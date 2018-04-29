「我是否有身為人類該盡的核心義務？」答案就在偉大的宗教傳統裡

文：約瑟夫．巴達拉克（Joseph L. Badaracco, Jr.）

我是否有該盡的義務？

身為人類的核心義務

就和全部的五個問題一樣，第二個問題就像雷射。在關於什麼是好的人生、好的社群和好的決定方面，它需要大量複雜而長期的基本想法，並強有力地將這些想法濃縮起來。這個問題壓縮與提煉了宗教的見解、政治哲學的基本規則、演化論中的重要思想，還有我們對於痛苦、折磨和死亡的一般直覺反應。

我的核心義務是什麼？這個簡短的問題聚焦在一個重要的特定人文主義主題上：簡單只因為我們是人，我們對其他人有基本的義務。換句話說，我們的普遍人類天性中有一些非常重要的元素，會立即而直接形成我們對彼此的某些基本義務。

德國哲學家康德（Immanuel Kant）曾以優美的方式表達過這個概念，他寫道：「世界上最令我敬畏的兩樣東西，就是我頭頂上的星空，以及我內心的道德。」 在偉大對話中的第二個聲音，事實上是這樣說的，我們都有基本的道德義務，就和頭上的天空一樣真實。盡到這些義務，就是做出好決定與過好人生的最佳方法。這當然是非常強烈且具爭議性的主張，也很容易想出反駁的理由。那為什麼有些最睿智的人和最慈悲的心靈，會相信這個思考方法是最根本的真理呢？

關於這問題，最清楚也最古老的答案，就在偉大的宗教傳統中。伊斯蘭教、猶太教、基督教和印度教全都教導我們，人類是某種神聖的創造物。 有些宗教認為我們有靈魂或神聖火花（divine sparks）；有些則認為我們是部分肉體，部分永生的靈，或造物主的手造物。換言之，人類不只是演化過程中的一個梯次而已。舉個例子，數個世紀以來，天主教會的社會教誨有個基本原則是：「人類具有上帝的形象，人類個人擁有身而為人的尊嚴，他不只是一個物體，而是一個人。」

從這些宗教角度，到認為我們對彼此有強烈的、互相牽絆的義務，只有一步之遙，無論我們是誰、住在什麼地方、我們的社會是什麼政治制度。東方的傳統對這一點非常講究。 例如，孔子認為，所有人對他們的家庭、社群和政府，都有不可免除的義務。在西方的傳統中，古希臘羅馬人也有類似的觀點。在西賽羅（Cicero，按：羅馬時代的政治家、哲學家、作家）的經典文獻《論責任》（On Duties）裡，他提到我們每個人都背負的義務，源自於人類天性和周遭社群。 另一位羅馬時代的重要政治與哲學家塞內卡（Seneca），則簡要地寫下：「對人而言，人是神聖的事物。」

即使到了今天，雖然當代西方世界非常強調個人的權利，但我們依然活在充滿義務的世界裡。許多義務來自於我們在社會中的角色：我們有作為父母、子女、市民、員工和專業人士的義務。就算是那些滿心執著於聲稱自己權利的人，也不能逃離義務的世界。這是因為權利和義務是一枚硬幣的兩面：如果我對我的財產有權利，你就有尊重它的義務；如果你有被告知事實的權利，我就有義務告訴你事實。簡單地說，我們對彼此有強烈、密不可分的義務，這個觀念形成了我們的生活和制度，並充斥於我們的思想中。

為什麼會這樣呢？並沒有一個確切的答案，但演化論提出了一個吸引人又具啟發性的解釋，似乎可以在我們的日常生活經驗中得到驗證。 基本的理論是這樣，根據基因擲骰子的結果，有些前人類會比其他同類更具同情心。可能是憑藉著某些神經科學家所說的鏡像神經元，這些人能快速得知其他人的想法和感覺。有這種能力的前人類比較能夠在團體中共同合作，去尋找並儲存食物、保護幼小、擊退入侵者。因此，他們比較可能存活下來，順利將他們的基因傾向遺傳給子孫，最後演化成我們。

