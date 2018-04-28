分析有錢人的買車習慣，可以讓我們增長不少見識

作者：湯瑪斯・史丹利、威廉・丹柯

有錢人在買車之前，會歷經怎麼樣的思考和行為過程？我們對不同等級的富人中各種類型的汽車買家，進行了全面研究。看起來，就算都是有錢人，他們之間也有很大的差別。研究這些不同的類型，發現關於致富的態度和行為的寶貴資訊。

這些富有人口之中，可以分為四種明顯不同類型的買家。這四種類型隱含兩個基本的元素。第一，忠誠度。有些買家傾向一直跟同樣的車商買車。換句話說，當這類「忠於車商的客戶」想買車的時候，他們通常會去找賣給他們前一輛車（還有前前輛車）的同一位車商。大約45.7％有錢人是車商的忠誠買家（見表4-3）。

其他有錢人則是一般比價消費者。這些人占富有人口的54.3％。他們沒有意願找同樣的車商買車。他們是很積極，以價格為導向的買家。他們大多會花好幾個月時間，才會作成價格相關的購買決定。

第二個元素是新舊車的選擇。有錢人當中，63.4％喜歡新車，也會買新車。其餘的36.6％有買中古車的偏好。把這兩個元素放在一起，產生了四種類型的富翁汽車買家（見表4-3）：

第一型：偏好新車──特定車商的忠誠買家（28.6％）

第二型：偏好新車──貨比三家的比價買家（34.8％）

第三型：偏好二手車──特定車商的忠誠買家（17.1％）

第四型：偏好二手車──撿便宜買家（19.5％）

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偏好新車──特定車商的忠誠買家（28.6％）

有這種取向的人只買新車，對某一家或一些車商有條件的忠誠。多數有錢人對汽車有強烈的車廠／品牌偏好，所以一旦他們決定買某個特定車款，這些忠實支持者心裡早就想好要找哪個車商了。不過，這並不代表他們會走進心目中的車商店裡，乖乖地付錢。相反地，就算是這類型人，對他們而言，價錢還是一個重要的考量。或許你會認為這些忠誠買家瘋了。他們是不是那些富二代裡的一員？不是的，這不是他們老光顧同一家車商的原因。或者你會猜想，這些買家只是喜歡特定的車商。呃，情感因素也不是答案。

很簡單，這一型偏好新車──特定車商的忠實支持者，喜歡把選擇車商和車齡（也就是，新車或中古車）的麻煩降到最低。這型人把超多的時間和精力放在賺錢上面。他們相信，從工作中可以賺到更多的錢，而不是花時間一家一家車商去比較二手車，找「最優惠價」。這型人喜歡找特定的車商，因為他們認為，這幾家車商會給他們整體看來最好的方案。「這些方案」裡頭包含的項目，有些早已超越價格或是車體本身。

這些有錢人為什麼買新車而不買中古車？為什麼他們對價格差異不像中古車買家那麼敏感？首先，會買新車的人就是喜歡新車，儘管這並不是買新車的唯一理由。在他們心裡，買新車比二手車簡單多了，不需要花那麼多時間和精力；對他們來說，新車比較可靠，車款、顏色也比較齊全，他們要求的配備也有。重點是，他們覺得一分錢一分貨。

不過，就算是這一型的買家，價錢仍然是關鍵因素。他們到最喜歡的車商看車之前，大概一半（46％）的人已經決定了某個特定車型的車商成本價。每三位富人當中，有一位至少會聯繫兩家車商，好在心裡對「即將成交的交易」有個底。有些人會從消費者雜誌或期刊、價格指南當中找資料，尋找車商的成本價格。很多人會去找外地的車商詢價，不過這些聯繫純粹只是為了測試本地的價格。大概只有十分之一的人會重複光顧外地車商。

還有另一個原因，可以解釋這種對車商忠誠的偏好：

五位富人當中有一個以上，經常光顧的車商也是他們的顧客。

人脈網絡在美國的富人之間一直很重要。許多有錢的公司老闆強烈相信互惠這件事。想一下，如果你是個鋪地板的承包商，你會去哪裡買車？你會到一個陌生人那邊握手成交，還是到一位剛剛請你幫他的停車場鋪地板的車商那邊買車？答案應該十分明顯。許多忠誠的買家是自僱的專業人士，例如醫生、律師、會計師、財務規劃師，和建築師等等，他們也相信這類互惠。比較經驗老道的那些人，通常會跟那些有生意往來的車商買車。一個車商老闆平日往來的供應商，也就是提供商品和服務給他的人，一百多個並不算特別。因此，他這一端也會期望這些供應商回報他給的好處。許多有錢的忠誠買家，可能受惠於往來車商幫他們介紹客戶。所以，有25.5％的忠誠買家指出，他們會推薦某些特定車商給他們的同事和朋友。車商因此會在他們買車的時候，回報可觀的優惠折扣。

