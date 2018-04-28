NCAA傳奇K教練：中斷練習，為的是砍掉球員的腦袋

文：麥克．薛塞斯基（K教練）、唐納．菲利普

麥克．薛塞斯基（K教練）領導杜克大學「藍魔隊」三十年，締造了享譽全球的輝煌戰績。自一九八六年起，K教練帶領杜克男籃十一次闖進NCAA最後四強，並四度摘冠；二○○八年帶領美國國家男籃隊在北京奪回奧運金牌；二○一○年再次率隊贏得世錦賽冠軍。K教練的勝績斐然，可說是籃球史上的傳奇，累計戰績900勝、284負，勝場率達76％。

「好了，大家停下來。」我中斷練習，急步走進球場，平靜地說。我把布萊恩．戴維斯（Brian Davis）叫出來：「布萊恩，你知道嗎？我們馬上要動一個大手術。」

「教練，是什麼手術？」

「我們要砍掉你的腦袋。」

突然間全場鴉雀無聲，所有球員驚訝地看著我。

「現在，你可以幫我或我自己動手。這你可以選擇。接下來的三十秒，你最好帶著腦袋上場，懂嗎？」

「是的，教練。」布萊恩回答。

「你接到球，就要準備下一個動作，不應該把動作分階段，應該是一連串的流暢動作，這叫『思考』。但你卻是接到球才思考。我要你接到球的同時就開始思考，懂嗎？」

「我懂，教練。」

「你的腦袋一直都要在比賽中。任何時候都必須集中精神。好，我們再試幾次。」

當我們練習時，所有球員都專心盯著布萊恩前進，他開始做對了。

「很好！你終於在思考了。」我驚叫：「你知道你有在思考時，是個多麼優秀的球員嗎？我喜歡有思考的你，我希望你成為出色的籃球員。這是你要的嗎？」

「是的。」

「很好，那麼，思考！隨時都要思考。」

在之後的練習，可能是兩分鐘或二十分鐘後，當布萊恩再接到球時，我再度中斷練習。不過，這次是讚美他。

「真不可置信！我們有錄下來嗎？手術非常成功！布萊恩，你的腦袋被釋放出來，可以行動自如了，感覺如何？」所有人都開懷大笑，布萊恩的臉上也掛著大笑容。

練習過後，我知道會發生什麼事。所有球員會在更衣室圍著布萊恩，「布萊恩，」有人會說：「教練對你很嚴格。」

「嗯，但他是對的。」布萊恩回道：「我沒有把球接好，也沒有帶腦上陣。」

其中一個新生會說：「我的高中教練就不會這麼說。」

「我們已不是高中生。」布萊恩反駁道：「你需要教練來糾正你的過錯，需要他讓你變得更好──只要你有進步，全體也會進步。」

我早已知道「砍掉腦袋」這件事，因為這是我在練習前設計好的。我跟布萊恩．戴維斯約定好：「如果我找上你，你不能讓大家知道你都知道。當你回到更衣室，不可以背著罵我；相反，你要幫我教導球隊──他們才會看到你的力量。」

布萊恩同意我的做法，因為他是球隊的領導者。事實上，一九九一至一九九二年的球隊，他是隊長之一。對那些年輕球員而言，布萊恩能給他們一定的信心和信任度，因為他也是他們的一份子。對我來說，這是一套有效的教學工具，因為這不只是總教練告訴球隊，也是球隊間互相轉告。

拳頭理論

我把球隊的成員看成是手掌的五根手指。有些人的手比較小，很容易就能握成拳頭；有些人的手比較大，但如果他們不握成拳頭，永遠不會像握成拳頭的小手般有力量。換句話說，如果五個天才型的球員沒有團隊合作，他們絕不會比五個有團隊合作的普通球員強。

