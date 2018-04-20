美國點名華為、聯想是「經濟間諜」，還有另一家甚至被「封殺」7年

美國自16日起，對中國企業「中興通訊」（ZTE）頒布交易禁令，接著華為（HUAWEI）、聯想（Lenovo）等中國企業也遭美國點名是「經濟間諜」。有人認為中興通訊被禁，是因為他們違反美國「制裁令」，對北韓、伊朗等國輸出貨品，但有人認為，中興通訊是中美貿易戰的犧牲品。而台灣企業，在這波禁令中，很有可能受惠。

美國商務部4月16日宣布，將禁止美國企業與中國企業「中興通訊」進行交易，禁令時間長達七年。美國商務部指出，中興通訊在2010～2016年向伊朗、北韓兩個被美國制裁的國家，非法出口通信設備，2017年，中興通訊就與美國政府達成協定，將罰款並懲處相關人員，但中興通訊陽奉陰違，且繼續從事違規行為，美國商務部因此對中興通訊下達「交易禁令」，七年內禁止美國所有企業與中興通訊有任何業務往來。

《日經新聞網》報導，除了美國商務部對中興通訊下達「禁止交易令」，美國聯邦通信委員會（FCC）17日也敲定方針，表示為了保障安全，禁止美國國內通信運營商採購外國企業的通信設備，受限對象企業除了中興通訊，還有「華為技術」。

《聯合報》報導，美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（US-China Economic and Security Review Commission，簡稱USCC）19日更發布報告指出，中國政府可能支持某些企業進行「經濟間諜」的活動，以提高中國企業競爭力並促進政府利益；報告中除了點名華為、中興通訊，更多了聯想。

USCC的報告指出，中國政府支持這些公司的形式包括優惠融資貸款，保護這些企業讓他們擁有壟斷地位。此外，還包括官方批准或正式進行的企業間諜活動，目的在於提高中國企業的競爭力。

美國企業對中興通訊、華為來說有多重要？

《日經新聞網》報導，美國聯邦通信委員會新規對華為的影響非常大，在5G開發方面，華為有可能無法繼續獲得美國企業的協助。雖然在華為的營收中，美洲的佔比只有1成多，但華為的企業形象仍受到很嚴重的打擊。

而中興通訊的影響就更大，中興通訊在製造通信設備時近三成零件都從美國企業採購。其中，半導體依賴美國「英特爾」和「高通」供貨。而銷售方面，在中興通訊的營業收入中，對歐美的銷售佔比達到25%，中興通訊可能被迫大幅調整經營戰略。

《中國時報》報導，從中興通訊年報的原材料存貨統計顯示，中興通訊晶片備貨只夠對應1個月的產能，若再加上代理商的備貨，預計中興通訊最多只有2個月的晶片庫存。

技術顧問公司「阿瑟頓研究」（Atherton Research）的分析師巴提斯（Jean Baptiste Su）在《富比士》撰寫評論表示，缺少零組件的中興通訊，未來不只出不了貨，甚至會錯過重要的5G發展轉型期，預計幾週內就會申請破產。

但這些制裁也不僅打擊中國企業，對美國企業也可能造成影響，中國官方媒體《環球新聞》發布評論指出，如果對中興通訊的七年制裁完全實施，高通、Acacia通訊、Oclaro Inc三家美國供應商就將損失68億美元的銷售，超過3.2萬名員工受波及，此外英特爾和微軟的業務也將受到影響。

中興通訊不是「個案」：美國既打「違法」，也打貿易戰

針對中興通訊首先遭罰的狀況，部分觀點認為，中興通訊被懲罰是因為它失信在先，與中美貿易戰無關。但另一派的觀點認為，中興通訊是中美貿易衝突的一個犧牲品，美國對中興通訊下禁令，旨在打擊「中國製造2025」。

《今周刊》報導，根據美國301調查報告，川普打貿易戰的真正目在於中國國家主席習近平擘畫的製造業升級大計「中國製造2025」。2015年，中國國務院提出「中國製造2025」國家發展計畫，將透過「政府力量」，為中國企業取得技術。301調查報告也援引美國全國製造商協會的證詞指出，「中國為了縮短進程，多鼓勵國有企業或官方支持的企業購併國外公司。」

《大紀元》報導，違規出貨給「受制裁國家」方面，中興通訊其實也並非「個案」。2013年2月，美國國務院公布聲明，對多個向伊朗、北韓、敘利亞供貨的企業實施制裁，受制裁的公司就包括中國深圳市倍通科技有限公司、中國精密機械進出口公司、大連盛輝公司和保利集團在內。中國長年來都對伊朗、北韓等受美國制裁的國家輸出貨品，有助於這些國家製造武器。

《天下雜誌》報導，中國外交部發言人華春瑩在4月17日的記者會上，對於美國商務部16日宣佈今後七年內禁止美國企業與中興通訊交易的措施進行了強烈批評。華春瑩表示「如果美方繼續逆潮流而動，任性妄為，我們必將嚴陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰」。

對台灣有什麼影響？

《經濟日報》報導，中興通訊的台灣供應鏈包括聯亞、聯鈞，本土投顧指出，聯亞目前營收主要來自於矽光計畫產品，客戶對象以北美資料中心為主，應用在電信設備的發射端光通訊產品營收比例已降至整體營收兩成；聯鈞自去年起即積極開發光資訊相關應用，光通訊產品占營收比重今年第一季已降至三成以下，且光通訊產品客戶並非僅有中興通訊，仍有其他中國客戶，受到衝擊程度有限。

《自由時報》報導，目前，中興通訊主要產品線，像是電信局端及基地台設備、光通訊設備等，內建核心晶片目前多向美國半導體廠採購像是英特爾、賽靈思、德儀等美國半導體廠採購，禁令一旦生效，中興通訊未來可能轉向跟台灣業者採購，像是有生產WiFi無線設備的台廠聯發科、瑞昱；生產光通訊設備廠的聯亞、聯鈞；生產電信局端、基地台設備的創意、智原等台廠，可望未來得以受惠。

美國「中興通訊案」過程

《大紀元》報導，與中興通訊有過接觸的中國經濟學家王志樂、郭凌晨發表文章梳理了中興通訊案的過程：

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核稿編輯：羊正鈺