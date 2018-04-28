NCAA傳奇K教練：我對每位球員都會公平，但不會「平等」

文：麥克．薛塞斯基（K教練）、唐納．菲利普

麥克．薛塞斯基（K教練）領導杜克大學「藍魔隊」三十年，締造了享譽全球的輝煌戰績。自一九八六年起，K教練帶領杜克男籃十一次闖進NCAA最後四強，並四度摘冠；二○○八年帶領美國國家男籃隊在北京奪回奧運金牌；二○一○年再次率隊贏得世錦賽冠軍。K教練的勝績斐然，可說是籃球史上的傳奇，累計戰績900勝、284負，勝場率達76％。

時間管理

在第一次會議上，我們發給大家一本記事本和行事曆，裡面包含許多資料，和未來一學期的重要日期，我們都加以標示：像第一次練習、招攬新球員、在我家聚會，當然還有我們的賽程。此外，還標示學期什麼時候結束和什麼時候放聖誕假期。我們鼓勵學生提前規劃、提早安排行程和交通，這樣才可以省錢。

學生透過我們學習時間管理，這不僅關係到他們個人，也關係到整個團隊。換句話說，他們需要了解他們要對自己和球隊負責。

學業成績

我們同時也要求學業成績。我們其中一個職員會跟學生溝通，幫助他們建立時間表。我們提醒學生要告訴教授他們的賽程，什麼時候會缺課、什麼時候要去拿缺課時的資料。

在杜克大學，籃球員的課業不可以馬虎，他們必須用功。身為總教練，我不能代表學校。我不希望五年內二十個球員只有兩個可以畢業，我要每個球員都順利畢業，這點我說得很明白。

我們希望球員能全心體驗大學生活。所以在杜克，並沒有設立運動員宿舍，因為那只適用於想剝奪運動員跟一般學生相處的學校。對我而言，同學互動是大學教育中最重要的一環。

當然，是否畢業，還得看個別學生；但我相信在課業上，學校有責任正面領導運動員，所以我們全年都會密切注意球員的進度。當時間表制訂好之後，我們都會拿到每一科的課程表，這樣我們才知道什麼時候要交報告、什麼時候期中考。身為總教練，在整個學年裡，我每週都會收到每個球員在學業生涯裡一些重要事項的報告，然後我們會採取行動。

在第一次的球隊會議上，我會花時間強調學生在學業上的品德。「在學業上，最糟糕的狀況是什麼？」我會問；通常有人會回答：「不及格」。

「不是，這不是最糟糕的。」我回應：「你可能盡了最大的努力，但仍然不及格。最糟糕的事是作弊。什麼叫作弊？抄襲別人的作業、盜用別人的報告、攜帶未經准許的資料進考場，諸如此類。我先告訴大家，在杜克大學的籃球計畫裡，這些事情絕不允許。」

然後，我會再深入一點探討這個話題。

「那麼，你們為什麼要作弊、要走捷徑？我們都知道，時間帶來的壓力比任何東西都要大，這就是我們要有效管理時間的原因。換句話說，我們會提醒你，不要拖到最後一分鐘才交功課。」

「夥伴們，不要把自己陷入必須作弊的窘境，這是身為杜克籃球隊員最糟糕的事情。如果真的發生了，學校將採取嚴厲懲處，不管懲罰什麼，我都會支持。所以我們絕不可以走到那一步。如果你告訴我：『我遇到無法解決的困難。』那麼，我們一起努力。我們會幫助你，但同時你也要學習如何自助。」

遊戲規則

在第一次會議上，我只給大家一個遊戲規則。「不做對自己不利的事。」這個定義很廣，當中包含了很多事情，諸如：三更半夜喝酒、吸毒、作弊等。當然，我們只提到「不可作弊。」但我不需要詳細告訴球員內容，高年級的學生會慢慢教導新生，這也可培養他們的領導才能。領導在任何團隊都是多向，而非單向的。

在領導的道路上，如果充斥著諸多規則，你會有所侷限。一個喜歡規則的領導者，即使他想依靠自己的判斷力，但早晚還是會陷入自己訂定的規則裡。

有些領導者喜歡有一長串「可以做」或「不可以做」的清單。「哎呀！你做了這個，我抓到你了！」我不想成為一支「被我抓到」的球隊，而「被我抓到」代表的是「我」，不是「我們」。一個領導者設立太多規則，會讓大家認為這是「我的球隊」而非「我們的球隊」。