許多有錢人對車商忠誠有其他原因，大約有20％會光顧由親朋好友開的車商；多數人也喜歡直接跟他們往來的車商老闆交涉，有37％的交易是直接跟老闆談成的。為什麼？因為他們相信，這麼做可以保證他們拿到一個整體的最佳方案。

偏好新車──貨比三家的比價買家（34.8％）

有這種偏好的有錢人，相信經過貨比三家，跟多家車商交涉之後得到折扣，他們花的時間和精力才不算白費。平均來說，他們曾經買過最高價的車，比那些對某些車商忠誠的買家要少9％。以他們最近買的車來看，他們花的錢比忠誠買家少了大概14％。

忠誠買家通常付出的買車價會稍微貴一點，大概是這兩組人平均買價差額的一半左右。相反地，喜歡貨比三家買新車的買家，對車商競價的價格差異比較敏感。這些買家通常都是經驗豐富的殺價高手，其中很多人享受買東西討價還價的過程。和忠誠買家相比，這些貨比三家的買家極少跟親朋好友經營的車商買車，也極少推薦其他人給車商，而享受大幅價格折讓回饋；很少會堅持跟車商的老闆買車，或跟與他們有生意往來的車商買車。另一方面，他們非常可能花費幾星期，甚至幾個月時間來「貨比三家」，以求拿到「車商成本價」或「低於成本」的價格，或「購買一個享有高額折扣的新款車型，一、兩年之後再用同樣或更高的價格賣掉。」

爭取你的生意

如果你光想親自跑到車商那邊買你的下一輛車就害怕，試想一個替代方案。馬克．史都華先生是我們的朋友，他跟那些彼此競價的車商買過很多車，但是他一直到今年才買了一輛運動休旅車。雖然他對買這種車缺乏經驗，幸而他想到一個方法，可以避免花無數個小時造訪不同的車商。以下是史都華先生發給六家本地福特經銷商業務經理的傳真。

有三家的業務經理立刻回傳他們最優惠的價格給史都華，他接受了其中之一。看來，他以往在美國陸軍擔任採購官的經驗，到了民間也一樣適用。你有一台傳真機而且需要一輛新的休旅車嗎？

致：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 來自：馬克．史都華 傳真號碼：（404）xxx-xxxx 關於：報價請求 如果你有興趣做我的生意，請回覆傳真到我的號碼（404）xxx-xxxx。 我會用現金買車（不是以舊換新），按＿＿＿＿州的銷售稅率計算。如果你目前沒有現貨，或是需等下單後才訂貨，沒關係，我不趕時間，可以等貨到再交貨。我要求的規格如下： 當年度的福特探險家四輪驅動限量版

象牙珠光白，真皮座椅

天窗：可有可無

音樂光碟播放器

前置牌照架 你的報價單中應該逐條詳列，包括稅、標籤、名稱，及所有其他費用。期望收到你的傳真回覆。請不要用電話聯繫我。如果有任何疑問，請你列在回覆的傳真上。如果有問題，我會打電話跟你聯繫。謝謝。

偏好二手車──特定車商的忠誠買家（17.1％）

為什麼有錢人這一型的買家，年收入高於30萬美元，資產淨值幾乎達400萬，卻非買二手車不可？話不是這麼說。

整體說來，這些有錢人買到二手車得到的滿足感勝於買新車。買那些兩、三年車齡的二手車，他們覺得原始車主負擔了車子的折舊。他們通常計劃買了以後，放兩、三年再轉賣，這麼一來可以回收他們當初付出的成本。有些人覺得，買新車過程中努力討價還價很浪費時間跟精力。他們相信，新車的出廠價或批發價都太過昂貴；他們的想法是，買車的人別妄想用低於車商的成本價去買新車。很多人覺得，只有在二手車市場才可能撿到便宜。