任何一個拳頭都可以打敗一根手指。所以身為領導者，我的目標是打造一支強勁的球隊，把五根手指合撮成一個拳頭。

一般來說，我希望能不斷改善，能在例行賽的最後階段保持最佳狀態。為了實現這個想法，我試著創造團隊合作的認同。一旦能達到團隊精神，自然就會產生團隊認同；那麼，任何五個球員都可以合而為一。

有五個基本特質會讓每個團隊變得優秀：積極溝通、建立信任、共同責任、互相關心和引以為傲。我認為每一種特質猶如每一根手指；分開時，任一個特質都很重要，但結合時，就所向無敵。

「你要打造一支球隊去達成個人無法單獨完成的事情，」我常常告訴球員：「單一的力量顯然比團結薄弱。」

明白世界上的事很容易，要做到卻是難事。為了實現這一切，團隊必須學會如何一體思考。體力上，我們未必常常打敗其他球隊；但我們可以以智取勝。

要教導如何思考是領導者最困難的事。在比賽時，能思考是杜克籃球隊致勝的關鍵。

積極溝通

人們透過溝通學會如何思考。所以在我們的計畫中，除了學習進攻和防守，也要學習溝通。

有效溝通──拳頭中的首要特質──可以在交談中展現。但人們往往把講話當成理所當然。在咖啡廳、餐桌上或更衣室，大家都會交談；但在執行職務時，領導者不應假設大家會交談。事實，在職場上，比起休假，員工很少在工作時跟團隊的人交談。

領導者要提醒人們相互溝通。他們必須教導大家相互溝通。不管你相信與否，在杜克，我們重複教導球員溝通──猶如是在練習一些基本動作。以下是一些例子。

例如，在個人動作方面，當教練教導防守步法時，我們會想像一些情境。我們會告訴球員，球在教練手上，他的一個隊友正在防守教練。那個球員會跟想像的隊友講話：「你沒問題，沒問題的；有人幫我，有人幫我。小心擋人，小心擋人。不用進來，我已經在裡面了。」在練習投球時，我們會鼓勵球員主動要球。如果習慣主動要球，他的反射動作就會馬上高舉雙手。那麼，當他拿到球時，如果自己還沒意識過來，他的隊友會發現他沒有防守，然後大叫：「投球！趕快投！」

我們反覆練習這些技巧，讓球員習慣講話。當他們踏進球場，有兩種自然反應是他們需要克服的。首先，像進入教室一樣，球員要習慣安靜；第二，當人們在壓力之下，會習慣安靜思考和自我對話。我不要他們安靜或自我對話，而是要他們說話並讓大家知道他們的想法，目的是要他們在比賽時有良好溝通。因為在比賽時，球員必須立即反應。我們不能喊停，然後開會決定下一步要怎麼做。

每分每秒我們都靠自己，就像一些熱門公司，領導者根本沒有時間停下來仔細思考，他們需要隨時調整，以免錯過任何得分機會。

所以我會建議球員，在比賽暫停時要聚在一起。球員亦了解，不論是練習或比賽，當大家聚在一起時不可以說謊，只可以說實話。不管是對是錯，只要看到，他們需要馬上說出來。這樣，如果有不對的事情就可以馬上修正；相反，如果事情順利進行，大家可以互相讚美和鼓勵，同時也可以互相分享成功的秘訣。我深信，共同的自信要比單一的自信好。

我要球員說話的另一個原因是，有些事情我在邊線看不到，教練跟球員的角度不一樣。所以，我們必須允許場上的領導者做調整，甚至在需要時改變「陣法」。在暫停時，這個球員可以告訴教練，做一些修正。

在一些延長賽的暫停，領導者詢問球員的意見是有必要的。毫無疑問，對富有經驗的球隊來說，這比較簡單，因為他們經驗豐富；但對一些年輕的球隊來說，也很有效。因為當總教練詢問球員的意見，會增加球員的信任度，進而讓整個球隊變得更強壯。像這種溝通會滲透整個團隊，這不只是教練在溝通，而是每個人都在溝通。