事實上，有很多人建立規則是為了不想讓別人作決定。但這種模式不是我想要的。我不想成為一個管理者或獨裁者；我想成為一個領導者，領導是持續不斷、可調整、有彈性、有活力的。如果要這樣，領導者必須擁有一定的判斷力。

有時候，一個人違反規則是情有可原的。我們以練習時遲到為例：一個高年級生像湯米．阿馬克（Tommy Amaker）四年內沒有做錯任何事，突然在一次集合或開會時遲到，我會等他一下，因為長時間以來，他的守時已建立起一種信任。等到他最後出現時，湯米會直視我並告訴我遲到的原因。他會說：「教練，我的車子在半路拋錨，由於車上沒有電話，我用跑的跑了過來。」或他會說：「教練，沒有任何理由，我遲到了。」

但是，對新進球員，在建立信任初期，我的彈性會比較少。我記得，像新人強尼．道金斯（Johnny Dawkins）和馬克．阿拉瑞（Mark Alarie）在一次集合出發時遲到，我們找不到他們，他們亦沒有來電，當時其他隊員都很準時，於是我沒有等他們就出發了。最後他們趕上我們，我記得我正準備責罵時，我聽到他們告訴我睡過頭，這讓我很納悶，為什麼沒有其他隊員打電話給他們？因此，我告訴整個球隊要建立「夥伴制度」，大家互相點名。「如果我們其中一個遲到，」我告訴他們：「我們全體都遲到了。」如果我用處罰馬克和強尼作為結束，我將無法真正的解決問題。

事實上，因為我沒有制訂一套嚴格規則，所以處理類似狀況時，非常有彈性，也給了我很大空間去領導。這讓我可以表現我是關心隊上小朋友的，亦證明我是公正的。

當強尼和馬克向我解釋時，他們直視我的雙眼，我知道他們是誠實和真心的。在整個賽季裡，我都是直視球員的雙眼去判斷他們的感受、可信的程度和建立即時信任。大多數時候，他們都不會狡辯，他們更無法掩藏他們的想法，因為眼睛會說話。所以我要求所有隊員在跟對方說話時，要直視彼此，這是我們相處的原則。

我知道，當我跟太太美琪（Mickie）直視彼此時，我們所說的都是真心話。所以我們教導女兒黛比（Debbie）、琳迪（Lindy）和潔米（Jamie）時，亦是如此。「直視彼此，真心相待，毫無保留。」當我們的女兒逐漸長大，她們猶如我們的好朋友，她們知道每次跟父母講話時都不用害怕，因為我們永遠都在那裡守護著她們。

相互支持

我就是在這種環境中成長。在芝加哥一個波蘭社區，房子外面長滿了花草。鄰居自行打掃人行道和街道，不管你擁有什麼，都被照顧得很周到。通常小孩得到的會比大人多。在我們的社區，對小孩子的成長發展是一種完全的承諾。

我和弟弟比爾（Bill）特別幸運。我們的父親威廉（William）是芝加哥市中心威洛比塔（Willoughby Tower）的電梯作業員；母親艾蜜莉（Emily）則是家庭主婦兼清潔女工，她在芝加哥某一運動俱樂部工作。我很少看到父親，因為他幾乎整天都在工作，我們亦很少交談。那個年代，這是一個不同民族結合家庭的生活方式，但母親總是在那裡守候著我們。

我的父母在物質上並不富裕。事實上，我記得母親的衣櫃裡，只有兩件很乾淨和端莊的洋裝。我父母是那種不喜歡物質的人，但他們卻擁有最棒的東西。在我們的屋子裡，我們充滿了愛和驕傲。

我成長的過程很輕鬆，因為身邊有很多支持。當我逐漸長大，我想知道到底是什麼原因，讓我的家人和我最好的朋友莫伊．姆林斯基（Moe Mlynski）都認為我做得都很好。