偏好二手車商的忠誠買家中，所有職業類別裡比例最大的是創業家。創業家買車時對價格極度敏感，他們通常喜歡把收入拿來大量投資到會增值的資產上。然而，很多成功的創業家有必要開優質好車，他們也必須考量這一點，從中取得平衡。對這一型人來說，買一輛品質好的新古車就是解決方法。他們最喜愛的廠牌／車型，包括二手的吉普Cherokees、凱迪拉克De Villes、福特F-150貨卡和探險家、林肯黑頭車、雪弗蘭Caprices與Suburbans，和英飛凌迪Q45s。

這一組人跟喜歡買新車那兩組人比較起來，他們買車花的錢比較少。他們的收入當中分配給買車的部分，也是所有組別當中最低的。平均來說，最近一次買車，他們只付出收入的7.6％；買過最貴的車僅占收入的9.9％。若以淨值的百分比來看，這些買車的支出僅分別占資產淨值的0.68％和0.89％。

這一組人如何作購買決定，又是如何選擇車商呢？首先，多數人會先判定他們想要那種車款新車的車商成本價；接著，他們會判斷這輛車的預估折舊。這類資訊是用來增強決心，購買他們喜歡車款的二手車。關於二手車最新批發和零售行情，可以從很多管道找到。

偏好二手車的忠誠買家，會比較幾家車商的報價。這麼做是為了確定本地車商有意願從他們身上「爭取這筆生意」。有些人會去找報紙分類廣告中，砍原車主自己刊登的車價。他們通常會打電話給登廣告想賣車的人，問問看這些自己賣車的車主是否可能降低他們的要價。多數情況下，去電者只是為了進行價格敏感度研究。偏好二手車的忠誠買家，會用他手上的資訊當作殺價籌碼，跟他挑的車商討價還價。多數情況下，被挑中的車商會提出與所謂的競爭對手相等，或更低的報價。

這一型有錢人總會光顧相同的車商。買家覺得身為回頭客，他們可以談到比較好的價錢甚至服務，但這並不是他們忠誠的唯一理由。跟許多喜歡新車的忠誠買家一樣，36％的二手車忠誠買家告訴我們，他們會跟與他們有生意往來的車商買車；也有很多車商盡心盡力幫他們介紹生意。還記得這一組人中，創業家的比例很高，除此之外還有自僱的專業人士，和非常成功的業務行銷類型。很顯然，他們相信互惠這回事。四位富人當中，大約有一位會從任職於賣車這一行的親朋好友那邊購車。三位喜歡二手車的忠誠買家當中，有一位會指定跟車商老闆直接下單。五位當中，有一位喜歡跟他們選定的車商裡最優秀的業務員交易，這些人覺得，頂尖業務員有很多籌碼，可以拿來說服業務經理同意以低價出售。

偏好二手車──撿便宜買家（19.5％）

這一組人是我們分析的各組當中，最在乎價錢，也是最用力討價還價，尋找最低價格的買貨人。他們買車的支出，比其他任何一組都要低。他們最近一次買車，平均支出22,500美元，最貴的車也不到3萬美元。他們最近購車的支出占他們財富的0.7％；就算是最貴的車，也不到財富的0.9％。這組人當中，有客戶、朋友，或親戚在賣車這一行的比例極低，當然也是四組當中最少的。既然他們在賣車這一行沒什麼舊識，他們怎麼去找好價錢？首先，也是最重要的，他們不買新車。再來，你會注意到這群人的名稱────偏好二手車買家────其中並不包括車商這個詞。這群人從所有類型的賣家那邊買二手車。他們最常跟個人買車，但他們通常會到車商、租車公司、金融機構、貨運公司、拍賣公司，或代理商那邊去找車。

偏好二手車的買家一般都極度有耐性。他們是所有想買車的有錢人當中，最有可能花幾個月時間，來尋找最划算交易的那種人。他們從來不急著買車。從某些方面來看，他們總是在尋找最划算的買賣。他們無時無刻不處在一種半搜尋／購買的狀態。

有一次，一個屬於這組的有錢人，隨興地找一輛近年款的雪弗蘭，花了七個月時間。跟第三章中的南方醫生不同，這位討價還價的買家，從來不會花太多時間買車。看起來，在漫長的通勤過程裡，他會例行經過三家車商。如果有哪輛車吸引他的注意，他會打電話給那家車商。同時，他會照著分類廣告打電話給刊登同樣車款廣告的賣家。最後，他終於從一個私人賣家那裡買到這輛車，它的價格比其他所有曾詢問過的商家都要便宜許多。他告訴賣家：