當然，這只是一種推論，但是我們的日常生活似乎可以驗證這個說法。仔細想想電視報導那些虐待兒童或暴力犯罪的新聞，我們看到這些報導時，都會出現本能反應。我們會覺得，而且似乎很肯定地認為，那些行為是錯的。 有某種東西響亮且明確告訴我們，人絕對不可以對彼此做這樣的事情。我們還會覺得，沒有這種反應的人一定有些不對勁。有些古怪的人則需要概念性的解釋，才能理解為什麼這些惡劣的行為是錯的。這些人的問題是，他們總是在找「最精準的理由」。 還有一些人則完全無動於衷，我們就會害怕這些人的心智有什麼缺陷或敗壞。

簡單地說，第二個問題不是獨奏表演，而是響亮的合唱。它集合了許多長久流傳、根深蒂固的見解，不只是睿智和慈悲的思想家，就連我們大多數人也在生活經驗中分享這些共同見解。這首歌的詞意非常簡單：我們對彼此有些基本義務，要以某些方式對待彼此。我們身而為人，這些義務應該指引我們的決定和生活。哲學家奎邁・安東尼・阿皮亞（Kwame Anthony Appiah）非常清楚透徹地說明了這個原則，他寫道：「當地歸屬感不能被拿來當作理由，而忽視每個人對彼此有責任。」

第二個偉大的人文主義問題反映的就是這個根本原則，它說明了為什麼警察強迫你成為非自願器官捐贈者的行為是錯誤的。也說明了為什麼杜魯門總統想到殺害日本兒童，他就很痛苦。在有關人生中到底什麼才重要、這世界究竟如何運作，以及做困難的重要決定時的最好方法等漫長的對話中，第二個問題表達了一個基本的見解。這就是為什麼在解決灰色難題時，這個問題會如此重要。它同時意味著，在面對困難的決定卻忽視這個問題的人，就會表現出驚人的傲慢、否認以及自私自利的舉動。

第二個問題絕對是重要的，但它實用嗎？假設現在你必須處理一個灰色難題，你以管理者的身分著手，和其他人共同合作，並已經整理出你所能得到的最佳資訊、分析和評估。現在你得做出決定了，那你該如何確切知道，在這樣的情況下，你需要盡的人類義務是什麼？你會在哪裡看到不得跨越的明亮標線？要回答這些問題，我們現在就來看看，一個面對非凡挑戰的灰色難題的管理者，並想以基本人類義務的角度來思考他面對的狀況。

相關書摘 ►管理最難的「灰色地帶」，哈佛商學院五種思維捷徑幫你決斷

書籍介紹

本文摘錄自《管理最難的一課——灰色地帶：哈佛商學院用五種思維捷徑，看懂人性，做對決策》，三采出版

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作者：約瑟夫．巴達拉克（Joseph L. Badaracco, Jr.）

譯者：吳宜蓁、林麗雪

從來都沒有非黑即白的管理，灰色地帶才是管理者的日常！

人性常常是管理中最大的挑戰，尤其當問題處在灰色地帶時——

當資深同事表現失常，幾個主管認為應該要辭退，你要請他走人還是再談談？

即將上市的新藥迴響相當好，卻有可能引起某種疾病，你該怎麼走下一步？

團隊來了一個空降人員，有靠山沒實力，如何同時面對上級及維持業績？

灰色地帶的難題通常考驗管理者的能力與責任，如今灰色地帶更是充滿危機。

哈佛商學院教授約瑟・巴達拉克認為要成為一個成功的管理者，

就必須有能力處理各式各樣的難題，更要懂得人性觀點。

巴達拉克提出五種思維為現代管理者的最佳判斷工具，幫你拓展思維，增強判斷力。

這個決定會帶來哪些後果？

我是否有該盡的義務？

這個決定是否可落實？

是誰在下這個決定？

我是否能忍受這個決定？

這五個思維更是世界各地的成功人士認同的方法，任何灰色地帶的問題能經過這一輪辯證，都能讓你的事業與個人帶來成功。

Photo Credit: 三采文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航