很多商業上的領導者，聘請員工只為了他的專長。「最好有一個人懂銷售」、「最好有一個人懂會計」。但有時候為了做好他們的工作，一個以自我為中心的人可能會變成一座孤島──他們不會在乎團隊中的其他成員。在杜克，我寧願要一個罰球命中率只有百分之八十、但會跟隊友溝通的球員，也不要一個罰球命中率百分之九十、但在隊中是一座孤島的球員。

比利．金（Billy King）是個偉大的杜克籃球員（也是一九八八年全國最佳防守球員），他有著極重要的地位。雖然在隊中他並非最佳得分或罰球射手，但他是個出色的防守球員。他懂得比賽，是我教導過的最佳溝通者。在地位上，比利．金跟隊上的任何人一樣，甚至比他們高，因為在我們的機制中，溝通和專業同樣重要。

溝通對比利．金而言，猶如強尼．道金斯（Jonny Dawkins）面對跳投一樣簡單。所以，每年我都會在團隊中尋找溝通者──跟尋找擁有那顆心的人一樣。

建立信任

在領導中，沒有什麼比信任更重要。任何組織如果想要成功，團隊成員必須建立信任。我很清楚地讓球員知道，我對待他們都很直接。

「夥伴們，我就是真理。」我告訴每個球隊：「我隨時都會告訴你，你的狀態和表現。我會告訴你，什麼時候做對，什麼時候做錯。」另外，每個成員都知道，我除了告訴他們事實外，亦會馬上行動。

我是個不寫備忘錄的人，喜歡面對面說話。大多數組織都鼓勵面對面溝通，但事實上，大家都避免面對面溝通──尤其企業組織。許多管理者都不喜歡處理對抗，很不幸，這跟「紀律」或「工作」有著同樣的負面意義。人們往往不真誠以對，主要原因是，對於接收者來說，真相是難以接受的；對於傳遞者來說，真相是難以啟齒的。

但我相信，對抗是好事。

面對面溝通，往往是克服某些障礙的利器，如恐懼或沒信心。領導者無法只靠擁抱或放任就能戰勝這些障礙。

如果強尼．道金斯在一場重要比賽中連四投都未得分，我會叫他過來，跟他說：「強尼，有機會再投一次。要有信心，下次一定會得分。」

我不希望球員帶著包袱前進，每一場比賽都是新的挑戰。

老實說，我常常提醒強尼．道金斯要相信，第五投才是他的開始。生意也是如此。如果一家公司的業務連續四次都得第二，主管可以置之不理嗎？他難道應該說：「謝謝你總是第二名」？還是應坐下來，給予這個業務鼓勵和信心？「看，我知道你可以做得更好。希望你不要氣餒，不要害怕你的工作，因為我會全力支持你。我希望你回到戰場，投下漂亮的一球。我知道第五投才是開始。」

一個像這種面對面的狀況，其實跟一個對抗沒兩樣。事實上，對抗只不過是代表面對現實。除此之外，真正的朋友說出的話總是忠言逆耳。

在高節奏環境下工作的領導者，用迅速的態度處理任何事情，絕對會有所爭議──尤其如果這個問題有降低團隊表現的可能。如果領導者不面對低落的士氣，或其他未解決的問題，組織將無法達成目標。如果是這樣，是公司本身打倒公司，而非競爭者打倒公司。

話說回來，我不希望處在一個杜克打倒杜克的狀態，這就是為什麼我要球隊勇於面對面溝通。我們可以成功，全因為彼此信任。我們努力專注於說真話、直視對方、做對球隊有益的事。一旦對抗結束，也不會產生怨懟。我們的聯結更不會被危及，因為我們的關係是建立在信任。

