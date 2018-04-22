《世紀帝國II》的火戰船，在歷史上是拜占庭獨有的神秘武器

文：陳子煒

《世紀帝國II》中有一種海戰單位「火戰船」只能在近距離攻擊，而且很多民族都能生產，在遊戲中並不算突出。可是火戰船的原型在歷史上卻是一種極為神秘的武器，只有拜占庭帝國知道如何使用。

遊戲中的火戰船原型為中古時代的傳奇武器「希臘火」。之所以稱之為「傳奇」，是因為希臘火的製作方法為拜占庭帝國的最高國家機密，一直到帝國滅亡都未有公開其配方。我們後來只能從拜占庭和阿拉伯的資料中推斷出希臘火的配方為：

極高燃性，可於海上燃燒。 常時為液態。 射出時有大聲響和濃煙。

「希臘火」（Greek Fire）的名稱來自於11世紀後的西歐十字軍，他們對於這種先進的武器感到非常驚訝，他們便以「希臘」名命之（當時拜占庭帝國是東歐希臘世界的代表）。當時的西歐人甚至泛稱在東方見到所有的燃燒武器（包括蒙古人的燃燒兵器）為「希臘火」。在拜占庭希臘文中，他們有幾種稱呼，包括：「海火」（pur thalassion）、「羅馬火」（pur rhōmaiikon）、「戰火」（polemikon pur）等。

《世紀帝國II》遊戲截圖，微軟發行 《世紀帝國II》遊戲中的火戰船

最初的希臘火為海戰時使用，拜占庭的船隊會配備有特別用於發射的輸管虹吸管（siphōn）噴射出火焰燒燬敵方船隻。這種火焰極難撲滅，即使在水上也能燃燒，有着極為神奇的功能。根據文獻記述，發明「希臘火」的是原居於腓尼基行省的太陽城（Heliopolis）的工程城卡里尼庫斯（Callinicus）。他為了逃避伊斯蘭教徒入侵近東而往西到拜占庭帝國，利用他的科學認識將一種疑似為石腦油的黑色油脂進行實驗，並於公元672年成功開發成為武器。

不過，對於這種記載在學界向來有些爭論。燃燒性武器其實在古希臘羅馬時代已經有出現，包括使用硫磺等易燃性素材混合出配方。在古代世界，能熟練地使用燃燒性武器並不簡單，尤其是在海戰時，如何能在水上確保點燃成功更是困難。燃燒性武器在希臘火發明之前可能已有數個世紀的發展。故此，卡里尼庫斯可能只是基於已有的研究成果進行改良。在拜占庭中稱其為「羅馬火」可能就是基於其運用已有一段很長的時間。

卡里尼庫斯在672年成功將「希臘火」改良可算是關鍵時刻。在7世紀中葉，伊斯蘭教徒已將勢力由阿拉伯擴展到東地中海及埃及等地方，且對拜占庭帝國虎視眈眈。678年（或677年末），伊斯蘭教徒海陸並進圍攻君士坦丁堡時，拜占庭帝國就以裝備有希臘火的船隊大勝阿拉伯的海軍，阿拉伯船隊近乎被全滅。而在50年後，伊斯蘭教徒於728年第二次圍攻君士坦丁堡時，拜占庭又再次以希臘火船隊大破阿拉伯海軍，成功為君士坦丁堡解圍。

《刺客教條》系列，育碧軟體發行 《刺客教條》系列遊戲中，也出現過希臘火

拜占庭帝國並不希望經常使用希臘火，以怕因太常使用被外人得知其製作方法。但在7世紀後帝國受到四方八面的入侵，又不得借助希臘火解圍。希臘火取得了輝煌戰績之外，也無疑成為拜占庭的救命之火。而往後的希臘火更被廣泛應用到陸戰上，包括製作「手榴彈」（可對比中國之「震天雷」）和以投石機拋出希臘火球等。估計是使用太多，希臘火的秘密還是被世人所得知。在11世紀以後，希臘火的配方似乎被阿拉伯人和西歐人通過自行研究或是十字軍時知曉了部分奧秘而開始使用。

可能基於遊戲平衡，《世紀帝國II》遊戲中的火戰船並非拜占庭人所獨有的特殊單位，相對而言只有在民族特性加成上作一點回報；而且其戰鬥力也不算驚人。但「希臘火」卻曾經是中世紀海戰上最強的武器，其遇水不熄滅的特性更是令多少敵人膽寒。

本文由努力工作的斯巴達人授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航