我一點也不急，一個月左右之後再打個電話給我，我會出價。不過現在你的要價，跟我過去幾星期聯絡過的其他車商相比，沒什麼太大差別。

他跟所有人都說相同的一段話。

一年之中也有他最喜歡的殺價時間。他聲稱，他殺價最成功的時期，就是每年十二月下旬到二月這段時間。因為在冬天，他說，賣家看不到很多來看車的買家。聖誕節相關的消費和活動、寒冷的天氣，會讓想買車的人在這段期間注意力被分散，也興趣缺缺。不過這些因素不會讓許多想撿便宜的買家打消念頭。在這幾個月當中，這群人同時去找四家或更多車商來同時競價的情況並不少見。

這個群組裡的人通常會買二到四年車齡，里程數低的車。他們最中意的車廠包括福特、賓士、凱迪拉克、凌志、雪弗蘭、日產和謳歌。

購買習慣告訴我們什麼？

分析有錢人的買車習慣，讓我們增長了不少見識。舉個例，多數有錢人傾向貨比三家，忠實於某車商的比較少。你可以合理反駁我，說兩者的差異不是太大（54.3％和45.7％）。但這個差異數字有點誤導，因為有些買家已和特定車商之間維持緊密的互惠關係，進而成為忠誠買家，須剔除這個百分比；接著再剔除車商是親朋好友的忠誠買家百分比。讓我們再看一次忠誠買家和貨比三家買主的百分比。這麼做後你會發現，美國的富翁等級買家之中，每一位忠誠買家就會有至少二位貨比三家的買車人。

那麼一般人的買車習慣呢？多數買車人都不是有錢人，因此人們會很自然地認為，這些買家會花比較多時間和精力去尋找最划算的交易。我們的研究顯示卻相反，比較不富有的買家不像富人們會去貨比三家，討價還價，殺價。買車的行為的確幫助解釋，為什麼有些人會有錢，而有些人現在不有錢，以後也不會是有錢人。

買車時比較會積極殺價的那些買家，通常對其他消費產品也一樣會討價還價，且這群人也比較會計劃開銷。基於這些發現，一般說來，你覺得這四類買家當中，哪一類型的買家是最節儉的？

你猜想的是不是偏好二手車的撿便宜買家？這種撿便宜買家是最用力殺價，也是買車的時候最計較價錢的一組。他們會用各式各樣的來源去比價，而且，平均來看，他們買車花的錢比其他幾型人都要少很多。

對那些有興趣研究致富之路的人來說，在我們分析的所有類型當中，偏好二手車的撿便宜買家是最有啟發性的一組。為什麼呢？因為我們研究的所有類型當中，這一型人每一塊錢收入的淨值比例最高：他們收入中已實現的每1美元收入，可以變為淨值17.2美元。在所有組別當中，他們的平均收入最低，然而，平均來說，他們能夠累積300萬美元以上的財富。他們是怎麼辦到的？他們的財富發展策略很值得深入探討。

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書籍介紹

《原來有錢人都這麼做：效法有錢人的理財術，學習富人的致富之道》，久石文化出版

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作者：湯瑪斯・史丹利、威廉・丹柯

譯者：凌瑋

作者窮二十多年光陰以大數據研究人們如何致富。一開始，作者對居住在美國高級住宅區的人進行問卷調查，一段時間後，發現了一些奇怪的現象，許多住豪宅、開名車的人，實際上並沒有多少財富。然後，更奇怪的事出現了：很多真正的有錢人，根本不住在高級住宅區。

透過研究，作者開始找出有錢人是什麼樣的人？有什麼共同特點？例如，有錢人開什麼車？住什麼房子？穿什麼衣服？日常的消費習慣如何？從這些調查中，找出有錢人的特徵，繼而使讀者可以從中學習，靠著自己的力量，翻身做個有錢人。

美國八成有錢人的財富不是因繼承而來，他們都是第一代有錢人，憑著自己的力量，一步一步成為有錢人。會花大錢不代表是有錢人，因此坐領高薪者如果是個月光族，沒有累積到財富，根本不算是有錢人。

作者毫不保留地讓我們看到有錢人之所以有錢，是由於自我犧牲、節制度日、勤奮工作，這些被高消費社會明顯貶低的特質，但作者卻告誡我們：「那只是一輛車，不是你」。

Photo Credit：久石文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航