我能想到的最好例子跟運動有關。那時我是一個小有名氣的籃球控球後衛（point guard），當我要升讀韋伯高中（Weber High School）時──一所天主教男生預備學校──父母花了額外的金錢把我送進去。莫伊則選擇我們的勁敵戈登高工（Gordon Tech）。當我們跟戈登高工比賽時，莫伊總是為我加油。如果我打了場好球，莫伊會跟我說：「麥克（我當時的暱稱） 那場球打得很好！」從他的眼裡，我知道他是真的替我開心。

然後，莫伊會載我回家，其實，他是我們唯一有車的朋友。一路上，他會告訴我，比賽中我打得有多棒。母親總是在家裡等我，她並沒有要問我什麼，只是想跟我說說話。有時候，她甚至會去現場看我比賽而不告訴我，在觀眾席上，我並無法認出她。

母親會告訴我，我打得有多棒：「你讓我引以為傲。」她會不斷重覆，然後問我的感受。其實對我真正重要的是，她會花時間等我，而非我們彼此的對話。

任何我覺得好的事父母都會覺得更好；我所做的一切都得到支持。我想這是為什麼長大後我能夠充滿自信。由於某些原因，我不怕失去，那時候不會，現在也不會。

總而言之，我認為母親如何對我，我也會如此對待杜克大學籃球隊的球員。如果能夠提供這種相互支持的價值觀給球隊：球隊經理會感覺很好、助理會感覺很好、新生對高年級生會感覺很好……等等，我們將成為一支更強壯的球隊。

不只是單純的感受，這種像家人般的相互支持，更可讓大家遠離猜忌。你的組織文化不允許猜忌。這就是最佳家庭的寫照：擁有的真摰之愛、真心的關懷、以彼此的成就引以為傲，也沒有妒嫉。

所以，在第一次的球隊會議上，我們強調新生參加的不只是一個籃球隊，而是一個籃球家庭。然後我們會發給大家通訊錄，裡面印有所有隊員的聯絡資料，包括球員、助理教練等等。

「隨身攜帶，」我告訴大家：「當遇到困難，就打一通電話。哪怕是凌晨兩點，只要你遇到困難，在通訊錄上的任何人都可能幫上忙。我們也有犯錯的可能，記住你們都是這個家庭的一份子，你並不孤單。也要記住，會發生在你身上的任何事情，也有可能發生在我們所有人身上。」

作為一個教練、領導者，我要給大家那種安全的網絡，就是家庭相互支持的價值觀。我現在做的，只是把我在很久以前得到的傳授給大家。

握手成交

遠在第一次球隊會議之前，在招募的過程中，我跟每個球員都是「握手成交」（handshake deal）。

我對每個小朋友說：「我將會給你我最好的，給你百分之百；但我要你們順利畢業，作為回報。你們來到杜克不僅為了籃球，如果你不了解，就不要來。我要你們熱愛籃球，但同時也希望你們得到良好的教育。」

這些對話，效果通常都很好。但現在所招募的新球員，時常要我答應讓他們當先發球員，或給他們一定的上場時間。對此，我一概不會答應，我只承諾我會誠實、公平，他們的收穫得靠自己的表現。

這是我「公平但不平等」的政策。我做任何事情都會公平，但球員的上場時間並不會「平等」。如果我給每個球員平均的上場時間，對整個球隊來說是不公平的。因為球隊有可能因為強尼．道金斯打三十分鐘，湯米．阿馬克打十分鐘，而讓整個球隊的表現更好。這對球隊個別的隊員或許不公平，但如果強尼．道金斯因為努力和表現優異，證明他應該打三十分鐘，那麼他應該得到三十分鐘的上場時間，有能力的人應該做更多。

這種握手成交是一個公正和誠實的交易，絕沒有背後交易。任何事情都光明正大，沒有在私底下進行見不了光的事情。每個小朋友在房間內環顧四周，都知道我未曾答應任何人擔任先發，我們的交易都是握手成交，我們的交易就是沒有任何交易。

互相承諾能克服恐懼和失敗──尤其是當我們都是球隊的一份子，共同分享和達成目標，同時亦建立一個公開對話和誠實談話的舞台。早在季前賽之前，我常跟其中一些球員聊到他們的個人生活。因為我們彼此已有所承諾，所以交談會真誠以待。他們知道我跟他們站在同一陣線，而且總是在那裡守候著他們。

