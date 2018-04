有薪產假的長短很重要：談女性職涯的關鍵因素

文:曾翌捷(高雄馨蕙馨醫院婦產科醫師)

2017年10月,37歲的賈辛達.阿爾登(Jacinda Ardern)成為紐西蘭自1856年以來最年輕的總理。而在今年(2018年)一月,她在臉書宣布懷孕的消息,預計將於今年6月迎接她和她的未婚伴侶克拉克.蓋福德(Clarke Gayford)的第一個孩子,成為紐西蘭第一位任內懷孕與生產的總理。而阿爾登當選前於去年八月電視脫口秀節目受訪時,曾被問到「如果擔任總理,會不會請產假去生小孩?」當時她在節目上義正辭嚴地強調產假的正當性。因此,在公開懷孕消息的同時,她也宣布將在未來請6周的產假。產假期間,委由紐西蘭副總理溫斯頓.皮特斯(Winston Peters)暫代她的職務。

與紐西蘭總理阿爾登處境相似的新手媽媽其實所在多有,但是缺乏家庭與社會奧援的她們,常常得獨自面對家庭與職場「一根蠟燭兩頭燒」的困境。不少新手媽媽為了顧及家庭,往往選擇暫時退出職場,成了女性職涯規劃的重大考驗。

根據主計總處的統計資料,去年我國女性產後離職率約29%,而復職率則只有51%。顯示產後支持系統的缺乏,不僅造成女性勞動力的嚴重流失,難以重回職場的擔憂也影響著職業女性的生育意願,而衍生出眾所關注的少子化問題。這些原因,間接造成去年台灣出生人數僅19.3萬,創下史上第二低的成績,排名全球倒數第三。此時,適當的假期緩衝或許就能成為職業婦女續留職場與改善人口老化的一線希望。

在國際勞工組織(International Labor Organization)所訂定的保護公約裡,所屬會員國家應立法提供女性勞工至少14周的產假。目前在其所屬會員國家中,約有半數的國家已達成此項標準。但依照台灣《勞動基準法》規定,企業受雇員工依法僅享有8週產假。除了與鄰近國家相比,包含中國與韓國的13週、日本的14週、以及新加坡的16週產假,皆遜色不少。與社會福利制度完善的歐洲諸國,如丹麥的18週、義大利的22週、甚至是瑞典的「父母共享」16個月相比,更是望塵莫及。

據官方統計,全球僅有18%的國家,依法提供的產假低於12週。但是,儘管各界要求改革產假的聲浪不斷,政府機關與資方團體仍對產假長短的重要性存有諸多質疑。而近日一一發表的科學證據,也許能幫助釐清大眾心中存在已久的疑問。

根據美國明尼蘇達大學公共衛生學院(University of Minnesota School of Public Health)團隊今年二月發表於《母嬰健康期刊》(Maternal and Child Health Journal)的研究,有薪產假不僅有助於減少產後母嬰的再次住院率,也能幫助產婦建立產後運動習慣以及提升面對壓力的自我調適能力。

研究團隊利用一項為期一年的產後生活問卷訪談活動,從中篩選出2,400位受訪者的調查結果進行分析。結果發現相較於沒有休產假的族群,有薪產假可以減少約50%的母嬰再次住院率;此外,產婦心理諮商的需求量也下降一半。而有薪產假所提供的緩衝時間,除了讓產婦更容易在產後生活的空檔從事運動及壓力管理的訓練以外,也讓她們能更有信心地去平衡家庭以及職場生活間的角力。

同時,研究團隊也進一步地分析有薪產假的長短所可能造成的影響。結果發現與未休產假的產婦相比,休息滿三個月以上的產婦們於新生兒再次住院率以及產後心理諮商需求獲得非常顯著的幫助,其改善幅度可高達75%,說明了至少12週以上的有薪產假對母嬰不言可喻的重要性。

為了補足產假僅八週的不足,依照《性別工作平等法》第16條規定,受雇者任職滿一年後,於每一子女滿三歲前,皆可以申請育嬰假,留職停薪直到該子女滿3歲為止,但是育嬰假不得連續超過兩年。於育嬰假期間,受雇者除了仍享有原有由雇主負擔之社會保險;留職停薪期間,受雇者也可申請津貼,其給付標準為留職停薪之當月起前六個月平均月投保薪資的60%,最長可按月發給六個月。另外,新手爸媽也可應用產檢假、安胎假、與陪產假等相關福利,爭取喘息空間。

但相較於先前所舉例之各國提供的全薪或八成給薪產假,休假期間的薪資差異對一般雙薪家庭仍是一道不容小覷的資金缺口。而眾多名目的休假規定也讓孕期與產後忙得分身乏術的準爸媽們無所適從,更遑論休完育嬰假後,重回職場面臨職務調整的案例也屢見不鮮,使得產婦難以得到所需的休養生息。容易在身心仍未調適妥當的情況下,因為家庭與工作難以兩全而被迫離開職場,影響職業生涯的規畫。

對整個職場環境來說,如何存續女性勞工的勞動參與率,同時改善產後照顧品質進而提升女性生育意願,需要政府,企業與民間團體三方一同思考,提供更完善的規劃與更全面的照顧。別讓生兒育女的人生大事,成為女性職場發光發熱的一道緊箍咒。