共同責任

我永遠無法忘記一九八九年，丹尼．費瑞（Danny Ferry）大四那年的一場比賽。對手是亞利桑那（Arizona）大學，地點在紐澤西梅多蘭茲（Meadowlands）體育館──一個我教練生涯中很特別的地方。那是一場激戰，戰況緊張，所有球員竭盡全力，比賽直到最後一分鐘才分勝負。

比賽剩下一秒，對方犯規，把大一新生克里斯汀．雷特納送上罰球線，那是一加一的罰球。當時比數為七十七比七十五，我們落後兩分。如果他第一罰進球，我們還有第二罰追平的機會；但如果第一罰不進，就沒有第二罰，我們也會輸球。

全場的目光都聚焦在克里斯汀身上，他站在罰球線，準備第一罰。球打到籃框後方彈出，對方搶到籃板，我們輸了這場比賽。

哨聲響起，我們大四的隊長──丹尼．費瑞和奎恩．斯奈德（Quin Snyder）──衝進場拍拍沮喪的雷特納，隊上所有人亦上前安慰他。對於丹尼，我感到特別驕傲，因為他是年度最佳球員的候選人之一，雖然最後由亞利桑那的尚恩．艾略特（Sean Elliott）奪得。如果我們獲勝，丹尼就會獲此項殊榮。但在那一剎那，我們隊上沒有人是自私的。事實上，對於奎恩的一番說辭，我記憶猶新：「雷特納，不用擔心。我們輸贏都在一起。」

對我而言，大家圍繞著雷特納的那一刻，比贏得全國冠軍更具意義。這是我看過展現共同責任的最佳例子。我不需要叫他們做任何事情，也不用說：「大家去安慰克里斯汀。」我只有看。

人們會踏到污泥，也會犯錯。如果你有一個優秀的團隊，當有人不是很完美時，大家都不會有藉口，也不會指指點點。因為當你指責別人時，會伸出其中一根手指頭──這樣你不再是一隻拳頭。除此之外，伸出的手指，很容易被折斷。

有些人喜歡個別的勝利，有些人喜歡選擇性的失敗。他們會認為「這是別人的責任。」或「這不是我的錯。」其中一個讓拳頭握緊的關鍵是，共同為團隊行動負責。每個成員都要知道，不管發生什麼事，這是我們的工作。

我們輸贏都在一起，這是底線。優秀的球隊會擁抱責任。就這麼簡單。

相關書摘 ►NCAA傳奇K教練：我對每位球員都會公平，但不會「平等」

書籍介紹

《領導，帶人更要帶心：K教練教你打造卓越團隊》，久石文化出版

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作者：麥克．薛塞斯基（K教練）、唐納．菲利普

譯者：劉靄儀

麥克．薛塞斯基（K教練）領導杜克大學「藍魔隊」三十年，締造了享譽全球的輝煌戰績。自一九八六年起，K教練帶領杜克男籃十一次闖進NCAA最後四強，並四度摘冠；二○○八年帶領美國國家男籃隊在北京奪回奧運金牌；二○一○年再次率隊贏得世錦賽冠軍。K教練的勝績斐然，可說是籃球史上的傳奇，累計戰績900勝、284負，勝場率達76％。

在籃壇上取得崇高地位，K教練靠的不是精湛的籃球技術，而是懂得如何領導和管理團隊。猶如一家企業的經理人，作為「藍魔隊」的總教練，他的工作是帶領和引導團隊持續成長，締造一次又一次的佳績。

本書內容是K教練透過帶領球隊的經驗，與讀者分享他的領導哲學。企業組織跟球隊一樣，都處在競賽（競爭）環境，除了事前的萬全準備，更要因應環境變化隨時作出調整，才能順利達成目標。領導者面對的不只是冷冰冰的績效數字，更重要的是引領部屬朝共同目標前進，當成員向心力強，作出共同承諾，有著良好關係，並團結一致，目標自然水到渠成，這個過程中，領導者扮演了關鍵角色。

Photo Credit：久石文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航