同樣的原則也適用於商場上。例如，當一個管理者跟一個員工談論到工作以外的事情，這表示領導者除了關心之外，亦表示他可能知道一些員工的個人生活。總之，這是另一個可以讓人感受到他們是團體的一份子之方式。我認為領導者一直表現他們的關心很重要，持續溝通可以強化「握手理論」。

我每年總是非常期待第一次球隊會議。會議的過程，讓我感到興奮莫名，跟球隊在一起的心情十分愉快。因為這是第一次，將近一個小時，我是跟整個球隊，而非個別球員互動。

每次會議快結束時，我通常會給球員未來一年的一些建議作為總結。舉例來說，我會要求他們在未來六星期內要注意個人的體能狀況，等到十月中旬第一次練習時，保持最佳狀態。同樣的，我亦會提醒他們學業的重要。「夥伴們，已經是九月了，你們應該開始認真唸書，」我說：「練習一旦開始，你們會非常忙碌。記住，如果你們能跟上學業，將是一個更好的球員。」

葛蘭特．希爾曾敏銳的表示，他在杜克四年的籃球生涯中，對於每年所打的球隊，我執教的方式都不一樣。其實，在我的教練生涯中，每支我執教的球隊所用的方式都不一樣。因為每年都有新進球員，他們的個性跟技巧都不一樣，所以每年都是一支新的球隊。如果我希望這些球員能在球隊裡發揮得淋漓盡致，我執教的方式一定要跟之前不同

我相信每個球隊都有自己的賽事。所以，每當我在第一次會議上作總結時，我會先透露一些球隊的方向，但我說的內容絕大部分取決於坐在更衣室裡的球員。我可能會說，今年我們會充滿樂趣，而且會跟球隊一同成長；或告訴大家，我們有機會締造一支優秀的球隊；我甚至可能會說我們將有機會贏得全國冠軍。但不管我對他們說什麼，都是實在的，是我內心深信的。

這時候，我真的迫不急待想要開始。賽季的未知數使我興奮，對未來旅程的期望，讓我激動到起雞皮疙瘩，這點我的球員都有注意到。舉例來說，傑伊．比拉斯（Jay Bilas）曾告訴我，他從未懷疑過我對他和其他球員的承諾。「當K教練起雞皮疙瘩時，你會知道他不是在唬弄你，」比拉斯說：「雞皮疙瘩是無法假裝的。」

在掌握住每個人的注意力後，他們會直視我的雙眼，我會對他們說最後一件事：「今年，我期待教你們每個人。」

我永遠都是如此。

相關書摘 ►NCAA傳奇K教練：中斷練習，為的是砍掉球員的腦袋

書籍介紹

《領導，帶人更要帶心：K教練教你打造卓越團隊》，久石文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：麥克．薛塞斯基（K教練）、唐納．菲利普

譯者：劉靄儀

麥克．薛塞斯基（K教練）領導杜克大學「藍魔隊」三十年，締造了享譽全球的輝煌戰績。自一九八六年起，K教練帶領杜克男籃十一次闖進NCAA最後四強，並四度摘冠；二○○八年帶領美國國家男籃隊在北京奪回奧運金牌；二○一○年再次率隊贏得世錦賽冠軍。K教練的勝績斐然，可說是籃球史上的傳奇，累計戰績900勝、284負，勝場率達76％。

在籃壇上取得崇高地位，K教練靠的不是精湛的籃球技術，而是懂得如何領導和管理團隊。猶如一家企業的經理人，作為「藍魔隊」的總教練，他的工作是帶領和引導團隊持續成長，締造一次又一次的佳績。

本書內容是K教練透過帶領球隊的經驗，與讀者分享他的領導哲學。企業組織跟球隊一樣，都處在競賽（競爭）環境，除了事前的萬全準備，更要因應環境變化隨時作出調整，才能順利達成目標。領導者面對的不只是冷冰冰的績效數字，更重要的是引領部屬朝共同目標前進，當成員向心力強，作出共同承諾，有著良好關係，並團結一致，目標自然水到渠成，這個過程中，領導者扮演了關鍵角色。

Photo Credit：久石文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航