盲問題——仍然是後塔利班時代難以解決的問題。

依該國中央統計局（Central Statistics Organization，CSO）2017年的一項調查顯示，84％的阿富汗女性是文盲，僅2％的女性能接受高等教育；若調查將該國的主要城市排除在外，那麼接受高等教育的人數，幾乎為零。

另外，2017年國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）一份報告也顯示，該國女性教育水平下降，「約有三分之二的阿富汗女性並沒有上學。」

人權觀察也發現，特別是近年來，由於阿富汗對西方國家的戰略和軍事重要性漸漸降低，阿富汗政府和其國際夥伴對於發展教育的努力「近乎衰退」。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航